Кавалькада 2024

В то время как эксклюзивные гоночные соревнования Ferrari хорошо известны своими красивыми местами и необычайно живописными дорожными маршрутами, последняя Кавалькада Ferrari действительно превзошла все ожидания, собрав множество удивительно разнообразных «Гарцующих жеребцов» и их владельцев в самом романтичном городе Италии - Венеции.
Сверкающая процессия из 124 автомобилей Ferrari, включая один из 21 экземпляров, невероятный 812 Competizione A, и два потрясающих автомобиля в единичном экземпляре - SP-8 и SP-38, собралась в порту Венеции для впечатляющего показа в воскресенье перед началом четырехдневной программы вождения.
Поскольку всё мероприятие проходило в роскошном венецианском отеле St Regis, первый день начался с того, что клиентов доставили на водных шаттлах из отеля в порт Венеции, где их ждали автомобили для раннего утреннего отправления.
Отправляясь в путешествие по прекраснейшим местам Северной Италии, на рассвете Кавалькада направилась к величественному горному хребту Доломитовых Альп, остановившись на перевале Пассо-д'Аун в ресторане Alpina1954, а затем отправилась на север в сторону прекрасного города Агордо, где сделала перерыв на обед в эксклюзивном отеле PalaLuxottica. Затем процессия отправилась на юг через винодельческий регион Борго Луче, прежде чем вернуться в Венецию, преодолев напряженный, но плодотворный путь в 390 км за рулем.
После спокойного отдыха на следующее утро первые автомобили покинули порт Венеции и направились на юг, чтобы сделать остановку в величественном аббатстве Помпоза, а затем двинулись на запад в сторону красивого города эпохи Возрождения Феррара, где можно было пообедать. Вторая половина дня была посвящена возвращению в северном направлении через живописный город Ровиго и обратно в Венецию.
В среду Кавалькада «Гарцующих жеребцов» отправилась на запад в космополитичный город Виченцу и далее в Бассано-де-Граппа. После обеда процессия автомобилей совершила спринт на юго-восток, направляясь к аэропорту Истрана и 51-й военно-воздушной базе, а затем снова вернулась в Венецию, где в историческом Арсенале Венеции её ждал тематический ужин в красно-черном стиле.
За неторопливым завтраком в последний день последовала приятная прогулка по пышной сельской местности Нижней Падуи. Проехав всего 190 км, автомобили Кавалькады отправились на юго-запад в Падую, где выстроились в линию в историческом центре города, позволив поклонникам Ferrari и прохожим увидеть поистине великолепную коллекцию «Гарцующих жеребцов». Короткая поездка обратно в порт Венеции завершила последнюю часть автопробега, оставив гостям остаток дня, чтобы посмотреть захватывающие дух мраморные дворцы, очаровательные площади и прекрасные каналы Венеции.
Гала-ужин в стиле black tie завершил мероприятие «Кавалькада», после которого состоялся благотворительный аукцион в поддержку нового образовательного проекта в Маранелло с глобальными амбициями и проекта венецианской организации Save the Children по борьбе с бедностью в сфере образования. На следующий день «Гарцующим жеребцам» и клиентам Ferrari оставалось только попрощаться и покинуть Венецию, увозя с собой неизгладимые воспоминания о фантастических дорогах, захватывающих дух видах и изысканной кухне, которую может предложить только Северная Италия.