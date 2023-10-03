Триумф Ferrari F40

Ferrari F40, выпущенный в 1987 году, был вторым суперкаром Ferrari с ограниченным тиражом после Ferrari 288 GTO. Его новаторский кузов был полностью композитным, и он был потрясающе стилизован (дизайн Pininfarina). Это был первый серийный дорожный автомобиль, скорость которого превышала 200 миль в час (320 км/ч), и не менее важное значение имеет тот факт, что Ferrari F40 был последним дорожным автомобилем, на котором поставил свою подпись Энцо Феррари (который умер в 1988 году).

Таким образом, 27 сентября в эксклюзивном отеле Augustus Hotel & Resort в тосканском приморском городе Форте-дей-Марми собрались участники со всего мира. Обстановка была потрясающей. Прямо перед отелем – Тирренское море, за отелем – Апуанские Альпы.

После технического инструктажа и приветственного ужина участники на следующий день отправились (под великолепным солнцем Тосканы) в очаровательный город Сан-Миниато, который находится между Пизой и Флоренцией, где в книгах записи маршрутов были проставлены отметки (как и на всех основных остановках).