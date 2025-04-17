Автомобили
Родословные: Специальная серия автомобилей V8
Компания Ferrari имеет богатую историю превращения своих дорожных спортивных автомобилей в полноценные гоночные машины, но в 2003 году она стерла это различие, выпустив модель Challenge Stradale, которая перенесла чистоту гоночных моделей GT на дороги.
Этот автомобиль положил начало династии специальной серии V8, которая существует и по сей день. Более легкие, быстрые, резкие и наполненные азартом автоспорта, эти модели представляют собой одни из самых ориентированных на водителя автомобили Ferrari. Читайте далее, чтобы узнать об их эволюции 2003: Challenge Stradale.
2003: Challenge Stradale
Модель Challenge Stradale стала первой в серии автомобилей V8, вдохновленной автоспортом, преодолев разрыв между Ferrari 360 Modena и гоночными моделями в сериях Ferrari Challenge и FIA GT. В ней также угадывалась некоторая гоночная привлекательность другого среднемоторного V8 - Ferrari F40, выпущенного 16 годами ранее.
Его 3,6-литровый двигатель V8 в сочетании с более быстрым переключением подрулевых переключателей коробки передач в стиле Формулы-1 увеличивает мощность до 425 HP. По меркам современных машин с турбонаддувом это было сравнительно небольшое увеличение, всего на 25 HP по сравнению с 360 Modena, но совокупный эффект от снижения шасси на 15 мм за счёт титановых пружин, карбон-керамических тормозов Brembo и увеличения на 50 процентов прижимной силы (и все это без использования экстравагантных крыльев) несомненно, имел значение.
Пожалуй, больше всего поразило общее снижение веса на 110 кг. Это необычный показатель для дорожного автомобиля, показывающий, насколько бескомпромиссно Challenge Stradale справлялся с поставленной задачей. Все ненужное было удалено, и клиентам, желающим в полной мере насладиться ощущением легального гоночного автомобиля, даже были предложены гоночные стекла из поликарбоната Lexan.
2007: 430 Scuderia
Если название Ferrari 430 Scuderia намекало на связь с Формулой-1, то реальность не обманывала ожиданий. Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер оттачивал новую модель на трассе Нюрбургринга Нордшляйфе.
Как и в случае с его предшественником, на впечатления от вождения повлияли гоночные модели Ferrari F430. Производительность 4,3-литрового атмосферного двигателя V8 выросла на 20 HP, дойдя до 510 HP, коробка передач F1 Superfast 2 стала еще быстрее, а в минималистичном интерьере появились легкие технические ткани, алькантара и углеродное волокно.
Шасси снова было занижено на 15 мм, но адаптивные амортизаторы модели Ferrari 430 Scuderia оказались удивительно послушными для такой ориентированной на трек машины. Это свидетельство всего того времени, которое Шумахер провел на трассе Нордшляйфе.
Электронные системы, такие как E-Diff, гоночный поворотный переключатель Manettino и система контроля тяги F1-Trac, еще больше повысили удобство использования.
Действительно, по сравнению с моделью Challenge Stradale некоторые острые углы были сглажены, но Ferrari 430 Scuderia просто была более производительной машиной. Соответствие требованиям делало ее одновременно более комфортной и способной демонстрировать такие потрясающие характеристики на самых сложных дорожных поверхностях.
Это также была первая модель, к которой присоединилась открытая модель Scuderia Spider 16M, название которой ознаменовало еще одну связь с Формулой-1, а именно 16 конструкторских титулов Ferrari.
2013: 458 Speciale
Перед инженерами, разрабатывавшими модель Ferrari 458 Speciale, стояла непростая задача, поскольку основой для нее послужил знаменитый Ferrari 458 Italia, получивший более мощный 4,5-литровый двигатель V8, еще более быструю коробку передач Формулы-1 с двумя сцеплениями и более отзывчивое рулевое управление.
Вновь была применена обычная формула снижения веса, усиления шасси и повышения производительности, опираясь на опыт, полученный на гоночных автомобилях Ferrari 458 Italia и GT3. Только теперь в дело вступили активная аэродинамика и новая технология шасси под названием «контроль угла бокового скольжения». Все это вместе сделало автомобиль Speciale более устойчивым и более управляемым на пределе.
Двигатель V8 автомобиля Speciale с плоским коленвалом достиг высшей точки развития, разгоняясь до 605 HP при экстраординарных 9000 об/мин. Это достойная награда для серийного победителя премии Best Performance Engine. Переключение на повышенную передачу также стало быстрее на 20 процентов, а на пониженную - на 44 процента, что обеспечивает еще более интенсивные ощущения.
Вскоре последовало рекордное время круга во Фьорано - 1 мин 23,5 с.
В 2008 году модельный ряд пополнился моделью Ferrari 458 Speciale A, которая впервые представила убирающийся жесткий верх в линейке специальной серии. Но независимо от того, купе это или спайдер, автомобиль Speciale завораживает сочетанием технологического совершенства и непринужденного ощущения.
2018: 488 Pista
В 2018 году в модели 488 Pista появился турбонаддув, который позволил довести мощность до 720 HP, что стало не просто самым большим увеличением мощности между поколениями, но и сделало 488 Pista самым мощным дорожным автомобилем V8 в истории Ferrari.
Крутящий момент, пожалуй, стал еще более впечатляющим: 770 Нм уже с 3000 об/мин - намного больше, чем 540 Нм при 6000 об/мин у модели Speciale. И все же продуманное управление передачей крутящего момента обеспечивало постепенную передачу этой огромной мощности на задние колеса, что не только сделало автомобиль Pista невероятно управляемым, но и сохранило ощущение атмосферного двигателя, когда он раскручивается до 8000 об/мин.
Ограниченные правилами характеристики гоночных болидов Ferrari 488 Challenge и GT3 на самом деле уступали дорожным автомобилям, но уроки, полученные при разработке шасси и аэродинамики в автоспорте, по-прежнему имели решающее значение. Например, новый задний диффузор и передние поворотники были позаимствованы у Ferrari 488 GTE. Даже инновации, впервые появившиеся в Формуле-1, нашли свое применение в модели Pista, особенно S-образный воздуховод, который направляет воздух в передний бампер Pista и выводит его наружу через скульптурный капот, создавая вертикальную нагрузку.
Система контроля бокового скольжения нового поколения и шины Michelin Cup 2, предлагаемые с 20-дюймовыми колесными дисками из углеродного волокна, подчеркнули достижения в этой области. Последнее позволило значительно снизить вес на 90 кг.
Модель Ferrari 488 Pista и ее собрат спайдер завершают главу о специальной серии автомобилей V8, а стартовые решетки теперь заполняются новым поколением гоночных автомобилей 296 GT3 с двигателем V6.