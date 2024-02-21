Торжество мира персонализации

Компания Ferrari доводила сложное искусство персонализации до совершенства с середины прошлого века. Начало этому делу положил легендарный промышленник Джанни Аньелли еще в 1948 году, поручив выполнить кузовной ремонт своего Ferrari 166 MM специализированной кузовной компании Touring из Милана. Полученный результат стал причиной глобального стремления к персонализации, которое продолжается и по сей день.
Теперь, с открытием новой выставки «Ferrari One of a Kind» в Музее Энцо Феррари в Модене, у публики появится возможность увидеть одни из самых эксклюзивных автомобилей «Гарцующего жеребца», когда-либо вышедших из Маранелло.
Разумеется, Ferrari 166 MM Аньелли представлен наряду с такими раритетами, как потрясающий 812 Competizione Tailor Made (уникальная модель от Центра дизайна, возглавляемого Флавио Манцони) и Ferrari Monza SP1 2018 года в золотой ливрее, который является первым экземпляром автомобилей специальной серии Icona ограниченного выпуска.
Помимо демонстрации этих уникальных моделей, выставка «Ferrari One of a Kind» также предлагает посетителям захватывающее знакомство с программами персонализации, позволяя им узнать, как автомобили создаются для отдельных владельцев Ferrari, с учетом их предпочтений, пожеланий и, самое главное, пожалуй, их личности.
В центре выставки находится интерактивная стена со специальным конфигуратором автомобиля, которая позволяет посетителям представить, а затем виртуально спроектировать Ferrari своей мечты, используя материалы, ткани, цвета и широкий спектр опций, предлагаемых Центром стиля.
Выставка «One of a Kind», открывшая свои двери для публики 18 февраля в честь дня рождения Энцо Феррари, продлится до 17 февраля 2025 года. Представленные автомобили будут регулярно обновляться в течение 2024 года, чтобы посетители могли увидеть как можно большее количество уникальных автомобилей Ferrari.