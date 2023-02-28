Красота скорости

Закрывая дверь Ferrari, устраиваясь на водительском сиденье и нажимая кнопку запуска двигателя, водитель испытывает еле скрываемые эмоции, которые смешиваются с мыслью о том, что сейчас произойдет что-то очень захватывающее. Чувство, которое вы испытываете за мгновение до того, как нажмете на педаль акселератора и раздастся рев двигателя V12, полного огромного потенциала, пронизывает последний показ мод Ferrari, состоявшийся в эти выходные в Милане.
Коллекция Ferrari Осень/Зима 2023 года была представлена прекрасным утром в Милане в недавно отреставрированном Палаццо Читтерио, здании 1700-х годов, которое является художественной достопримечательностью города. Выставка знаменует собой первое официальное мероприятие, когда-либо проводимое в этом месте, которое впоследствии станет постоянной выставочной площадкой для искусства и фотографии.
Посмотрите, как коллекция Ferrari Fashion Осень/Зима 2023 года демонстрируется на подиуме в прекрасном Палаццо Читтерио
Новая коллекция, созданная под руководством креативного директора Ferrari Рокко Янноне, отражает вышеупомянутую идею удовольствия от возможностей.
Он объясняет: «Красота — это удовольствие, получаемое от скорости, запечатленной в ее первоначальном порыве, во всем ее символическом и дизайнерском потенциале. Именно движение, порожденное из идеи, и эстетика, улавливающая уникальность преходящего момента, - признак того, что вот-вот должно произойти».
Это чувство, безусловно, присутствует в шоу, где на шелковых цифровых принтах и в жаккардовых переплетениях появляются художественные граффити с использованием прогрессивного смешивания цветов, прежде чем цвет достигает своей полной силы, ведь движение никогда не завершается.
Автомобильное совершенство Ferrari определяет всю коллекцию, например, джинсы, окрашенные распылением, напоминают метод, используемый при сборке автомобилей, а уровень мастерства знака «Сделано в Италии» всегда присутствует и в качестве изготовления и в материалах.
Некоторые наряды из модной коллекции Осень/Зима 2023, показанной в Милане, были созданы под руководством креативного директора Рокко Янноне
Представленная одежда включает куртки-бомберы, пальто и комбинезоны. Последние сделаны из переработанного атласа, ткани, которая на самом деле превращает старые шины в пиролизное масло, которое можно использовать в качестве заменителя ископаемого топлива. Между тем, трикотаж играет с нормой, разбивая логотип Ferrari на отдельные нити, которые не вышиваются, а упорядочиваются с помощью высокоскоростной компьютерной обработки.
Кроме того, верхняя одежда коллекции включает полупальто из сверхмягкой шерсти и нейлона, а также двухслойные куртки из матовой прорезиненной овечьей кожи. Также представлены сумки и кошельки новых цветов и размеров с фирменным рисунком Ferrari, напечатанным на коже и ткани на высокой частоте.
Все взгляды, безусловно, были прикованы к подиуму, где видение Янноне, которое просто суммирует изменения и возможности, воплотилось в жизнь, порождая чувство, переполненное эмоциями: «Интересно, что будет дальше?»