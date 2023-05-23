Ferrari logo
Ferrari logo
Ferrari logo

Страсть

Строительство будущего

В Дании в парке развлечений LEGOLAND® открылся фантастический новый аттракцион Ferrari, включающий первый в мире полноразмерный LEGO® Ferrari Monza SP1
Текст: Тим Брэдли

Посетители парка развлечений LEGOLAND® в Дании теперь могут испытать скорость роскошных Ferrari, как никогда ранее, поскольку в Биллунде открывается совершенно новый аттракцион для публики.

Полностью интерактивная выставка под названием «Ferrari Build and Race» идеально сочетает практическое удовольствие от сборки кубиков LEGO® с азартом «Гарцующего жеребца» из Маранелло. Гости аттракциона могут собрать свое собственное творение Ferrari, а затем отсканировать свой автомобиль в цифровом виде, перед тем как испытать его на цифровой гоночной трассе.

Но это не просто какая-то гоночная трасса. Трасса, о которой идет речь, является собственной площадкой Ferrari для испытаний и разработок во Фьорано в Италии. 

Самый мощный V12, когда-либо покидавший ворота Маранелло, — Ferrari Monza SP1 — был с любовью воссоздан из кубиков LEGO®

Это уже второе подобное открытие после успешного дебюта аттракциона Ferrari Build & Race в калифорнийском парке развлечений Legoland в мае 2022 года. Генеральный директор парка LEGOLAND® в Биллунде Кристиан Воллер рассказал о партнерстве: «Ferrari — всемирно известный бренд, устанавливающий стандарты роскоши и совершенства в автомобильном мире, и мы с нетерпением ждем возможности представить совершенно новый тип интерактивного аттракциона в сотрудничестве с Ferrari».

Посетители могут проверить свои строительные навыки на цифровой версии знаменитой трассы Фьорано в Маранелло 

В дополнение к новому аттракциону гости LEGOLAND® также смогут полюбоваться полноразмерной моделью LEGO® легендарного суперкара с открытым верхом Ferrari Monza SP1. Здесь также можно узнать интересные факты о Ferrari, опробовать гоночную экипировку и посмотреть награды, которые будут вручены. 

А для юных поклонников Ferrari предусмотрены другие элементы аттракциона, которые несомненно взбудоражат чувства: физические тестовые трассы с петлями и пандусами, которые можно использовать, чтобы получить максимальную отдачу от автомобилей. Есть даже набор LEGO DUPLO®, чтобы самые маленькие участники могли построить свои собственные автомобили мечты. Так что никто не останется в стороне. 

Заводской пилот Ferrari Никлас Нильсен присутствовал на церемонии открытия, чтобы представить LEGO® Monza SP1. Сложные детали автомобиля охватывают все уникальные аспекты дизайна «Гарцующего жеребца»

Мало того, этим летом Ferrari также будет участвовать в гонках в Королевском районе Виндзор в Великобритании, поскольку аттракцион Build and Race появится также и в британском парке LEGOLAND®. 

Он состоит из трёх отдельных зон для фанатов: «Гараж», «Сборка и испытание» и «Гонка». Опять же, как только автомобили будут собраны, гости могут отсканировать их в цифровом виде, а затем испытать на гоночной трассе «Автодром Фьорано». 

Идеальная посадка: сборка LEGO® настолько точна, что настоящие компоненты, такие как рулевое колесо, идеально помещаются в кабине

Хелен Булл, директор подразделения LEGOLAND® Виндзор, сказала: «Мы чрезвычайно рады этому уникальному и полномасштабному партнерству. Приглашение Ferrari в тематический парк LEGOLAND® Windsor Resort является важным событием для нас. Я с нетерпением жду возможности увидеть энтузиазм и креативность всех наших гостей на новом аттракционе Ferrari Build and Race этим летом!»