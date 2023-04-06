Возврат к былой славе: Артуро Мерцарио

В прошлом месяце на автодроме Себринг дебютировал долгожданный гиперкар 499P, который в следующий раз можно будет увидеть в Портимане (Португалия) с автомобилями № 50 и 51 во главе с Фуоко/Молиной/Нильсеном и Пьером Гуиди/Каладо/Джовинацци. Последний раз Ferrari участвовала в элитной категории в Ле-Мане в 1973 году на автомобиле 312 PB Мерцарио-Пейса.
Он мог стать историческим триумфом, но вместо этого, по едкому выражению Энцо Феррари, стал «первым среди проигравших». Другими словами, он пришёл вторым, отстав на шесть кругов от победившего автомобиля Matra команды Larrousse-Pescarolo.
Ferrari 312 PB Артуро Мерцарио и его бразильского товарища по команде Карлоса Пейса на пути ко второму месту в последнем выступлении Скудерии в элитной категории в «24 часах Ле-Мана» в 1973 году
Артуро Мерцарио, уроженец города Комо на севере Италии, вместе с бразильским напарником Карлосом Пейсом лидировал в гонке Ле-Мана на болиде 312 PB, и они бы выиграли эту гонку, если бы с наступлением темноты кокпит внезапно не затопило. Кабина была залита на пять сантиметров, но не водой, а бензином.
Понятное дело, возникла паника: «Мой спортивный костюм промок насквозь, и я боялся, что вспыхнет пожар, - вспоминает сегодня Мерцарио. - От Mulsanne Straight до бокса я ехал не тормозя, опасаясь, что может возникнуть искра. Был сломан правый бак. Механики сотворили своё обычное чудо, выполнив длительный ремонт за короткое время. Мы снова отправились в путь, отставая примерно на 15 кругов, которые к концу гонки сократились более чем вдвое. Мы бы легко победили...», - вздыхает он с очевидной досадой.
Мерцарио с телосложением жокея и ковбойской шляпой на голове вспоминает каждую деталь чётко и с большой страстью, но также и с сожалением - это был его лучший результат в четырех гонках «24 часа Франции». Но у него нет даже трофея на память: «Как только я пересек финишную линию, я переоделся, и на машине, которая меня ждала, отправился прямо в аэропорт Орли...»
Несмотря на то, что прошло пятьдесят лет с тех пор, как он был за рулем в Ле-Мане, Мерцарио не утратил своей страсти к гонкам, желая участвовать даже в 80 лет
Такое впечатление, что над ним висело проклятье в этой гонке, в который Мерцарио уже участвовал тремя годами ранее на другой Ferrari, 512 S: «Автомобиль был по-настоящему мощным, но управлять им на трассе La Sarthe было совсем несложно, на быстрых изгибах он был просто великолепен. Его слабым местом были крутые повороты, с которыми он просто не мог справиться».
«Напротив, у Ferrari 312 PB было невероятное шасси, и он вел себя отлично в любых условиях. Великолепный автомобиль, который был во всём намного лучше наших конкурентов, включая двигатель и коробку передач. У него была всего лишь одна несущественная проблема: из-за своего расположения амортизаторы имели тенденцию нагреваться и «смягчать» подвеску, но это можно было легко компенсировать».
Мерцарио ждет своей очереди, чтобы преодолеть 1000 км в бельгийском Спа в 1972 году, гонку, которую он выиграет вместе с Брайаном Редманом
Согласно приблизительным подсчетам, Артуро Мерцарио принял участие в более чем 1300 гонках. И он по сей день продолжает соревноваться на классических автомобилях в разных уголках мира, несмотря на свои 80 лет.
Но всё-таки, Ле-Ман 1973 года остался занозой в его памяти: «Я занял поул-позицию, которая к тому времени стала ключевой в спортивных гонках, потому что уже все ехали всегда на пределе возможностей, без всякой тактики. Так что я легко вырвался вперёд».
«Карлос Пейс не любил гонки на длинные дистанции, поэтому в той гонке я проехал 18 часов и 36 минут, но я не жаловался. Я всегда обожал свою работу. И если бы это было возможно, я бы всегда сидел за рулем».
Мерцарио и «Дракон» Сандро Мунари финишировали четвертыми на своем 312 PB на трассе «1000 км Австрии» в Остеррайхринге в 1972 году
Сегодня подготовка к гонке «24 часа» осуществляется с научным подходом, с командой специалистов, которые разрабатывают диету, режим сна и психологическую разгрузку. Раньше этого не было: тогда пилоты сами договаривались о сменах. Не было особой физической подготовки к такой длительной гонке. Я участвовал в гонках почти каждое воскресенье, и тренировки проходили автоматически. В перерывах на отдых мы часто спали в машине, припаркованной за боксом, с шумом соревнующихся машин в ушах. Механики могли вздремнуть в боксе на шинах».
С годами Мерцарио также постепенно перестал участвовать в гонках прототипов, как это сделала Ferrari в конце 1973 года: «Больше не было возможности соревноваться во всех категориях. Энцо сказал мне прямо: он считал Гран-при Формулы-1 воскресной игрой. Он предпочитал гонки на закрытых колесах, но был вынужден сосредоточиться на одноместных машинах. Времена изменились».