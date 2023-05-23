Строительство будущего

Посетители парка развлечений LEGOLAND® в Дании теперь могут испытать скорость роскошных Ferrari, как никогда ранее, поскольку в Биллунде открывается совершенно новый аттракцион для публики.

Полностью интерактивная выставка под названием «Ferrari Build and Race» идеально сочетает практическое удовольствие от сборки кубиков LEGO® с азартом «Гарцующего жеребца» из Маранелло. Гости аттракциона могут собрать свое собственное творение Ferrari, а затем отсканировать свой автомобиль в цифровом виде, перед тем как испытать его на цифровой гоночной трассе.

Но это не просто какая-то гоночная трасса. Трасса, о которой идет речь, является собственной площадкой Ferrari для испытаний и разработок во Фьорано в Италии.