Великий Джон

Но юноша уже нашёл свой путь и в 1950 году он начал гонять на мотоциклах на местном уровне, а в 1952 году стал профессионалом. Он дебютировал в чемпионате мира по мотогонкам на мотоцикле Norton, а затем пересел на итальянскую марку MV Agusta. Этот тандем стал одним из самых успешных за все время, поскольку Сёртис завоевал семь мировых титулов, три в классе 350 куб. см в 1958, 1959 и 1960 годах, и еще четыре в высшей категории 500 куб. см в 1956 году, и три года подряд с 1958 по 1960 год.

Согласно легенде, именно его соотечественник Майк Хоторн первым предложил ему пересесть на четыре колеса. Гонщик Ferrari только что выиграл чемпионат мира Формулы-1 1958 года, и, оказавшись за одним столом с Сёртисом на церемонии вручения премии «Спортсмен года» в лондонском Парк-Лейне, весёлый йоркширец пошутил: «Эй, Джон, попробуй как-нибудь прокатиться на машине. Она легче стоит на земле!»

Спустя год к Сёртису обратился основатель компании Lotus Колин Чепмен, который предоставил ему машину Формулы-1 для участия в соревнованиях, что не противоречило обязательствам многообещающего мотогонщика. Вскоре Сёртис доказал свою состоятельность, заняв второе место на Гран-при Великобритании. За время работы в компании MV Agusta он успел немного выучить итальянский, поскольку механики команды не говорили по-английски, и он понимал, что это относится и к сотрудникам компании Ferrari и её основателю Энцо Феррари. Сёртис знал, что Феррари - чрезвычайно требовательный человек, который многого требует от своих инженеров и гонщиков, и не скрывает горячего желания победить любой ценой. По этой причине, когда из Маранелло поступило первое предложение, эрудированный молодой англичанин ответил вежливым «нет, спасибо». Он был ещё не готов отправиться на «красную планету».