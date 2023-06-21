Празднование знаменитой победы

Спустя девять дней после исторической победы Ferrari в гонке «24 часа Ле-Мана» это достижение все еще остаётся в силе. Прошло 50 лет с тех пор, как «Гарцующий жеребец» в последний раз участвовал в высшем классе величайшей в мире гонки на выносливость, и гиперкар 499P добился успеха с первой попытки.
Имена пилотов болида № 51, Алессандро Пьер Гуиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци, вписаны в легенду Ле-Мана, и присоединяются к Хосе Фройлану Гонсалесу, Лоренцо Бандини и Филу Хиллу в борьбе за то, чтобы пересечь первыми финишную черту в Ла-Сарт.
Посмотрите, как триумфальная команда Ле-Мана возвращает трофей домой в Маранелло, а оба автомобиля 499P возвращаются в штаб-квартиру Ferrari
Ferrari одержала победу в классе GTE совсем недавно, в 2021 году, заняв 20-е место в общем зачете, но в последний раз итальянцы боролись за абсолютную победу в 1973 году. В тот раз они были вторыми. В последний раз Ferrari выиграла гонку «24 часа Ле-Мана» в 1965 году: в Белом доме тогда был Линдон Б. Джонсон, а Битлз все еще работали над Rubber Soul. С тех пор прошло много времени.
Чтобы отпраздновать славную веху победы в столетней гонке Ле-Мана, в которой приняли участие 325 000 любителей автоспорта, пилоты Ferrari - AF Corse собрались вместе со своими механиками, техниками, инженерами — всеми, кто внес свой вклад в результат, вместе со всей командой Ferrari, работниками и местным сообществом в Маранелло, вернув людям трофей, которого они ждали.
Вся семья Ferrari собралась на улицах Маранелло, приветствуя команду и гонщиков победившей в Ле-Мане команды 499P
В 11:30 оба болида 499P под номерами 50 и 51 стартовали на площади Джованни Аньелли, в самом сердце огромной штаб-квартиры Ferrari, и проехали под аркой на виа Абетоне Инфериоре, знаменитой тем, что через неё проезжали самые выдающиеся автомобили и личности «Гарцующего жеребца».
Отсюда они отправились на базу GT Sporting Activity и Скудерии Феррари рядом с трассой Фьорано, где был разработан поразительный 499P. Гиперкары с Пьером Гуиди, Каладо и Джовинацци в одной связке, а также с товарищами по команде Антонио Фуоко, Мигелем Молина и Никласом Нильсеном (который показал лучшее время в гонке и занял Гиперпоул в победный уик-энд в Ле-Мане), затем промчались по улицам Маранелло, а фанаты и поклонники аплодировали, размахивали красными и желтыми флагами и фотографировали, вытянув шеи, чтобы запечатлеть момент, который город никогда не забудет.
Парад прошел по улицам Вильнёв, Дино Феррари и Форнас, по кольцевой развязке «Гарцующего жеребца», а затем вернулся по улице Абетоне Инфериоре обратно через исторический вход предприятия Ferrari.
Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья поздравил команду 499P, когда автомобиль под номером 51 был выставлен перед Styling Center
Неожиданная и заслуженная победа во Франции, завершившая 342 круга напряжённой борьбы и драматизма, ознаменовала начало новой золотой эры гонок на выносливость с жёсткой конкуренцией, потрясающими автомобилями, великолепными гонщиками и приверженностью нескольких уважаемых команд конструкторов.
Оба автомобиля Ferrari 499P гордо стоят возле захватывающего трофея «24 часа Ле-Мана», причем автомобиль-победитель № 51 все еще имеет вмятины и грязь, накопленные в жесткой борьбе на пути к победе
Для сотрудников Ferrari, болельщиков и местных жителей это была уникальная возможность отметить как человеческие, так и механические усилия, которые привели к одному из самых гордых достижений в истории Скудерии, о котором будут с трепетом говорить в преддверии 200-летия Ле-Мана.