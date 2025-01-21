«Некоторое время назад, — говорит генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья, — мне задали следующий вопрос: «Какие подразделения являются самыми важными в компании Ferrari?» В ответ я задал свой вопрос: «Какие части нашего тела самые важные?» Потому что для того, чтобы оставаться здоровым, все должно функционировать хорошо, в том числе и, возможно, прежде всего, именно то, что менее заметно. То же самое относится и к нашей компании».
Каковы риски, если это не так?
«Вы рискуете принять как должное то, что на самом деле таковым не является. Пример, который говорит сам за себя, - это качество. Ferrari справедливо утверждает, что во всем, что делает компания, она придает первостепенное значение качеству. Это фундаментальный элемент в секторе роскоши. Но иногда мы упускаем из виду тот факт, что множество людей на разных этапах способствовало достижению этих стандартов благодаря своей целеустремленности и энтузиазму. Часто они делали это незаметно. Потому что качество — это прежде всего проявление смирения».
Что вы имеете в виду?
«Например, когда вы проектируете автомобиль, вы всегда с самого начала обозначаете все известные проблемы, которые могут возникнуть. Тем не менее, как только производство запущено, в некоторых автомобилях могут обнаружиться аномалии, и именно здесь в игру вступает контроль качества, который ищет решения с привлечением всех необходимых подразделений. Осознание того, что вы не знаете всего, — это возможность непрерывного обучения. В компании Ferrari каждый чувствует ответственность за достижение совершенства в любом аспекте наших продуктов и услуг, точно так же, как мы прекрасно знаем, что в соревнованиях одна единственная деталь может решить исход гонки. Если мы хотим заострить внимание на ролях, то не случайно очень способные люди переходят из отделов планирования и экспериментирования в отдел контроля качества».
Есть ли что-то, что всегда нужно учитывать при выборе командной работы?
«Я считаю, что фундаментальный принцип заключается в следующем: будьте готовы выслушать других. А чтобы понять, чем вы занимаетесь, не бойтесь задавать вопросы себе и тем, кто с вами работает, и старайтесь лучше узнать их, чтобы понять, как они могут нам помочь. Часто мы выполняем задание по той простой причине, что кто-то из вышестоящих нас об этом попросил, хотя, возможно, мы не очень уверены в том, что это правильно. Напротив, выражение сомнения помогает со всех точек зрения, как личных, так и коллективных, потому что мы развиваемся, а это способствует конечному результату. Точно так же важна способность адаптироваться, готовность противостоять ситуациям, которые могут меняться каждую минуту, без потери энергии и энтузиазма».
2024 год был богат на очень «видимые» результаты…
«Это был год проведения первого настоящего события «One Ferrari» в Майами, в котором приняли участие все различные компоненты компании: Гонки, Спортивные автомобили, Стиль жизни. И именно в этом году мы заложили основы нашего будущего производства, открыв электронное здание. Это был год празднования Дня семьи и больших спортивных успехов: от Монте-Карло до Монцы в Формуле-1, в гонке «24 часа Ле-Мана» и в «6 часах Остина» Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA; Это был также год выпуска F80, нашего нового суперкара, который, следуя примеру таких моделей, как Ferrari GTO, Ferrari F40, Ferrari F50, Ferrari Enzo и Ferrari LaFerrari, наметил путь компании на следующее десятилетие. И давайте не будем забывать о том, что мы сосредоточили внимание на вопросах социального обеспечения, поскольку все наши сотрудники и члены их семей проходят медицинские осмотры. Собственно говоря, все это было бы невозможно без вклада большого количества людей. И я имею в виду не только сотрудников».
Что это значит?
«Когда мы говорим о команде, мы должны иметь в виду все её различные компоненты: наших партнеров, спонсоров, поставщиков. Не забывая о клиентах, акционерах и исследовательских центрах, таких как лаборатория E-Cells, созданная компанией Ferrari совместно с университетом Болоньи, для изучения материалов и физико-химических свойств их элементов в целях поиска инновационных решений для аккумуляторов. Сегодня, как никогда ранее, каждую из этих областей следует считать полноправным членом команды. Создание прочных и постоянных отношений с ними — это не только стратегия, но и основа для достижения конечного результата».
Если бы мы могли выразить это в лозунге?
«Мы всегда должны выбирать «эко-», а не «эго-систему». Только так можно добиться важных и устойчивых результатов в долгосрочной перспективе».