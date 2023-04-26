Почти близнецы

Новый спайдер Ferrari Roma является последним в длинной и изысканной линейке переднемоторных «близнецов» Ferrari, выпускаемых в вариантах кузова как кабриолет, так и купе. Хотя Ferrari всегда предлагала модели с фиксированным и мягким верхом, близкородственные «близнецы» были выпущены только в 1964 году.
Это был разгар эры «сладкой жизни», которая отличалась шиком и элегантностью и была прекрасно отражена во многих автомобилях Ferrari того времени, сочетающих в себе изысканность, производительность, комфорт и, прежде всего, элегантность так, как это удавалось только Ferrari. Несомненно, тот самый дух «сладкой жизни» воплощает в себе спайдер Roma.
За красивым 330 GTC последовала модель спайдера, представленная на Парижском автосалоне в октябре 1966 года
Самыми первыми близнецами купе/спайдер Ferrari стали модели 275 GTB и 275 GTS, которые дебютировали на Парижском салоне 1964 года. Они имели одинаковую колесную базу размером 2400 мм, расположенную сзади дифференциальную коробку передач и универсальную независимую подвеску, которая обеспечивала превосходно сбалансированную управляемость.
Однако по своему стилю и характеру близнецы купе и спайдер были совершенно разными. В свою очередь, перед 275 GTB стояла непростая задача заменить модель 250 GT Lusso, которая общеизвестно считалась одной из самых красивых берлинетт в истории мира. Тем не менее, новая модель 275 GTB, разработанная Pininfarina, была ничуть не менее красива, и это впечатление, пожалуй, только усилилось, когда она получила более длинную носовую часть, а затем, как Ferrari 275 GTB4, была усовершенствована четырехкулачковым двигателем с более высоким крутящим моментом.
Дизайнерский дом Pininfarina также стоял и за созданием 275 GTS, но для этой версии спайдера он разработал совершенно иной стиль. Более мягкие и сдержанные линии напоминали его предшественника 250 GT California.
Несмотря на то, что модель 365 GTS4 Daytona не так известна, как ее легендарное купе, она была очень популярной и стильной моделью
На Женевском автосалоне 1966 года была представлена новая пара моделей купе и спайдера: 330 GTC и 330 GTS. Модель 330 GTC занимала место между 275 GTB и 330 2+2 с более длинной колесной базой, на которой был установлен такой же 4,0-литровый двигатель V12.
Версия спайдер была не только механически идентична модели 330 GTC, но и имела такую же форму, за исключением тканевого верха, который складывался за сиденьями.
В 1968 году купе 330 GTC сменила модель 365 GTC, главное отличие которой заключалось в том, что воздуховоды моторного отсека были перемещены с боков к капоту. Самое большое изменение произошло под капотом. Был установлен более мощный двигатель V12, который обеспечил большую гибкость и более динамичное ускорение. В свою очередь, 365 GTS заменила модель 330 GTS, используя инновации модели 365 GTC.
Кинозвезда и икона комедии Питер Селлерс с гордостью смотрит из своего 275 GTB, к которому позже присоединился открытый 275 GTS
Гораздо более масштабная революция встретила поклонников на Парижском салоне 1968 года, где компания Ferrari представила свой новый 365 GTB4, пришедший на смену Ferrari 275 GTB4. Новый агрессивный облик отражал эволюцию линий его предшественника — отодвинутый назад салон, длинный капот и носовую часть, похожую на пасть акулы, но в совершенно новом стиле. И снова он стал по праву считаться идеальным образцом дизайна. Впоследствии новый 365 GTB4 быстро получил прозвище «Daytona» в честь финиша Ferrari со счетом 1:2-3 в гонке «24 часа Дейтоны» в предыдущем году.
Затем, в 1969 году, появилась «Daytona» в версии спайдера: Ferrari 365 GTS4. Идентичная ниже поясной линии кузова, она имела складной тканевый верх, который понравился новому поколению любителей солнца, особенно в США. Тем не менее, это был очень эксклюзивный автомобиль: до 1973 года в мире было всего 122 спайдера.
Затем, с перерывом более чем в 45 лет, последовала следующая пара полносерийных моделей купе с передним двигателем и кабриолетов от Ferrari. Сначала в 2017 году появилась модель 812 Superfast — впечатляющая берлинетта V12 с потрясающими характеристиками, за ней в 2019 году - 812 GTS, первый в истории V12 Ferrari с убирающимся жестким верхом.
Впечатляющий 812 Superfast 2017 года был дополнен не менее мощным 812 Competitzione A — эволюцией суперкара с убирающимся верхом
Вскоре последовали специальные версии с более экстремальным гоночным характером: невероятно впечатляющие модели 812 Competizione и 812 Competizione A. В первом случае абсолютной изюминкой стал совершенно новый запатентованный цельный алюминиевый задний «экран». В модели Targa-roof 812 Competizione A был применен иной подход, заменив заднее стекло купе и вихревые генераторы на «мост» для уменьшения лобового сопротивления.
Сегодня в истории близнецов купе и спайдера Ferrari началась новая глава. Автомобили Roma и Roma Spider представляют собой новое воплощение «сладкой жизни»: близнецы с разными душами, но связанные общим происхождением, способные подарить уникальные эмоции.