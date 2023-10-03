Триумф Ferrari F40

Первый проезд Ferrari Legacy Tour завершился 30 сентября после эпического трехдневного путешествия по лучшим дорогам Италии. Эти эксклюзивные новые мероприятия предназначены для владельцев самых знаменитых Ferrari.
Первое из них было посвящено Ferrari F40, одной из самых знаменитых моделей «Гарцующего жеребца» и, по мнению многих, самой впечатляющей Ferrari всех времён.
Ferrari F40, выпущенный в 1987 году, был вторым суперкаром Ferrari с ограниченным тиражом после Ferrari 288 GTO. Его новаторский кузов был полностью композитным, и он был потрясающе стилизован (дизайн Pininfarina). Это был первый серийный дорожный автомобиль, скорость которого превышала 200 миль в час (320 км/ч), и не менее важное значение имеет тот факт, что Ferrari F40 был последним дорожным автомобилем, на котором поставил свою подпись Энцо Феррари (который умер в 1988 году).
Таким образом, 27 сентября в эксклюзивном отеле Augustus Hotel & Resort в тосканском приморском городе Форте-дей-Марми собрались участники со всего мира. Обстановка была потрясающей. Прямо перед отелем – Тирренское море, за отелем – Апуанские Альпы.
После технического инструктажа и приветственного ужина участники на следующий день отправились (под великолепным солнцем Тосканы) в очаровательный город Сан-Миниато, который находится между Пизой и Флоренцией, где в книгах записи маршрутов были проставлены отметки (как и на всех основных остановках).
Затем по извилистым тосканским дорогам колонна автомобилей Ferrari F40 отправилась в Капаннори, недалеко от Лукки. Здесь они пообедали на вилле Манси, элегантной резиденции 17-го века с картинами и фресками Стефано Тофанелли, мастера неоклассицизма из Лукки. Затем «Гарцующие жеребцы» проехали по исторической Лукке, жители которой восхищённо любовались длинной вереницей скоростных Ferrari, медленно (хотя и шумно) проезжающих по узким средневековым улочкам.
Первый день проезда завершился в Форте-дей-Марми с перерывом на чашечку кофе в «городе мрамора» Пьетрасанта и эффектным показом автомобилей на исторической площади Пьяцца дель Дуомо.
Первый день протяженностью 188 км был ограничен Тосканой. На второй день (159 км) владельцы Ferrari F40 направились на северо-восток через Апеннины к дому Ferrari в Маранелло. Апеннины пропитаны легендами Ferrari. На этих сложных горных перевалах героические гонщики, такие как Аскари и Таруффи, привели спортивные гоночные автомобили Ferrari к победам в знаменитой шоссейной гонке «Mille Miglia». Апеннины до сих пор используются гонщиками-испытателями Ferrari, чтобы проверить и довести до совершенства последние модели автомобилей.
Оказавшись в Маранелло, Ferrari F40 съехались на площадь Свободы. И это снова было потрясающее зрелище! Около тридцати самых желанных Ferrari собрались на главной площади родного города компании, прежде чем отправиться на завод, расположенный неподалеку, где их приветствовал вице-председатель Ferrari Пьеро Феррари.
В окрестностях Маранелло есть несколько замечательных автомобильных дорог, и на третий день (протяжённостью 209 км) участники наслаждались самыми лучшими из них. Эти дороги также очень часто используются гонщиками-испытателями Ferrari. Водители «Гарцующих жеребцов» наконец-то смогли отдохнуть на винодельне Tenuta Venturini Baldini, отмеченной наградами производителя Ламбруско и игристых вин. Затем двигатели снова заработали, и автомобили отправились в Модену, где произошёл памятный показ на площади Рима.
Программа проезда завершилась как нельзя лучше: на трассе Фьорано, где с 70-х годов легендарные пилоты и гонщики-испытатели Ferrari разрабатывают автомобили Формулы-1 и дорожные модели.
Первый тур проезда Ferrari Legacy завершился гала-ужином в Esperienza Ferrari, отдав дань уважения «Гарцующему жеребцу», автомобилям Ferrari F40 и их страстным владельцам.