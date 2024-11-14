Великий Джон

Но юноша уже нашёл свой путь и в 1950 году он начал гонять на мотоциклах на местном уровне, а в 1952 году стал профессионалом. Он дебютировал в чемпионате мира по мотогонкам на мотоцикле Norton, а затем пересел на итальянскую марку MV Agusta. Этот тандем стал одним из самых успешных за все время, поскольку Сёртис завоевал семь мировых титулов, три в классе 350 куб. см в 1958, 1959 и 1960 годах, и еще четыре в высшей категории 500 куб. см в 1956 году, и три года подряд с 1958 по 1960 год.
Согласно легенде, именно его соотечественник Майк Хоторн первым предложил ему пересесть на четыре колеса. Гонщик Ferrari только что выиграл чемпионат мира Формулы-1 1958 года, и, оказавшись за одним столом с Сёртисом на церемонии вручения премии «Спортсмен года» в лондонском Парк-Лейне, весёлый йоркширец пошутил: «Эй, Джон, попробуй как-нибудь прокатиться на машине. Она легче стоит на земле!»
Спустя год к Сёртису обратился основатель компании Lotus Колин Чепмен, который предоставил ему машину Формулы-1 для участия в соревнованиях, что не противоречило обязательствам многообещающего мотогонщика. Вскоре Сёртис доказал свою состоятельность, заняв второе место на Гран-при Великобритании. За время работы в компании MV Agusta он успел немного выучить итальянский, поскольку механики команды не говорили по-английски, и он понимал, что это относится и к сотрудникам компании Ferrari и её основателю Энцо Феррари. Сёртис знал, что Феррари - чрезвычайно требовательный человек, который многого требует от своих инженеров и гонщиков, и не скрывает горячего желания победить любой ценой. По этой причине, когда из Маранелло поступило первое предложение, эрудированный молодой англичанин ответил вежливым «нет, спасибо». Он был ещё не готов отправиться на «красную планету».
В конце концов, в 1963 году Сёртис подписал контракт с Ferrari. Энцо нравились английские гонщики. Он считал, что они лучше подготовлены, чем другие, и чаще пользуются моментом, даже если это иногда связано с большим риском. Между Сёртисом и Энцо Феррари сразу же возникло взаимопонимание, и он оценил тот факт, что иностранец немного говорит по-итальянски, что значительно облегчило его интеграцию в команду. Дебютный сезон Сёртиса в Скудерии стал годом восстановления после массового ухода инженерного персонала, и он помог завоевать оба титула чемпиона Формулы-1 в 1961 году, но свою первую победу он одержал на сложнейшем Нюрбургринге.
В 1964 году Скудерия выпустила совершенно новый автомобиль, модель 158 F1. В движение его приводил новый двигатель V8 с 90-градусным углом развала, который выдавал более 210 лошадиных сил благодаря новой системе непосредственного впрыска. Дела пошли хорошо, когда Сёртис выиграл нечемпионский гран-при Сиракуз. Однако начало сезона оказалось менее обнадеживающим: в Нидерландах Сёртис занял второе место, а затем трижды сходил с дистанции. Но в Англии он занял третье место, что стало поворотным моментом. Затем он одержал победу в Германии в августе и в Италии в сентябре, что позволило ему вернуться в борьбу за титул.
В начале октября в Уоткинс-Глене Сёртис финишировал вторым, уступив своему соотечественнику Грэму Хиллу. Это означало, что в третий раз в истории чемпионата титульный бой стал решающим. В конце октября представление прошло в Мехико. Грэм Хилл на своем BRM лидировал в турнирной таблице с 39 очками, Сёртис - с 34, а Джим Кларк из Lotus - с 30 очками. Хилл мог выиграть, даже если бы финишировал третьим, если бы не победил Сёртис, или если бы не победил Кларк, а Сёртис занял бы не выше третьего места. Гонщику Ferrari нужно было или победить или финишировать вторым, а Хилл должен был быть не лучше, чем четвертым. А чтобы Кларк выиграл титул, Сёртису нужно было показать результат не лучше третьего, а Хиллу - не лучше четвертого.
На старте Кларк отлично разогнался, в то время как Сёртис отставал. На первом круге Кларк на две секунды опередил Дэна Гёрни (Brabham) и Бандини, а Хилл и Сёртис занимали десятое и тринадцатое места соответственно. На 18-м круге Кларк опередил Гурни, Хилла, Бандини и Сёртиса. Бандини начал оказывать давление на Хилла, заставив обычно невозмутимого англичанина в гневе взмахнуть кулаком при прохождении крутого поворота, после того как итальянец несколько раз подходил к нему на опасное расстояние. Неизбежное случилось спустя один круг, когда Ferrari атаковала BRM на том самом крутом повороте. Они столкнулись и перевернулись. Хотя они оба смогли продолжить гонку, Сёртис воспользовался своим шансом и вышел на третье место.
Все это привело к одному из самых драматичных финалов в истории этого вида спорта. За восемь кругов до финиша Кларк вышел в лидеры, но на повороте не справился с управлением из-за опасного масляного пятна. Гурни пришёл первым, а Сёртис стал вторым. Таким образом, англичанин завоевал титул, оторвавшись на одно очко от неудачливого Хилла, который вернулся домой одиннадцатым. Ferrari также завоевала свой второй титул Конструкторов. В этом году исполняется шестьдесят лет с того необычного дня в истории гоночной трассы.
«Великий Джон», как его часто ласково называли, умер в 2017 году в возрасте 83 лет. Он остается легендарной фигурой в автоспорте.