Строим Будущее

Посещая какой-либо величественный дворец в любой части мира, первое, что вы делаете - поднимаете глаза вверх, чтобы полюбоваться потолками, гобеленами на стенах и витражами. А когда вам расскажут историю этого великолепного здания, вы узнаёте, что в прошлом его фундамент был заложен там, где когда-то стоял влиятельный дом.
Новые фундаменты возводятся на старых. Так всегда было и в Ferrari, с момента ее появления в 1947 году, когда Энцо Феррари решил создать гоночный автомобиль с 12-цилиндровым двигателем. Инновации в Маранелло — это дитя традиций. И то, что сегодня является инновацией, завтра будет считаться традицией. Отчасти поэтому на фотографиях, которые вы видите на этих страницах, изображены люди, проработавшие здесь более тридцати лет (многие из них застали ещё основателя), и молодые работники, которые присоединились к нам недавно.
И по этой же самой причине фотографии были сделаны как в прежних помещениях завода, так и в новых зданиях, в том числе и там, где в 2025 году появится на свет первый электрический Ferrari. «В секторе роскоши, — говорит генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья, — традиции и инновации должны развиваться одинаковыми темпами. Но сегодня как никогда необходимо поддерживать равновесие между этими двумя ключевыми элементами: если вы слишком сосредоточены на прошлом, вы рискуете стать боязливым или самонадеянным. Отсюда боязнь перемен и высокомерие человека, который, подкрепленный собственным опытом и убеждённый в том, что уже все знает, не отвечает на новые вызовы. Если, наоборот, вы ориентированы только на будущее, вы теряете из виду свою историю, а для такой марки, как Ferrari, она представляет ценность, которая даже не подлежит обсуждению».
Что вы подразумеваете под «инновациями»?
«Слишком часто мы убеждаем себя в том, что инновации касаются только технологий или программного обеспечения. Это не так. Инновации есть в материалах, экономической эффективности и, естественно, в новых тенденциях дизайна, которые больше всего вызывают эмоции. Способность вызывать эмоции - это одна из сильных сторон Ferrari. Ведь наши клиенты больше всего на свете хотят именно этого».
И как вам удастся достичь этой цели?
«Прежде всего, никогда не переставая учиться. Есть известная поговорка: «Нет ничего нового под солнцем». Это означает, что решения сегодняшних проблем зачастую можно найти в прошлом. По сути, человеческие потребности были одинаковы на протяжении веков, и нам предстоит удовлетворить их, применяя современные знания или развивая наши ноу-хау».
Каким образом?
«Стереотип, который нужно разрушить, — это стереотип о гении, который работает в одиночестве и просыпается посреди ночи с решением проблемы. Я убежден, что гораздо важнее командная работа и постоянный обмен информацией. Говоря и слушая друг друга, мы можем активировать новые процессы или найти решение или, по крайней мере, его усовершенствование. Проще говоря, просыпаясь утром, у вас нет цели придумать новую успешную идею: она придет, когда придет».
О чём всегда нужно помнить?
"О человеке. И о его желании и способности испытывать эмоции. Глазами, ушами, всем телом. Как только цель будет ясна, нам нужно будет подумать о том, как ее достичь. Главным образом это можно сделать, работая вместе, разговаривая и даже споря друг с другом. Одним глазом мы должны смотреть в прошлое, а другим — в будущее, сохраняя равновесие между осведомлённостью и знаниями, и страхом перед новым. И в этот момент мозг (если мы дадим ему время подумать) должен синтезировать то, что мы видим с одной стороны, и то, что мы хотим получить с другой. Всё новое уходит своими корнями глубоко в историю. Это технологический гуманизм».
Фотографии на обложке сделаны на строительной площадке нового коммерческого и маркетингового офисов. Слева направо: Алессандро Тедескини, Антонелла Леони, Маттео Аллегри, Федерика Гаргетти