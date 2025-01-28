Художественная обложка для Ежегодника

С момента своего первого выхода в свет в 1949 году ежегодник Ferrari с нетерпением ожидали покупатели, энтузиасты и фанаты благодаря увлекательному обзору ключевых моментов Ferrari за предыдущие 12 месяцев. Он также известен своими зачастую смелыми обложками.

Ежегодник 2024 года продолжает эту славную традицию благодаря эффектной типографской обложке, созданной британским дизайнером Дэвидом Пирсоном.

Пирсон описывает свою работу как «дизайн на основе печати, использующий типографику в выразительных целях». Он создавал эффектные обложки для всемирно известных литературных произведений и сотрудничал с модными брендами класса люкс. В 2015 году он даже был назначен Королевским дизайнером для промышленности, что является высшей наградой для дизайнеров в Великобритании.

Это был первый заказ Пирсона для «Гарцующего жеребца», но его увлечение брендом началось еще в детстве.

«Когда я был подростком, у меня на стене висел плакат с изображением Ferrari F40, поэтому для меня было большой честью получить этот заказ, а также большим вызовом для меня лично как дизайнера», - говорит Пирсон с энтузиазмом.