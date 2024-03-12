Создан для вдохновения

Копия Ferrari 296 GTS LEGO® длиной 15 футов, шириной 7,5 футов, высотой 4 фута и весом почти две тонны оснащена работающими фарами, открывающейся водительской дверью и двигателем V6 с двойным турбонаддувом, который также сделан полностью из кирпичиков LEGO®.

На создание этого необычного творения ушло 1850 часов, а команда LEGOLAND®, состоящая из дизайнера, шести мастеров по сборке моделей и трех аниматоров, тщательно следила за тем, чтобы каждая деталь соответствовала настоящему автомобилю Ferrari 296 GTS.