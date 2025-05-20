Гран-дама автоспорта

Все знали ее как Ани, но ее полное имя Анни Бланш Мари Суабо отражало истинное неоспоримое достоинство. Ей суждено было войти в аристократическое общество после брака с маркизом Филиппом де Монтегю, который дал ей и титул, и фамилию: Маркиза Анни Бланш Мари Суабо де Монтегю. Ани была по-своему прекрасна. Её аристократичность, в которой не было ни капли снобизма, была отточена спортивными достижениями, благодаря которым она спокойно управляла необычайно мощными автомобилями. Немногие мужчины и ни одна женщина до нее могли позволить себе владеть этими опасными, дорогостоящими машинами, а тем более участвовать в гонках на них. И подумать только, ее первой любовью в мире спорта был теннис.

Ее отец, Робер Суабо (из крупной буржуазии Парижа и пятнадцатого округа, где Анни родилась под сенью Эйфелевой башни 8 июня 1934 года) поддерживал ее с детства. Постепенно она доказала, что он был прав в этом решении, выиграв не менее семи национальных титулов один за другим в различных молодежных категориях. Ее звёздный миг на международном уровне наступил в 18 лет, когда она вышла в полуфинал юниорского чемпионата Уимблдона. Но внутри неё жила непреодолимая жажда независимости от семьи и финансовой самостоятельности. В общем, жажда свободы.