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Насыщенный Год

Ежегодник в новом «кинематографическом» формате и с художественной обложкой рассказывает о самых ярких и значимых моментах 2024 года
Выпуск суперкара F80, торжественное открытие новаторского электронного здания в Маранелло, победа в гонке «24 часа Ле-Мана» второй год подряд, титул чемпиона Формулы-1 среди конструкторов, завоёванный в финальной гонке.... всё это отмечено в новом Ежегоднике 2024.
 
Новый ежегодник с обложкой, разработанной известным графическим дизайнером Дэвидом Пирсоном, и новым эффектным квадратным форматом размером 29 см по всему периметру, приглашает читателей окунуться в «кинематографический» мир, рассматривая уникальные снимки и переживая невероятные истории насыщенного событиями 2024 года.
 
В разделе «Спортивные автомобили» прекрасные фотографии Алекса Хоуи демонстрируют дизайн ультрасовременного автомобиля F80, который выходит за пределы страниц книги благодаря эффектному развороту. Не менее необычны и снимки Ferrari 250 GTO, прошедшего кропотливую реставрацию в подразделении Ferrari Classiche и впоследствии победившего в своей категории на выставке в Пеббл-Бич.

Нажмите на видео, чтобы увидеть свежий Ежегодник

Большой формат ежегодника позволяет в полной мере оценить по достоинству смелый дизайн модной коллекции. Также читателям предоставляется возможность увидеть три важнейших события, определивших год Ferrari: торжественное открытие электронного здания, знаменующего собой наступление новой эры гибкого и устойчивого производства; мероприятие «One Ferrari» в Майами на Гран-при, на котором состоялась презентация модели 12Cilindri, показ капсульной коллекции и прибытие Кавалькады; и, наконец, День семьи, когда 30 000 человек, сотрудников компании и членов их семей, с радостью посетили производственные цеха в Маранелло.

Не менее интересны фотографии, иллюстрирующие многочисленные мероприятия с участием клиентов - от различных Кавалькад до гонок «Mille Miglia» и «Targa Florio», а также торжеств по случаю 70-летнего присутствия Ferrari в США и 30-летия работы на Ближнем Востоке.

Ежегодник Ferrari ярко освещает ключевые моменты 2024 года

Автоспорт завершает эту весьма привлекательную коллекцию. Эмоциональный и беспощадный сезон Формулы-1 оживает благодаря потрясающим фотографиям и эксклюзивным комментариям менеджера команды Фреда Вассера. Тем временем Антонелло Колетта, глава международного подразделения Ferrari Endurance и Corse Clienti, раскрывает секреты второй победы гиперкара 499P в Ле-Мане, а также первой победы в категории гиперкаров в гонке «6 часов Остина».

Это достойное завершение еще одного года на высоте в преддверии 2025 года, который наверняка будет наполнен еще большим количеством эмоций.

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15 gennaio, 2025