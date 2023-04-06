Возврат к былой славе: Артуро Мерцарио

Артуро Мерцарио, уроженец города Комо на севере Италии, вместе с бразильским напарником Карлосом Пейсом лидировал в гонке Ле-Мана на болиде 312 PB, и они бы выиграли эту гонку, если бы с наступлением темноты кокпит внезапно не затопило. Кабина была залита на пять сантиметров, но не водой, а бензином.

Понятное дело, возникла паника: «Мой спортивный костюм промок насквозь, и я боялся, что вспыхнет пожар, - вспоминает сегодня Мерцарио. - От Mulsanne Straight до бокса я ехал не тормозя, опасаясь, что может возникнуть искра. Был сломан правый бак. Механики сотворили своё обычное чудо, выполнив длительный ремонт за короткое время. Мы снова отправились в путь, отставая примерно на 15 кругов, которые к концу гонки сократились более чем вдвое. Мы бы легко победили...», - вздыхает он с очевидной досадой.

Мерцарио с телосложением жокея и ковбойской шляпой на голове вспоминает каждую деталь чётко и с большой страстью, но также и с сожалением - это был его лучший результат в четырех гонках «24 часа Франции». Но у него нет даже трофея на память: «Как только я пересек финишную линию, я переоделся, и на машине, которая меня ждала, отправился прямо в аэропорт Орли...»