Красота скорости

Закрывая дверь Ferrari, устраиваясь на водительском сиденье и нажимая кнопку запуска двигателя, водитель испытывает еле скрываемые эмоции, которые смешиваются с мыслью о том, что сейчас произойдет что-то очень захватывающее. Чувство, которое вы испытываете за мгновение до того, как нажмете на педаль акселератора и раздастся рев двигателя V12, полного огромного потенциала, пронизывает последний показ мод Ferrari, состоявшийся в эти выходные в Милане.

Коллекция Ferrari Осень/Зима 2023 года была представлена прекрасным утром в Милане в недавно отреставрированном Палаццо Читтерио, здании 1700-х годов, которое является художественной достопримечательностью города. Выставка знаменует собой первое официальное мероприятие, когда-либо проводимое в этом месте, которое впоследствии станет постоянной выставочной площадкой для искусства и фотографии.