Аристократическая элегантность

Безупречная элегантность, выраженная в почти минималистской простоте линий, и обладающая исключительной формальной сбалансированностью. Модель 250 GT, построенная Боано в 1956 году, стала смелым заявлением Баттисты «Пинин» Фарины, ознаменовав собой начало почти симбиотических отношений между дизайнером и Энцо Феррари. Техническое совершенство создаваемых автомобилей стало выражаться через существенный дизайнерский стиль.
Эти творческие отношения завязались в 1951 году во время ставшей уже легендарной встречи в траттории в небольшом городке Тортона. Там они заложили основы сотрудничества, которому суждено было войти в историю автомобилестроения. Автомобиль 250 GT Boano стал результатом идеального сочетания: изящные формы, напоминающие Grand Tourer, предназначенный для изысканной клиентуры, и технические характеристики и производительность гоночного автомобиля.
С моделью 250 GT в 1956 году элитная компания впервые вышла в мир серийного производства (под «серийным» в данном случае подразумевается партия из примерно восьмидесяти практически идентичных экземпляров). В то время было неслыханное число высокопроизводительных спортивных автомобилей, которые обычно называли «специальными» из-за очень ограниченных объемов их производства. Поскольку Пинин Фарина имел ряд других обязательств и не мог достаточно быстро создать соответствующую сборочную линию, он решил воспользоваться услугами Марио Боано, своего бывшего дизайнера, который в то время вместе с Лучано Полло работал на кузовном производстве, изготавливая кузова для различных автопроизводителей. Это привело к появлению прозвища «Боано» - практичного способа отличить этот автомобиль Ferrari от других.
С точки зрения дизайна автомобиль 250 GT Boano представляет собой купе с трехобъёмным кузовом и довольно выраженным задним объёмом, из-за которого автомобиль кажется длиннее, чем он есть на самом деле. Стилистическое решение, заключающееся в соединении переднего и заднего крыла одной линией, придает автомобилю необычную для этой модели элегантность, а обширное остекление и тонкие стойки создают в салоне атмосферу легкости и простора. Одним словом, этот Ferrari предназначен для тех, кто ценит красоту. Барон Эли де Ротшильд, первоначальный владелец автомобиля, был именно таким человеком. Отличительной особенностью этого конкретного экземпляра является завальцованная кромка на боковой поверхности, которая переходит на заднее крыло сразу за дверной ручкой. Этот мускулистый штрих в первоначальном дизайне Pininfarina был устранен в последующих моделях «Boano» в пользу непрерывной плечевой линии.
Еще одна уникальная особенность - это рулевое колесо с тремя алюминиевыми спицами и гладким деревянным ободом. Но у купе, заказанного бароном де Ротшильдом, была еще одна необычная характеристика: номер шасси 0367 GT был такой же, как и у предыдущего Ferrari парижского банкира.
Чтобы избежать громоздкой бумажной волокиты и многократной уплаты нового налога на регистрацию, водители часто просили Ferrari использовать тот же номер шасси, что и у предыдущего автомобиля, чтобы просто обновить регистрационные документы, указав данные нового двигателя и кузова. В данном случае барон де Ротшильд попросил Ferrari заменить номер шасси его нового «Боано» (0511 GT) на номер 250 GT «Europa», который он приобрел двумя годами ранее, в октябре 1954 года. Новый номер был выбит на шасси прямо на заводе, о чем свидетельствуют документы того периода, обнаруженные недавно во время реставрации, проведенной специалистами Ferrari Classiche по заказу нового владельца автомобиля, скромного швейцарского бизнесмена.
Четырехлетний проект реставрации затронул все аспекты автомобиля, от кузова до шасси, от двигателя до трансмиссии, обнаружив прекрасно сохранившиеся оригинальные задний мост и дифференциальную коробку передач. Коробка передач автомобиля была одним из редких экземпляров «Boano», у которых первая передача располагалась вверху справа. В результате кропотливой реставрации автомобилю была возвращена его первоначальная слава, и он выглядел так же, как в тот день, когда его впервые доставили в Париж, с очаровательным лакокрасочным покрытием пастельного серого цвета и узнаваемыми французскими желтыми фарами.