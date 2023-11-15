Празднование рождения XX

Это настоящее озорство. В нескольких метрах впереди в своих машинах F2005 Формулы-1 сидят Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло. Как часто вы оказываетесь рядом с такой парой пилотов?

Человек в конце пит-лейна Муджелло машет нам рукой, но мне достаточно одного взгляда в салон FXX и быстрых жестов vai, vai, vai (езжай), чтобы убедить тест-пилота Луку Бадоера продолжать движение. Похоже, что толпа, собравшаяся на трибунах, не против еще одного круга…