Строим Будущее

И по этой же самой причине фотографии были сделаны как в прежних помещениях завода, так и в новых зданиях, в том числе и там, где в 2025 году появится на свет первый электрический Ferrari. «В секторе роскоши, — говорит генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья, — традиции и инновации должны развиваться одинаковыми темпами. Но сегодня как никогда необходимо поддерживать равновесие между этими двумя ключевыми элементами: если вы слишком сосредоточены на прошлом, вы рискуете стать боязливым или самонадеянным. Отсюда боязнь перемен и высокомерие человека, который, подкрепленный собственным опытом и убеждённый в том, что уже все знает, не отвечает на новые вызовы. Если, наоборот, вы ориентированы только на будущее, вы теряете из виду свою историю, а для такой марки, как Ferrari, она представляет ценность, которая даже не подлежит обсуждению».

Что вы подразумеваете под «инновациями»?

«Слишком часто мы убеждаем себя в том, что инновации касаются только технологий или программного обеспечения. Это не так. Инновации есть в материалах, экономической эффективности и, естественно, в новых тенденциях дизайна, которые больше всего вызывают эмоции. Способность вызывать эмоции - это одна из сильных сторон Ferrari. Ведь наши клиенты больше всего на свете хотят именно этого».