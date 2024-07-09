Кавалькада 2024

Сверкающая процессия из 124 автомобилей Ferrari, включая один из 21 экземпляров, невероятный 812 Competizione A, и два потрясающих автомобиля в единичном экземпляре - SP-8 и SP-38, собралась в порту Венеции для впечатляющего показа в воскресенье перед началом четырехдневной программы вождения.





Поскольку всё мероприятие проходило в роскошном венецианском отеле St Regis, первый день начался с того, что клиентов доставили на водных шаттлах из отеля в порт Венеции, где их ждали автомобили для раннего утреннего отправления.