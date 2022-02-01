В 2021 году подразделение Ferrari Classiche отметило свое 15-летие. Какой подарок к юбилею может быть лучше, чем восстановление одного из самых важных гоночных автомобилей в истории марки?





Этот экземпляр 412 P был одним из автомобилей Ferrari, одержавших тройную победу в гонке «24 часа Дейтоны» в 1967 году, наголову разбив соперников на Ford и Porsche и тем самым отстояв честь гоночной команды после тяжелого сезона 1966 года.