Торжество мира персонализации

Компания Ferrari доводила сложное искусство персонализации до совершенства с середины прошлого века. Начало этому делу положил легендарный промышленник Джанни Аньелли еще в 1948 году, поручив выполнить кузовной ремонт своего Ferrari 166 MM специализированной кузовной компании Touring из Милана. Полученный результат стал причиной глобального стремления к персонализации, которое продолжается и по сей день.

Теперь, с открытием новой выставки «Ferrari One of a Kind» в Музее Энцо Феррари в Модене, у публики появится возможность увидеть одни из самых эксклюзивных автомобилей «Гарцующего жеребца», когда-либо вышедших из Маранелло.