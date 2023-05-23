Строительство будущего

Посетители парка развлечений LEGOLAND® в Дании теперь могут испытать скорость роскошных Ferrari, как никогда ранее, поскольку в Биллунде открывается совершенно новый аттракцион для публики.
Полностью интерактивная выставка под названием «Ferrari Build and Race» идеально сочетает практическое удовольствие от сборки кубиков LEGO® с азартом «Гарцующего жеребца» из Маранелло. Гости аттракциона могут собрать свое собственное творение Ferrari, а затем отсканировать свой автомобиль в цифровом виде, перед тем как испытать его на цифровой гоночной трассе.
Но это не просто какая-то гоночная трасса. Трасса, о которой идет речь, является собственной площадкой Ferrari для испытаний и разработок во Фьорано в Италии.
Самый мощный V12, когда-либо покидавший ворота Маранелло, — Ferrari Monza SP1 — был с любовью воссоздан из кубиков LEGO®
Посетители могут проверить свои строительные навыки на цифровой версии знаменитой трассы Фьорано в Маранелло
В дополнение к новому аттракциону гости LEGOLAND® также смогут полюбоваться полноразмерной моделью LEGO® легендарного суперкара с открытым верхом Ferrari Monza SP1. Здесь также можно узнать интересные факты о Ferrari, опробовать гоночную экипировку и посмотреть награды, которые будут вручены.
А для юных поклонников Ferrari предусмотрены другие элементы аттракциона, которые несомненно взбудоражат чувства: физические тестовые трассы с петлями и пандусами, которые можно использовать, чтобы получить максимальную отдачу от автомобилей. Есть даже набор LEGO DUPLO®, чтобы самые маленькие участники могли построить свои собственные автомобили мечты. Так что никто не останется в стороне.
Заводской пилот Ferrari Никлас Нильсен присутствовал на церемонии открытия, чтобы представить LEGO® Monza SP1. Сложные детали автомобиля охватывают все уникальные аспекты дизайна «Гарцующего жеребца»
Мало того, этим летом Ferrari также будет участвовать в гонках в Королевском районе Виндзор в Великобритании, поскольку аттракцион Build and Race появится также и в британском парке LEGOLAND®.
Он состоит из трёх отдельных зон для фанатов: «Гараж», «Сборка и испытание» и «Гонка». Опять же, как только автомобили будут собраны, гости могут отсканировать их в цифровом виде, а затем испытать на гоночной трассе «Автодром Фьорано».
Идеальная посадка: сборка LEGO® настолько точна, что настоящие компоненты, такие как рулевое колесо, идеально помещаются в кабине