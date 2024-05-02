Оттуда автомобили были бережно перевезены автотранспортом в Майами-Бич, а водители отправились в короткое путешествие длиной 1400 км на частном самолете, воссоединившись со своими гарцующими жеребцами в аэропорту Уэст-Палм-Бич. Там предстояло доехать до флоридского клуба Sailfish Club, чтобы пообедать на фоне изумительного пейзажа теплого Атлантического океана.

Последний этап был, пожалуй, самым лучшим. Cavalcade International катилась по Оушен-драйв одной линией, как единое целое лучших инженерных решений, дизайна и звука, проезжая под качающимися пальмами. Сверкающие автомобили отражались в раскалённых стеклах отелей в стиле арт-деко, выстроившихся вдоль дороги.