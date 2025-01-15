Насыщенный Год

Большой формат ежегодника позволяет в полной мере оценить по достоинству смелый дизайн модной коллекции. Также читателям предоставляется возможность увидеть три важнейших события, определивших год Ferrari: торжественное открытие электронного здания, знаменующего собой наступление новой эры гибкого и устойчивого производства; мероприятие «One Ferrari» в Майами на Гран-при, на котором состоялась презентация модели 12Cilindri, показ капсульной коллекции и прибытие Кавалькады; и, наконец, День семьи, когда 30 000 человек, сотрудников компании и членов их семей, с радостью посетили производственные цеха в Маранелло.
Не менее интересны фотографии, иллюстрирующие многочисленные мероприятия с участием клиентов - от различных Кавалькад до гонок «Mille Miglia» и «Targa Florio», а также торжеств по случаю 70-летнего присутствия Ferrari в США и 30-летия работы на Ближнем Востоке.
Автоспорт завершает эту весьма привлекательную коллекцию. Эмоциональный и беспощадный сезон Формулы-1 оживает благодаря потрясающим фотографиям и эксклюзивным комментариям менеджера команды Фреда Вассера. Тем временем Антонелло Колетта, глава международного подразделения Ferrari Endurance и Corse Clienti, раскрывает секреты второй победы гиперкара 499P в Ле-Мане, а также первой победы в категории гиперкаров в гонке «6 часов Остина».
Это достойное завершение еще одного года на высоте в преддверии 2025 года, который наверняка будет наполнен еще большим количеством эмоций.