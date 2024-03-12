Создан для вдохновения

Встретить Ferrari 296 GTS в солнечных краях центральной Флориды - это редкое явление, а столкнуться лицом к лицу с его копией в натуральную величину из LEGO® - это вообще маловероятно. Однако с 8 марта посетителей курорта LEGOLAND® Florida ждет именно такое необычное зрелище.
Копия Ferrari 296 GTS LEGO® длиной 15 футов, шириной 7,5 футов, высотой 4 фута и весом почти две тонны оснащена работающими фарами, открывающейся водительской дверью и двигателем V6 с двойным турбонаддувом, который также сделан полностью из кирпичиков LEGO®.
На создание этого необычного творения ушло 1850 часов, а команда LEGOLAND®, состоящая из дизайнера, шести мастеров по сборке моделей и трех аниматоров, тщательно следила за тем, чтобы каждая деталь соответствовала настоящему автомобилю Ferrari 296 GTS.
Какова цель, помимо развлечения? Модель LEGO® 296 GTS была создана, чтобы вдохновить посетителей LEGOLAND®, когда они войдут в гараж нового интерактивного аттракциона LEGO® Ferrari Build & Race, где они смогут построить гоночный автомобиль LEGO®, оценить его управляемость и производительность на одном из трех уникальных испытательных треков, а затем попасть в третью интерактивную цифровую зону, где они смогут персонализировать свой автомобиль, прежде чем принять участие в виртуальной гонке за клетчатый флаг. Самые маленькие пилоты аттракциона также могут принять участие в создании своих собственных конструкций в зоне конструктора LEGO DUPLO®, которая оснащена большими кирпичиками, специально разработанными для малышей.