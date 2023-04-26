Почти близнецы

Самыми первыми близнецами купе/спайдер Ferrari стали модели 275 GTB и 275 GTS, которые дебютировали на Парижском салоне 1964 года. Они имели одинаковую колесную базу размером 2400 мм, расположенную сзади дифференциальную коробку передач и универсальную независимую подвеску, которая обеспечивала превосходно сбалансированную управляемость.

Однако по своему стилю и характеру близнецы купе и спайдер были совершенно разными. В свою очередь, перед 275 GTB стояла непростая задача заменить модель 250 GT Lusso, которая общеизвестно считалась одной из самых красивых берлинетт в истории мира. Тем не менее, новая модель 275 GTB, разработанная Pininfarina, была ничуть не менее красива, и это впечатление, пожалуй, только усилилось, когда она получила более длинную носовую часть, а затем, как Ferrari 275 GTB4, была усовершенствована четырехкулачковым двигателем с более высоким крутящим моментом.

Дизайнерский дом Pininfarina также стоял и за созданием 275 GTS, но для этой версии спайдера он разработал совершенно иной стиль. Более мягкие и сдержанные линии напоминали его предшественника 250 GT California.