Поскольку Имола - уже далекое воспоминание, Скудерия прибывает во Флориду в эти выходные, лидируя в турнирной таблице конструкторов и гонщиков с 11 и 27 очками соответственно.
Шарль Леклер и Карлос Сайнс будут бороться за место на подиуме, а поскольку F1-75 зарекомендовал себя как надежный и невероятно быстрый автомобиль, то Международный автодром Майами (последний в списке F1 сезона 2022) пожалуй, предоставит Скудерии возможность 308,37 км чистых гонок.
Джон Сёртис на своем сине-белом Ferrari 158 на трассе Уоткинс-Глен на Гран-при Америки 1964 года
Независимо от результата, правда в том, что Америка всегда благосклонно относилась к Ferrari, во многом благодаря амбициям и решимости Луиджи Чинетти и его североамериканской гоночной команды.
Чинетти был неутомимым итальянским гонщиком и предпринимателем, который в начале Второй мировой войны переехал в Нью-Йорк и затем остался там. Он женился, родил сына и начал знакомиться с процветающим гоночным братством Америки.
Как гонщик, Чинетти (слева) чувствовал себя как дома как со своими товарищами на трассе, так и с состоятельным гоночным сообществом, которому он продал Ferrari
В 1946 году он вернулся в Европу и, как гласит легенда, провел незабываемый канун Рождества с Энцо Феррари в Модене, обсуждая, как разбогатеть после войны. Для Энцо будущее было ясным — возвращение к гонкам на автомобиле V12 125 S. Для Чинетти, который видел прибыль от продажи своим новым друзьям самых быстрых и красивых автомобилей Европы, это представляло прекрасную возможность: он становится эксклюзивным агентом Ferrari для американских клиентов.
Первым гарцующим жеребцом, которого Маранелло перевез через Атлантику в рамках этого нового партнерства, был 166 MM Barchetta, за которым последовал 166 Corsa Spider, оба из которых были проданы ещё до того, как они коснулись американской земли. Путь был открыт, теперь все, что нужно было сделать Чинетти, это убедить новый рынок в том, что Ferrari - единственный автомобиль, который у него есть. И он знал, что самый быстрый способ сделать это - выиграть гонки.
Сине-белый Ferrari Джона Сёртиса (в центре) на Гран-при Америки 1964 года. Справа - товарищ по команде, Лоренцо Бандини
К счастью, Луиджи Чинетти за рулем был не из последних. В 1931 году он установил рекорд скорости, преодолев 5000 миль за 33 часа 6 минут 28 секунд со средней скоростью 150,9 км/ч. Его храбрость привела к гонкам на выносливость; в период с 1932 по 1934 год он дважды выигрывал и занял второе место в трех выездах Ле-Мана, принял участие в Carrera Panamericana (которая считается самой опасной гонкой в мире) и дважды выиграл гонки 12 часов Парижа.
Теперь, находясь в Америке и имея доступ к любым новым гоночным Ferrari, которые ему требовались, Чинетти начал свое дело с подбора поставщиков и выступал в соревнованиях гарцующих жеребцов в гонках на выносливость от имени своих клиентов, часто заходя так далеко, что включал даже настоящих гонщиков, чтобы обеспечить лучший результат дня.
Благодаря победам как в F1, так и в гонках на выносливость, NART станет идеальной рекламой для Ferrari
Как следствие, к концу 50-х годов он создал свою собственную североамериканскую гоночную команду (NART), гоняющую под логотипом Гарцующего жеребца, вверху которого располагался американский флаг, а внизу новая аббревиатура.
NART оказался идеальной рекламой для Ferrari. В 1961 году в Себринге было зарегистрировано не менее семи заявок NART, так как Америка влюбилась в блестящие красные и шумные автомобили из Маранелло.
Тем не менее, несмотря на невероятное количество побед в гонках на выносливость и других наград, именно Энцо в конечном итоге поставил NART на карту мира. В 1964 году, после конфликта с ФИА, компания Ferrari сделала немыслимое и сдала свою лицензию участника ФИА, объявив, что её автомобили больше никогда не будут участвовать в гонках в итальянском красном цвете. Так и было, по крайней мере, в последних двух гонках Гран-при Формулы-1 сезона.
Джон Сёртис тестирует модель 158 в Европе, прежде чем ее отправят на Гран-при Америки
Для предпоследней гонки на американской трассе Уоткинс-Глен Чинетти окрасил каждый Ferrari в сине-белую ливрею NART, также, как и для финала в Мексике. Англичанин Джон Сёртис выиграл чемпионат пилотов и Кубок конструкторов Ferrari, когда пересек финишную черту на сине-белом Ferrari 158.
К сожалению, все хорошее подходит к концу. Скудерия вернулась к гонкам в красном цвете, и в последующие годы гонки на выносливость потеряли свою аудиторию из-за более доступного и близкого чемпионата F1. Чинетти покинул сцену с финальной лебединой песней в виде построенного на заводе 275 GTS4 NART Spider, но к 80-м годам все закончилось.
Однако работа Чинетти была выполнена. Америка влюбилась в Ferrari, и днём в воскресенье страна будет наблюдать за тем, как Леклер и Сайнс подъедут к светофору.