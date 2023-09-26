Маршрут Cavalcade Classiche 2023 года включает в себя знаменитые дороги, чтобы доставить максимальное удовольствие от вождения и напомнить владельцам автомобилей о славной гоночной истории Ferrari. В основном это была прекрасная Тоскана, славящаяся своими пейзажами, кухней и вином.

И автомобили! В Cavalcade Classiche всегда принимают участие самые знаменитые модели Ferrari.

На соревнованиях 2023 года, проходивших с 20 по 24 сентября, мы увидели несколько экземпляров Ferrari 166ММ: такой же автомобиль победил в 1949 году в итальянской гонке «Mille Miglia». Некоторые из дорог, по которым проходила гонка Cavalcade Classiche, были бы знакомы Клементе Бьондетти, бывшему гонщику из Сардинии, обеспечившему Скудерии ту знаменитую победу в 1949 году.