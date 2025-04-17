Родословные: Специальная серия автомобилей V8

2003: Challenge Stradale

Модель Challenge Stradale стала первой в серии автомобилей V8, вдохновленной автоспортом, преодолев разрыв между Ferrari 360 Modena и гоночными моделями в сериях Ferrari Challenge и FIA GT. В ней также угадывалась некоторая гоночная привлекательность другого среднемоторного V8 - Ferrari F40, выпущенного 16 годами ранее.

Его 3,6-литровый двигатель V8 в сочетании с более быстрым переключением подрулевых переключателей коробки передач в стиле Формулы-1 увеличивает мощность до 425 HP. По меркам современных машин с турбонаддувом это было сравнительно небольшое увеличение, всего на 25 HP по сравнению с 360 Modena, но совокупный эффект от снижения шасси на 15 мм за счёт титановых пружин, карбон-керамических тормозов Brembo и увеличения на 50 процентов прижимной силы (и все это без использования экстравагантных крыльев) несомненно, имел значение.

Пожалуй, больше всего поразило общее снижение веса на 110 кг. Это необычный показатель для дорожного автомобиля, показывающий, насколько бескомпромиссно Challenge Stradale справлялся с поставленной задачей. Все ненужное было удалено, и клиентам, желающим в полной мере насладиться ощущением легального гоночного автомобиля, даже были предложены гоночные стекла из поликарбоната Lexan.