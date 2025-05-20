Гонки
Гран-дама автоспорта
Все знали ее как Ани, но ее полное имя Анни Бланш Мари Суабо отражало истинное неоспоримое достоинство. Ей суждено было войти в аристократическое общество после брака с маркизом Филиппом де Монтегю, который дал ей и титул, и фамилию: Маркиза Анни Бланш Мари Суабо де Монтегю. Ани была по-своему прекрасна. Её аристократичность, в которой не было ни капли снобизма, была отточена спортивными достижениями, благодаря которым она спокойно управляла необычайно мощными автомобилями. Немногие мужчины и ни одна женщина до нее могли позволить себе владеть этими опасными, дорогостоящими машинами, а тем более участвовать в гонках на них. И подумать только, ее первой любовью в мире спорта был теннис.
Ее отец, Робер Суабо (из крупной буржуазии Парижа и пятнадцатого округа, где Анни родилась под сенью Эйфелевой башни 8 июня 1934 года) поддерживал ее с детства. Постепенно она доказала, что он был прав в этом решении, выиграв не менее семи национальных титулов один за другим в различных молодежных категориях. Ее звёздный миг на международном уровне наступил в 18 лет, когда она вышла в полуфинал юниорского чемпионата Уимблдона. Но внутри неё жила непреодолимая жажда независимости от семьи и финансовой самостоятельности. В общем, жажда свободы.
Вот только теннис в то время был любительским видом спорта с низким призовым фондом, который к тому же жестко контролировался, хотя еще не являлся олимпийским видом спорта. Короче, Энни определила средством спасения автоспорт. Начало было авантюрным: «неофициальное» присутствие в качестве пассажира на заднем сиденье старой Simca Aronde, принадлежавшей ее подругам Луизетт Тексье и Жермен Руо, на ралли Монте-Карло 1956 года.
В районе трассы прошел сильный снегопад, что создало большие трудности для экипажа. Анни попросила разрешения сесть за руль и удивила своих опытных друзей, показав хорошее время и даже обогнав нескольких соперников. Результатом стало 119-е место среди 233 финишировавших. Это было невероятно стрессовое испытание, но оно стало формирующим, своего рода обрядом посвящения в мир, который еще предстояло исследовать. Еще немного поиграв в теннис, на следующий год она зарегистрировалась на гонке «Mille Miglia» (трагический финал которой состоялся в 1957 году) в составе команды Panhard Dyna, принадлежавшей еще одной её подруге, Моник де Бувье. Они приехали в Рим поздно, и вскоре после этого поломка одного из двух поршней в маленьком двигателе автомобиля вывела его из строя. Но к этому времени Анни уже не было. На деньги, накопленные от теннисных призов, она сначала покупает автомобиль Delahaye Grand Sport, но свои способности она начнёт демонстрировать именно в Triumph TR3. В паре с Мишель Канкр, французской звездой конного спорта, она выигрывает женский кубок в автомобильной гонке «Тур де Франс».
После того как в 1958 году она выиграла чемпионат Франции по ралли, компания Triumph предложила ей место в своей официальной команде. Ани согласилась и на следующий год завоевала титул чемпионки Европы по ралли. Не оставляя без внимания ни одну гонку, она попробовала себя на одноместном автомобиле Lola Mk2-Ford в Формуле-юниор. В смешанной гонке Юниор/Формула-2 в Шиме (Бельгия) у нее сломалась трансмиссия, но она финишировала 12-й из 24 в общем зачете, заняв третье место среди юниоров. Среди других достижений начала 1960-х годов можно отметить пятое место при подъёме на гору Мон-Ванту, где она стала первой женщиной, достигшей средней скорости более 100 километров в час. 14 сентября она участвовала в автопробеге Tour Auto за рулем Ferrari 250 GTO/64. Ее муж купил этот автомобиль у Жака Суотерса, основателя команды Écurie Francorchamps, известного импортера Ferrari в Бельгии, который и сам был неплохим пилотом. Этой берлинетте суждено было стать легендарной и продаваться по головокружительным ценам, но в то время никто даже не подозревал об этом... Однако все знали, что Ferrari намеревалась завоевать третий подряд титул чемпиона мира в классе GT.
3-литровый двигатель V12 развивал мощность в 300 HP, которая так удивила Энцо Феррари тремя годами ранее, когда во время перерыва в квалификации на Гран-при Италии 1961 года в Монце Стирлинг Мосс протестировал прототип GTO на дорожной трассе (исключая скоростной круг) и показал время в одну минуту 45,4 секунды против обычного результата в одну минуту 50 секунд одноместных болидов. Это побудило самого Феррари сказать: «Мы никогда не видели GT перед Формулой-1!» Когда Ани прибыла на финальный скоростной тест на трассе для участия в Tour Auto 1964 года, «Старик» захотел познакомиться с Анни, которую ему представил Жак Годде, спонсор гонки, а также велогонки Тур де Франс.
Демонстрируя свой французский, которым он владел довольно хорошо, производитель Ferrari поздравил «мадам», спросив, довольна ли она поведением берлинетты и считает ли она ее «послушной». На что Анни ответила, что это машина, которую нужно «освоить», но потом, набрав скорость, она доставляет удовольствие, потому что кажется идеально сбалансированной, и процитировала мнение британского гонщика Майка Салмона, который сравнил эту машину с «балериной на четырех колесах».
Анни была первой в своем классе на финишной прямой этого этапа Tour Auto. И заняла четвертое место на 1000-километровой дистанции в Париже вместе с Ги Лижье за рулём 250 LM команды Écurie Francorchamps. В 1965 году она попеременно участвовала в гонках GTO и LM, но потерпела шесть сходов с дистанции. Гонки стали реже, а результаты - малозначительными. Попытки участия в Восточноафриканском сафари (1966) и в гонке Париж-Сен-Рафаэль (1969). Выбыла из обоих. После этого Анни окончательно покинула автоспорт. В Париже, на авеню Версаль, Анни успешно управляла известным Aston Martin, импортированным Garage Mirabeau, в эпоху DB5 и DBS от Zagato, которые пользовались ошеломляющим успехом благодаря фильмам о Джеймсе Бонде. Полностью ассимилировавшись в высшем обществе, она прожила оставшиеся полвека, отпущенные ей судьбой, между Парижем и Сен-Тропе, как активная, спокойная, жизнерадостная женщина. Последнюю финишную черту Ани пересекла 18 сентября 2012 года.