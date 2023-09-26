Маршрут Cavalcade Classiche 2023 года включает в себя знаменитые дороги, чтобы доставить максимальное удовольствие от вождения и напомнить владельцам автомобилей о славной гоночной истории Ferrari. В основном это была прекрасная Тоскана, славящаяся своими пейзажами, кухней и вином.
И автомобили! В Cavalcade Classiche всегда принимают участие самые знаменитые модели Ferrari.
На соревнованиях 2023 года, проходивших с 20 по 24 сентября, мы увидели несколько экземпляров Ferrari 166ММ: такой же автомобиль победил в 1949 году в итальянской гонке «Mille Miglia». Некоторые из дорог, по которым проходила гонка Cavalcade Classiche, были бы знакомы Клементе Бьондетти, бывшему гонщику из Сардинии, обеспечившему Скудерии ту знаменитую победу в 1949 году.
Была и модель Ferrari 212 Inter, которая в 1951 году фактически заменила Ferrari 166 в качестве основного гоночного автомобиля Ferrari. Мы увидели Ferrari 750 Monza, знаменитый 3,0-литровый четырехцилиндровый гоночный автомобиль. Было много Ferrari 250 GT - самых известных (и популярных) гоночных автомобилей Ferrari 50-х годов. Некоторые из них были двухместными гоночными автомобилями, остальные - более роскошные берлинетты GT Berlinetta Lusso. Среди них было даже несколько 250 GT Ferrari California с открытым верхом, которые идеально подходили для езды в солнечную погоду.
Среди моделей 60-х годов можно было отметить Ferrari 275 GTB4 и 275 GTS, а также Ferrari 365 GTB4, более известный как Daytona, названный в память о знаменитой победе Ferrari со счетом 1-2-3 в 24-часовой гонке в Дайтоне в 1967 году.
Среди более современных автомобилей мы увидели Ferrari GTO, Ferrari F40 и Ferrari F50. К тому же, за рулем Ferrari F50 находился Пьеро Феррари, сын основателя компании Энцо и заместитель председателя совета директоров Ferrari. Его внук Энцо Маттиоли Феррари ехал на Ferrari F40 и был в восторге от того, что дед впервые разрешил ему сесть за руль этого автомобиля.
Таким был состав участников, и всякий, кому довелось проехать мимо курорта Toscana Resort в Кастельфальфи, мог наблюдать один из самых прекрасных показов автомобилей Ferrari, когда-либо собранных вместе. Сам Кастельфальфи - это средневековая жемчужина, расположенная на холмах Тосканы, где находится пятизвездочный отель и недавно отреставрированный замок VIII века.
На следующий день участники гонки Cavalcade Classiche отправились в 250-километровый пробег. Первая остановка на чашечку кофе была в Казоле д'Эльса, старом этрусском поселении, а ныне средневековой деревне, расположенной недалеко от Сиены. Виды были потрясающими, а кофе, как и следовало ожидать в Италии, превосходным. Далее последовали еще более замечательные дороги, пролегающие через живописные тосканские холмы, окруженные виноградниками.
Обед состоялся на винодельне Petra, расположенной недалеко от старинной деревни Суверето. Здесь, на склонах железистых холмов живописной долины Валь-ди-Корния на побережье Тирренского моря, расположен один из лучших виноградников Тосканы. Здание (где обедали участники соревнований) находится в природном заповеднике и представляет собой потрясающее модернистское сочетание формы и функциональности, спроектированное швейцарским архитектором Марио Ботта.
На второй день был совершён ещё один грандиозный пробег по Тоскане, на этот раз протяженностью 225 км, в основном по извилистым дорогам, петляющим по пологим холмам.
Обед прошёл на великолепной вилле эпохи Возрождения Le Volte di Vico Bello, окруженной изысканными садами, откуда открывается прекрасный вид на близлежащую Сиену. Затем участники пробега вернулись в Кастельфальфи. Ужин состоялся на современной винодельне виноградников MonteRosola, расположенной на склоне холма с видом на средневековый город Вольтерра.
В третий, заключительный день незабываемой кавалькады участники отправились на север, чтобы пересечь Апеннины. На этих горных перевалах проходили одни из самых зрелищных гонок «Mille Miglia».
Участники преодолели сложную трассу Passo dell' Abetone (задействованную в прошедшей гонке «Mille Miglia» 2023 года), которая является одним из наиболее часто используемых маршрутов для тест-драйвов новых моделей «Гарцующего жеребца». Затем, промчавшись по извилистым апеннинским дорогам, участники заехали в Сассуоло, чтобы пообедать в Палаццо Дукале, барочной вилле 15-го века, расположенной в самом центре исторического города.
Теперь мы оказались в самом сердце Ferrari: Модена находится всего в 30 минутах езды отсюда. После незабываемого обеда участники отправились в близлежащий Маранелло, чтобы завершить захватывающий третий день пробега протяженностью 220 км (общая протяжённость дистанции составила чуть менее 700 км). В штаб-квартире Ferrari состоялся торжественный ужин, ставший достойным финалом совершенно особой кавалькады, собравшей владельцев самых лучших автомобилей Ferrari.