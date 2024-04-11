Аристократическая элегантность

Безупречная элегантность, выраженная в почти минималистской простоте линий, и обладающая исключительной формальной сбалансированностью. Модель 250 GT, построенная Боано в 1956 году, стала смелым заявлением Баттисты «Пинин» Фарины, ознаменовав собой начало почти симбиотических отношений между дизайнером и Энцо Феррари. Техническое совершенство создаваемых автомобилей стало выражаться через существенный дизайнерский стиль.

Эти творческие отношения завязались в 1951 году во время ставшей уже легендарной встречи в траттории в небольшом городке Тортона. Там они заложили основы сотрудничества, которому суждено было войти в историю автомобилестроения. Автомобиль 250 GT Boano стал результатом идеального сочетания: изящные формы, напоминающие Grand Tourer, предназначенный для изысканной клиентуры, и технические характеристики и производительность гоночного автомобиля.