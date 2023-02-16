Красота под солнцем

От крутых виражей, прорезающих древние виноградники Коллио, до прямолинейных дорог, проходящих через лагуну Градо, от грандиозных автомагистралей императорского Триеста до «волнистых» дорог вдоль побережья: Фриули-Венеция Джулия, самый восточный регион Италии, расположенный вдоль границы со Словенией, предложил увлекательный во всех отношениях маршрут для тест-драйва Ferrari 296 GTS.

За рулем, на пару дней невероятно увлекательной езды, был пилот Ferrari GT Мигель Молина, который среди своих многочисленных гоночных побед может похвастаться также первым местом на гонке 24 часа Спа-Франкоршам.