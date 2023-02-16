Красота под солнцем

От крутых виражей, прорезающих древние виноградники Коллио, до прямолинейных дорог, проходящих через лагуну Градо, от грандиозных автомагистралей императорского Триеста до «волнистых» дорог вдоль побережья: Фриули-Венеция Джулия, самый восточный регион Италии, расположенный вдоль границы со Словенией, предложил увлекательный во всех отношениях маршрут для тест-драйва Ferrari 296 GTS.
За рулем, на пару дней невероятно увлекательной езды, был пилот Ferrari GT Мигель Молина, который среди своих многочисленных гоночных побед может похвастаться также первым местом на гонке 24 часа Спа-Франкоршам.
Посмотрите, как гонщик Ferrari Competizioni GT Мигель Молина пилотирует 296 GTS по извилистым улицам Италии и выезжает на солнечное побережье
«Я впервые сел за руль автомобиля 296 GTS после того, как протестировал 296 GT3 на автодроме, и был впечатлен тем, насколько эта «дорожная версия» обеспечивает впечатляющую мощность и невероятное удовольствие от вождения и как отлично работают вместе двигатели внутреннего сгорания и электродвигатели», — отмечает Молина.
«У вас нет ни малейшего ощущения, что вы находитесь за рулем автомобиля с 6-цилиндровым мотором. Этот автомобиль доставляет удовольствие в любых условиях».
Плавные линии 296 GTS дополняют живописные окрестности Триеста
Началом стали городские улицы, к которым 296 GTS подошел со своим «зеленым» духом. Столица региона Триест, известная своими белыми дворцами XVII–XVIII веков в имперском стиле, просторными площадями и широкими автомагистралями, проходящими вдоль моря, обладает множеством красивых достопримечательностей, которыми можно наслаждаться, проезжая на небольшой скорости.
И электрический двигатель Ferrari, способный проезжать 25 километров только на электротяге, был идеальным спутником Молины во время его городского путешествия.
«Вести машину в полной тишине немного странно для гонщика, но оказалось, что это даже очень приятно и маневренно. Цифровая приборная панель автомобиля меняется, чтобы показывать вам только нужную информацию, но даже в этой совершенно новой «электрической» среде вы всегда чувствуете себя за рулем Ferrari».
Мигель Молина был в восторге от удовольствия от вождения 296 GTS, сказав: «Автомобиль действительно компактный, а время реакции моментальное… ощущение необычайной маневренности»
В великолепный безоблачный осенний день Молина не смог удержаться от соблазна нажать на кнопку и увидеть, как съёмная панель крыши 296 GTS исчезает всего за 14 секунд. С этого момента он мог наслаждаться запахами и красками сельской местности и моря, даруемыми прибрежными дорогами, петляющими между крутыми склонами гор и отвесными обрывами вниз к воде.
После езды в тишине по городским улицам шестицилиндровый двигатель 830 л. с. мягко заурчал, возвращаясь к жизни. «Звук двигателя со снятой крышей мощный и агрессивный, это Ferrari, но он не... чрезмерный, — замечает Молина. — Я бы сказал, что это современный звук. И вождение тоже комфортное, без турбулентности. Воздушный поток совершенно не мешает».
Узкие дороги Коллио с резкими изгибами, которые поднимаются вверх по холмам и открывают бесконечный обзор, позволили Молине испытать динамичность короткой колесной базы 296 GTS.
С крышей, которая убирается всего за 14 секунд, 296 GTS идеально подходит для вождения с открытым верхом в хорошую погоду
«На этих дорогах ощущения от вождения просто невероятные. Автомобиль действительно компактный, и его реакция мгновенна. При скоростном подъёме на холмы и прохождении крутых поворотов испытываешь ощущение необычайной маневренности».
В конце дня дорога привела нас обратно к морю. На этот раз вместо отвесных скал, что были раньше, Молина выбрал прямые дороги, граничащие с лагуной Градо. Спокойные воды ласкали обочины. Вдали в центре лагуны виднелись крошечные островки с высокими колокольнями, отбрасывающими длинные тени на рыбацкие хижины и небольшие пирсы.
Точная, как бритва, управляемость 296 GTS с короткой колесной базой оказалась идеальной для извилистых холмов Коллио
Официальный журнал Ferrari подготовил небольшой сюрприз для Мигеля Молины: было закрыто движение по 4-километровому мосту, который пересекает лагуну, соединяя город Градо с материком. Этот небольшой «подарок» позволил гонщику вдавить педаль в пол и развить рекордную мощность автомобиля в 221 л.с. на литр.
«Что сказать?» — говорит Молина с улыбкой, явно вспоминая с удовольствием тот спринт.
«Разгон действительно мощный. Когда включаются оба двигателя, тебя вжимает в сиденье. Это замечательное ощущение, которое идеально отражает характер этого автомобиля».