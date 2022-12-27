Синяя драгоценность

Эмма Хейг до сих пор помнит восторг, который она испытала впервые. Ей было всего семнадцать. И она по уши влюбилась в итальянца с заострёнными чертами. Точнее сказать, это был автомобиль F40.

«К нам приехал очень хороший друг моего отца. Он только что купил новенький Ferrari и взял меня прокатиться на нем, - рассказывает она и её глаза блестят от воспоминаний. - Самое интересное, что когда мы вернулись, он позволил мне подъехать на нем к дому».

Воспоминание о том клиновидном Ferrari F40 заставляет ее лицо сиять и сегодня, и она признаётся, что с того момента её «полностью захватила» идея иметь «Гарцующего жеребца».