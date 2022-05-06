В 1946 году он вернулся в Европу и, как гласит легенда, провел незабываемый канун Рождества с Энцо Феррари в Модене, обсуждая, как разбогатеть после войны. Для Энцо будущее было ясным — возвращение к гонкам на автомобиле V12 125 S. Для Чинетти, который видел прибыль от продажи своим новым друзьям самых быстрых и красивых автомобилей Европы, это представляло прекрасную возможность: он становится эксклюзивным агентом Ferrari для американских клиентов.

Первым гарцующим жеребцом, которого Маранелло перевез через Атлантику в рамках этого нового партнерства, был 166 MM Barchetta, за которым последовал 166 Corsa Spider, оба из которых были проданы ещё до того, как они коснулись американской земли. Путь был открыт, теперь все, что нужно было сделать Чинетти, это убедить новый рынок в том, что Ferrari - единственный автомобиль, который у него есть. И он знал, что самый быстрый способ сделать это - выиграть гонки.