Празднование знаменитой победы

В 11:30 оба болида 499P под номерами 50 и 51 стартовали на площади Джованни Аньелли, в самом сердце огромной штаб-квартиры Ferrari, и проехали под аркой на виа Абетоне Инфериоре, знаменитой тем, что через неё проезжали самые выдающиеся автомобили и личности «Гарцующего жеребца».

Отсюда они отправились на базу GT Sporting Activity и Скудерии Феррари рядом с трассой Фьорано, где был разработан поразительный 499P. Гиперкары с Пьером Гуиди, Каладо и Джовинацци в одной связке, а также с товарищами по команде Антонио Фуоко, Мигелем Молина и Никласом Нильсеном (который показал лучшее время в гонке и занял Гиперпоул в победный уик-энд в Ле-Мане), затем промчались по улицам Маранелло, а фанаты и поклонники аплодировали, размахивали красными и желтыми флагами и фотографировали, вытянув шеи, чтобы запечатлеть момент, который город никогда не забудет.





Парад прошел по улицам Вильнёв, Дино Феррари и Форнас, по кольцевой развязке «Гарцующего жеребца», а затем вернулся по улице Абетоне Инфериоре обратно через исторический вход предприятия Ferrari.