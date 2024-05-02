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Американский зов  Cavalcade 2024

От улиц Нэшвилла до пляжей Майами - в этом году мероприятие Cavalcade International стало, пожалуй, самым масштабным…
Текст: Росс Браун
Шум стоит необычайный, даже по меркам Нэшвилла. Оркестр идеально настроенных моторов несется по Бродвею, эхом разносясь по музыкальным площадкам хонки-тонк баров, заставляя людей сменить шаг на взволнованный бег, когда они понимают, что ранним утром в город прибыла кавалькада Ferrari.

Парад Кавалькад видел клиентов Ferrari, пересекающих красивые пустынные уголки Теннесси. Четырехдневное мероприятие охватило более 800 км пробега, большая часть которого проходила по таким дорогам

Нэшвилл, столица штата Теннесси, - это родина музыкальных легенд Долли Партон, Вилли Нельсона и Джонни Кэша. В шумном городе с огромным музыкальным наследием парад Кавалькада здесь как дома. К безошибочному звуку двигателя V12 из Маранелло присоединяется раскатистый бас двигателя V8 Ferrari LaFerrari наряду с Roma Spider, Ferrari 812 и Ferrari Portofino, и одновременно уносится ввысь мгновенно узнаваемый хор двигателей V6 автомобилей 296 GTS. Они исчезают так же быстро, как и появились. Извилистая процессия красных, желтых и черных машин несётся мимо медленной городской суеты на свободные дороги Южной Америки.

Парад Кавалькад проходит через Нэшвилл; великолепные звуки двигателей «Гарцующих жеребцов» создают свой собственный уникальный стиль музыки, когда они паркуются на легендарном Бродвее города

В этом году мероприятие Cavalcade International стало одним из самых масштабных на сегодняшний день. Водители, прибывшие из таких далеких стран, как Китай, Саудовская Аравия и Европа, за четыре дня проехали более 800 км, сначала по живописному штату Теннесси, а затем по знаменитому Оушен-драйв в Майами-Бич. Используя живописную ферму и гостиницу Southall в качестве базы во Франклине, кавалькада в течение двух дней путешествовала по местным окрестностям, следуя по усаженным деревьями дорогам, которые, казалось, тянутся бесконечно, останавливаясь в маленьких городках выпить кофе, делая перерывы у ручьев и сверкающих водоёмов и даже находя время заглянуть на винокурню Uncle Nearest, родину виски Теннесси.

Слева направо: парад Кавалькад останавливается в эксклюзивном клубе Sailfish Club of Florida в Палм-Бич после знакомства с Теннесси и осмотра великолепных достопримечательностей Нэшвилла и Южной Флориды

Оттуда автомобили были бережно перевезены автотранспортом в Майами-Бич, а водители отправились в короткое путешествие длиной 1400 км на частном самолете, воссоединившись со своими гарцующими жеребцами в аэропорту Уэст-Палм-Бич. Там предстояло доехать до флоридского клуба Sailfish Club, чтобы пообедать на фоне изумительного пейзажа теплого Атлантического океана.

Последний этап был, пожалуй, самым лучшим. Cavalcade International катилась по Оушен-драйв одной линией, как единое целое лучших инженерных решений, дизайна и звука, проезжая под качающимися пальмами. Сверкающие автомобили отражались в раскалённых стеклах отелей в стиле арт-деко, выстроившихся вдоль дороги.

В этом году на мероприятие Cavalcade International водители и их автомобили приехали из Китая, Саудовской Аравии и Европы, чтобы насладиться великолепным солнечным светом и гладкими дорогами южной части Америки

Совсем скоро появился отель Faena, ознаменовав собой прекрасное завершение четырехдневного мероприятия. Оставалось только выложить черные галстуки и длинные платья для торжественного ужина в Indian Creek Country Club. Идеальное завершение необыкновенного приключения.