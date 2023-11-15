Празднование рождения XX

Это настоящее озорство. В нескольких метрах впереди в своих машинах F2005 Формулы-1 сидят Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло. Как часто вы оказываетесь рядом с такой парой пилотов?
Человек в конце пит-лейна Муджелло машет нам рукой, но мне достаточно одного взгляда в салон FXX и быстрых жестов vai, vai, vai (езжай), чтобы убедить тест-пилота Луку Бадоера продолжать движение. Похоже, что толпа, собравшаяся на трибунах, не против еще одного круга…
Во время своего запуска на Чемпионате мира в Муджелло в 2005 году программа Ferrari XX удивила всех. Она продолжает удивлять и по сей день, оставаясь такой же новаторской, как и всегда. Оригинальный автомобиль FXX был основан на модели Ferrari Enzo и занимает священное место в истории производителя из Маранелло: всего было изготовлено 29 экземпляров, 30-й экземпляр был подарен Шумахеру.
Не омологированный для использования на дорогах и не предназначенный для соревнований, Ferrari использовала этот автомобиль для программы трек-дней и пригласила поучаствовать в ней своих лучших клиентов. Она будет хранить и обслуживать автомобили, а также управлять работой материально-технического обеспечения. Сейчас мы много слышим об «экспериментальной» роскоши, но Ferrari была далеко впереди всех.
Этот первый FXX имел гораздо большую мощность в 788 л.с., активную аэродинамику для создания дополнительной прижимной силы и переработанную коробку передач Формулы-1. Но уникальное торговое предложение заключалось в том, что все 29 избранных владельцев станут достойной частью команды разработчиков Ferrari. Возможность научиться выжимать максимум из такой экстремальной машины, как эта, на трассе Спа или Нюрбургринга, вызвало огромный ажиотаж. Но не менее важно было и осознание того, что машина была лабораторией на колесах.
Благодаря еще более мощному двигателю FXX Evo, установленному в 2010 году на автомобиль 599XX (и последующим Evo), программа усилила вовлечение клиентов и привела к серьёзным достижениям в сфере технического прогресса. Вот некоторые примеры: в багажном отсеке автомобиля 599XX вы найдете пару крыльчаток, которые отводят воздух из диффузора к заднему крылу, что в сочетании с другими инновациями позволяет максимизировать прижимную силу без увеличения сопротивления.
Новые настройки поворотного переключателя Manettino предлагают водителю девять различных настроек контроля тяги и детальный контроль над магнитореологическими амортизаторами подвески. Большая часть этой технологии позже нашла свое применение в дорожных автомобилях компании и в некоторой степени объясняет, почему современные Ferrari сочетают в себе такие плавные характеристики езды с столь же превосходной и стабильной управляемостью.
Пожалуй, самым известным из всех автомобилей XX является FXX K, появившийся в 2015 году на базе Ferrari LaFerrari. Если предыдущие автомобили XX выглядели как наработки, то вклад дизайнерского центра Centro Stile в модель FXX K продемонстрировал взаимосвязь между эстетикой и аэродинамикой, позволившую создать автомобиль, обладающий собственной грандиозной индивидуальностью, включая укороченное заднее оребрение.
«Все думают, что для того, чтобы быть функциональным, гоночный автомобиль должен выглядеть брутальным, и никто на самом деле не верит, что такой автомобиль может быть красивым, — сказал мне главный дизайнер Флавио Мандзони во время презентации автомобиля. — Аэродинамика предоставляет огромные возможности для разработчиков. Невозможно разработать такой современный автомобиль, не понимая принципов проектирования».
В 2016 году модель FXX K получила награду за разработки в области дизайна Compasso d'Oro, причем судьи отметили «высокий уровень промышленного мастерства». Престижная награда для автомобиля, который смог проехать круг Фьорано на пять секунд быстрее, чем Ferrari LaFerrari, благодаря сделанным на заказ шинам Pirelli и общей выходной мощности 1050 л.с. Настройки привода включали «квалификацию», «длительный пробег», «ручное ускорение» и «быструю зарядку» с использованием двигателя V12 и гибридных систем, в то время как еще один пятипозиционный поворотный переключатель Manettino управлял электронным дифференциалом E-Diff, системой контроля тяги и системой контроля бокового скольжения.
Удивительно, но в Evo 2017 года аэродинамика была модернизирована, позволив увеличить прижимную силу…