Художественная обложка для Ежегодника

С момента своего первого выхода в свет в 1949 году ежегодник Ferrari с нетерпением ожидали покупатели, энтузиасты и фанаты благодаря увлекательному обзору ключевых моментов Ferrari за предыдущие 12 месяцев. Он также известен своими зачастую смелыми обложками.
Ежегодник 2024 года продолжает эту славную традицию благодаря эффектной типографской обложке, созданной британским дизайнером Дэвидом Пирсоном.
Пирсон описывает свою работу как «дизайн на основе печати, использующий типографику в выразительных целях». Он создавал эффектные обложки для всемирно известных литературных произведений и сотрудничал с модными брендами класса люкс. В 2015 году он даже был назначен Королевским дизайнером для промышленности, что является высшей наградой для дизайнеров в Великобритании.
Это был первый заказ Пирсона для «Гарцующего жеребца», но его увлечение брендом началось еще в детстве.
«Когда я был подростком, у меня на стене висел плакат с изображением Ferrari F40, поэтому для меня было большой честью получить этот заказ, а также большим вызовом для меня лично как дизайнера», - говорит Пирсон с энтузиазмом.
Первым делом он просмотрел архив ежегодника Ferrari, чтобы избежать повторения предыдущих тем и найти вдохновение. Особенно привлекательными оказались более минималистичные обложки ежегодников, прежде всего 1950-х и 60-х годов.
«Все мои фавориты так или иначе утаивали информацию, - отмечает Пирсон. - Они слегка наводили на размышление и были в меру волнующими, не показывая нам слишком многого и не будучи слишком буквальными».
В процессе работы над окончательным вариантом обложки Пирсон исследовал две ключевые темы дизайна. В первом варианте использовались фрагменты букв, которые стремительно проносятся по обложке, а во втором была реализована идея вращающегося логотипа Ferrari.
В итоге был выбран именно последний вариант, который был воплощён в виде динамичной полосы красного цвета, переходящей в желтый шрифт Ferrari, наклоненный под впечатляющим углом в 45 градусов.
«Это итеративный подход использует свет и прозрачность, чтобы провести нас от задней обложки к передней, так что только в последний момент мы читаем слово Ferrari», - рассказывает Пирсон. Автомобиль Ferrari как будто сошел с конвейера, оставив после себя след производства и мастерства. При этом обложка не раскрывает реальный облик автомобиля, приглашая читателя заглянуть внутрь.
В результате получился дизайн, который идеально вписывается в гордую традицию создания обложек ежегодников Ferrari, но в то же время обладает собственной индивидуальностью.