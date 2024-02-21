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Торжество мира персонализации

Выставка «Ferrari One of a Kind» в Музее Энцо Феррари в Модене позволяет публике ознакомиться с программами персонализации, которыми воспользовались самые эксклюзивные клиенты Ferrari
Текст: Люк Понсфорд

Компания Ferrari доводила сложное искусство персонализации до совершенства с середины прошлого века. Начало этому делу положил легендарный промышленник Джанни Аньелли еще в 1948 году, поручив выполнить кузовной ремонт своего Ferrari 166 MM специализированной кузовной компании Touring из Милана. Полученный результат стал причиной глобального стремления к персонализации, которое продолжается и по сей день.

Теперь, с открытием новой выставки «Ferrari One of a Kind» в Музее Энцо Феррари в Модене, у публики появится возможность увидеть одни из самых эксклюзивных автомобилей «Гарцующего жеребца», когда-либо вышедших из Маранелло.

Выставка «Ferrari One of a Kind» продлится до 17 февраля 2025 года. Представленные автомобили будут регулярно обновляться, чтобы показать посетителям как можно больше уникальных моделей

Разумеется, Ferrari 166 MM Аньелли представлен наряду с такими раритетами, как потрясающий 812 Competizione Tailor Made (уникальная модель от Центра дизайна, возглавляемого Флавио Манцони) и Ferrari Monza SP1 2018 года в золотой ливрее, который является первым экземпляром автомобилей специальной серии Icona ограниченного выпуска.

Первая фотография: модель 166 MM, созданная для Джанни Аньелли. Вторая фотография: Daytona SP3 (в центре) — второй автомобиль специальной серии Icona. Третья фотография: 330 GTC Speciale (вверху слева) — один из четырех когда-либо созданных экземпляров

Помимо демонстрации этих уникальных моделей, выставка «Ferrari One of a Kind» также предлагает посетителям захватывающее знакомство с программами персонализации, позволяя им узнать, как автомобили создаются для отдельных владельцев Ferrari, с учетом их предпочтений, пожеланий и, самое главное, пожалуй, их личности.

Monza SP1 2018 года в оригинальной золотой окраске стал первым автомобилем специальной серии Ferrari Icona, выпущенным ограниченным тиражом

В центре выставки находится интерактивная стена со специальным конфигуратором автомобиля, которая позволяет посетителям представить, а затем виртуально спроектировать Ferrari своей мечты, используя материалы, ткани, цвета и широкий спектр опций, предлагаемых Центром стиля.

Выставка «One of a Kind», открывшая свои двери для публики 18 февраля в честь дня рождения Энцо Феррари, продлится до 17 февраля 2025 года. Представленные автомобили будут регулярно обновляться в течение 2024 года, чтобы посетители могли увидеть как можно большее количество уникальных автомобилей Ferrari.

Фотография на обложке: модель 812 Competizione Tailor Made, один из самых ярких экспонатов выставки «Ferrari One of a Kind»

21 febbraio, 2024