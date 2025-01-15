Насыщенный Год

Выпуск суперкара F80, торжественное открытие новаторского электронного здания в Маранелло, победа в гонке «24 часа Ле-Мана» второй год подряд, титул чемпиона Формулы-1 среди конструкторов, завоёванный в финальной гонке.... всё это отмечено в новом Ежегоднике 2024.

Новый ежегодник с обложкой, разработанной известным графическим дизайнером Дэвидом Пирсоном, и новым эффектным квадратным форматом размером 29 см по всему периметру, приглашает читателей окунуться в «кинематографический» мир, рассматривая уникальные снимки и переживая невероятные истории насыщенного событиями 2024 года.