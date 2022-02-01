В 2021 году подразделение Ferrari Classiche отметило свое 15-летие. Какой подарок к юбилею может быть лучше, чем восстановление одного из самых важных гоночных автомобилей в истории марки?
Этот экземпляр 412 P был одним из автомобилей Ferrari, одержавших тройную победу в гонке «24 часа Дейтоны» в 1967 году, наголову разбив соперников на Ford и Porsche и тем самым отстояв честь гоночной команды после тяжелого сезона 1966 года.
Кузов был единственным важным элементом этого 412 P, который был изготовлен кузовным ателье Drogo. Он был восстановлен строго в соответствии с оригинальными методами ручной работы
Как и в случае со многими старыми гоночными автомобилями, на долю шасси под номером 0844 модели 412 P выпала сложная судьба после того, как первоначально оно было изготовлено для модели 330 P3 для гоночного календаря 1966 года. Автомобиль соревновался в Себринге, участвовал в «Targa Florio» и в гонке в Ле-Мане в 1966 году, а затем был превращен в 412 P Berlinetta для гоночной команды NART дилерского центра Луиджи Кинетти в США.
В 1967 году он участвовал в «1000 километров Монцы» и вновь в гонке в Ле-Мане. Однако самого заметного успеха автомобиль добился в том же году в гонке «24 часа Дейтоны», когда под умелым управлением Педро Родригеса и Жана Гише он финишировал третьим вслед за двумя Ferrari, выступавшими от команды производителя.
В случае с этим 412 P, шасси № 0844 первоначально было изготовлено для модели гоночного 330 P3, с использованием кузова, модернизированного независимым кузовным ателье Drogo для гоночного сезона 1967 года
Позже в том же году в Италии шасси под номером 0844 было оснащено новым кузовом типа спайдер для соревнований кубка Can-Am, и автомобиль продолжал участвовать в гонках в США до начала 70-х годов. Там он прошел через руки нескольких коллекционеров, после чего в конце 1990-х годов был снова облачен в кузов типа купе модели 412 P 1967 года; в 2019 году машина оказалась в подразделении Ferrari Classiche для сертификации и полного восстановления.
«Такой проект включает в себя три основных направления работ, — поясняет Андреа Модена, руководитель отдела технической поддержки Ferrari и подразделения Ferrari Classiche. — Сначала проводится оценка, когда наш сертификационный комитет, в который входят независимые от Ferrari эксперты для обеспечения беспристрастности, анализирует подлинность автомобиля, чтобы мы могли сообщить заказчику, какие действия нужно предпринять.
В неокрашенном виде можно в полной мере оценить первозданную красоту 412 P. Однако, как и во всех гоночных Ferrari, его форма строго соответствовала функции
Затем проводится техническая экспертиза, которая определяет необходимость в ремонте или полной реконструкции механических компонентов. И, наконец, внимание уделяется кузову, для работы с которым мы, к счастью, можем обратиться к услугам центра архитектурного оформления Ferrari. Они могут выполнить 3D-сканирование машины, чтобы сравнить ее с оригинальными фотографиями или, возможно, с сохранившимся невосстановленным автомобилем.
В случае с шасси 412 P под номером 0844 оригинальный кузов был изготовлен кузовным ателье Drogo, поэтому у нас есть чертеж общего вида, но точные рабочие чертежи отсутствуют. К тому же эти машины изготавливались вручную, поэтому все они в любом случае слегка отличались друг от друга. Мы обнаружили, что нам необходимо внести некоторые изменения в конструкцию имеющегося кузова: они были выполнены нашими сторонними партнерами, которые использовали оригинальный метод формовки металла с помощью молотка с мягкой головкой и макета-основы из дерева. Им не разрешается использовать роликовый вытяжной станок для формовки панелей, поскольку он дает другую отделку поверхности, и этот способ не является аутентичным».
Прекрасно отреставрированный 412 P. Хотя раму, на которую опирается радиатор, пришлось переделывать, двигатель остался прежним
Кузовные работы — это единственный вид работ по восстановлению, который не выполняется собственными силами компании, как это часто происходило и в прежние времена. Инженеры Ferrari проверили шасси под номером 0844 и трансмиссию и пришли к выводу об их общей исправности; они также обнаружили, что в автомобиле был установлен двигатель с совпадающими с другими компонентами номерами.
К счастью, сложное трубчатое шасси осталось практически нетронутым. «Внести изменения в конструкцию шасси довольно сложно, поскольку оно используется для транспортировки таких жидкостей, как масло, топливо и охлаждающая жидкость, — рассказывает Модена. — Однако это в равной степени означает, что хорошее состояние труб шасси имеет огромное значение. Одной из немногих деталей, которую нам пришлось изготовить заново, была необычная рама, на которую опирается радиатор, расположенный очень низко в передней части автомобиля. Но благодаря наличию оригинальных чертежей в нашем архиве мы смогли в точности воссоздать этот элемент».
Шасси под номером 0844 было одним из 25 полных восстановлений, выполненных Ferrari Classiche в 2021 году, наряду примерно с 40 другими заказами на ремонтные работы. С 2006 года штат сотрудников подразделения увеличился почти вдвое, чтобы удовлетворить спрос на его услуги. И это неудивительно, когда речь идет о таких исторически значимых автомобилях, как этот экземпляр Ferrari 412 P. Перефразируя Джорджа Оруэлла: «Все Ferrari важны, но некоторые Ferrari более важны, чем другие».