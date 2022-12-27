Синяя драгоценность

Эмма Хейг до сих пор помнит восторг, который она испытала впервые. Ей было всего семнадцать. И она по уши влюбилась в итальянца с заострёнными чертами. Точнее сказать, это был автомобиль F40.
«К нам приехал очень хороший друг моего отца. Он только что купил новенький Ferrari и взял меня прокатиться на нем, - рассказывает она и её глаза блестят от воспоминаний. - Самое интересное, что когда мы вернулись, он позволил мне подъехать на нем к дому».
Воспоминание о том клиновидном Ferrari F40 заставляет ее лицо сиять и сегодня, и она признаётся, что с того момента её «полностью захватила» идея иметь «Гарцующего жеребца».
Рекомендация местного дилера Ferrari привела Эмму в Tailor Made и в Маранелло, где она смогла описать экспертам автомобиль своей мечты
Добившись крупного успеха в фирме, специализирующейся на анализе данных для сектора здравоохранения, она в конце концов осуществила в 2014 году свою страсть к Ferrari, купив автомобиль 458 Italia. Потом, после того как местный дилер Ferrari предложил ей вариант Tailor Made, она была заинтригована, но хотела подождать, пока появится подходящая машина: «Это должно было быть что-то сногсшибательное». Когда был выпущен 812 GTS, она решила «Да! Это именно та машина!»
Жительница типично английской деревни в безумно красивом сельском графстве Девон, глубоко в сердце пасторальной западной Англии, она хорошо помнит свой визит в Маранелло.
«Я была совершенно потрясена, когда вошла в отдел Tailor Made», — признается она, широко улыбаясь. Это был первый раз, когда она лично познакомилась с 812 GTS, который в то время еще не был официально запущен в Великобритании.
В то время как внешний цвет был точно подобран к синему цвету одного из любимых сапфиров Эммы, интерьер представляет собой тщательное сочетание некоторых из ее любимых тонов
Огромное количество оттенков кузова, доступных в Tailor Made, поразило ее. В тот же день им удалось подобрать к ее любимому кольцу конкретный синий цвет, который был назван в ее честь, добавляет она с гордостью, слегка покраснев.
У Эммы не было никакой «темы оформления». «Но я знала, чего хочу, потому что 812 GTS такая классическая, красивая машина, - восхищается она. - Я хотела добавить очень маленькие стильные детали. Мне всегда нравилась кожа Poltrona Frau и кашемир Loro Piana».
Кашемиру было найдено необычное применение. Серая полоса из шерстяной ткани изгибается по краям сидений и спускается вниз по центральной консоли. «Я бы сравнила это с вечерним костюмом с великолепной полосой по бокам из другой ткани».
В интерьере доминируют её любимые тона - серый, синий и красный. Для кожаных сидений Poltrona Frau она выбрала необычный красный оттенок «Amarone». Красный цвет появляется и на центральном циферблате на приборной панели, которая выполнена из кожи.
«Красный, темно-синий и серый – это цвета, которые прекрасно сочетаются. И именно эти цвета я обычно ношу и зимой и летом», - говорит она. Как и положено, на красных подголовниках изображён символ «Гарцующего жеребца», вышитый вручную серым цветом.
Эмма была тронута до слез, когда наконец увидела своего уникального «Гарцующего жеребца», назвав его «великолепным автомобилем»
«У меня нет дизайнерских способностей, — признается она. — Я просто знаю, что мне нравится». Действительно, в очень индивидуальном стиле эта любительница автомобилей, «в глубине души просто деревенская девушка», выбрала эмблемы с «Гарцующим жеребцом» на решетке радиатора и на задней части кузова не в привычном полированном варианте, а в матовой отделке. Все хромированные детали внутри автомобиля также матовые, включая вентиляционные отверстия. В результате получился «атласный эффект матового алюминия», - говорит она.
Была ли она довольна конечным результатом своей затеи tailor made? «О, это было намного лучше, чем я могла себе представить, – выдыхает она, широко улыбаясь при воспоминании о том волнительном дне, когда она получила 812 GTS в дилерском центре Exeter. «Я не могла сдержать слез», — вспоминает она. «Я была поражена этой красотой. Такая великолепная машина, просто невероятно, - медленно качая головой, говорит она. – Такая... великолепная машина».