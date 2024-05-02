Нэшвилл, столица штата Теннесси, - это родина музыкальных легенд Долли Партон, Вилли Нельсона и Джонни Кэша. В шумном городе с огромным музыкальным наследием парад Кавалькада здесь как дома. К безошибочному звуку двигателя V12 из Маранелло присоединяется раскатистый бас двигателя V8 Ferrari LaFerrari наряду с Roma Spider, Ferrari 812 и Ferrari Portofino, и одновременно уносится ввысь мгновенно узнаваемый хор двигателей V6 автомобилей 296 GTS. Они исчезают так же быстро, как и появились. Извилистая процессия красных, желтых и черных машин несётся мимо медленной городской суеты на свободные дороги Южной Америки.
В этом году мероприятие Cavalcade International стало одним из самых масштабных на сегодняшний день. Водители, прибывшие из таких далеких стран, как Китай, Саудовская Аравия и Европа, за четыре дня проехали более 800 км, сначала по живописному штату Теннесси, а затем по знаменитому Оушен-драйв в Майами-Бич. Используя живописную ферму и гостиницу Southall в качестве базы во Франклине, кавалькада в течение двух дней путешествовала по местным окрестностям, следуя по усаженным деревьями дорогам, которые, казалось, тянутся бесконечно, останавливаясь в маленьких городках выпить кофе, делая перерывы у ручьев и сверкающих водоёмов и даже находя время заглянуть на винокурню Uncle Nearest, родину виски Теннесси.
Оттуда автомобили были бережно перевезены автотранспортом в Майами-Бич, а водители отправились в короткое путешествие длиной 1400 км на частном самолете, воссоединившись со своими гарцующими жеребцами в аэропорту Уэст-Палм-Бич. Там предстояло доехать до флоридского клуба Sailfish Club, чтобы пообедать на фоне изумительного пейзажа теплого Атлантического океана.
Последний этап был, пожалуй, самым лучшим. Cavalcade International катилась по Оушен-драйв одной линией, как единое целое лучших инженерных решений, дизайна и звука, проезжая под качающимися пальмами. Сверкающие автомобили отражались в раскалённых стеклах отелей в стиле арт-деко, выстроившихся вдоль дороги.
Совсем скоро появился отель Faena, ознаменовав собой прекрасное завершение четырехдневного мероприятия. Оставалось только выложить черные галстуки и длинные платья для торжественного ужина в Indian Creek Country Club. Идеальное завершение необыкновенного приключения.