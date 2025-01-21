Что вы имеете в виду?

«Например, когда вы проектируете автомобиль, вы всегда с самого начала обозначаете все известные проблемы, которые могут возникнуть. Тем не менее, как только производство запущено, в некоторых автомобилях могут обнаружиться аномалии, и именно здесь в игру вступает контроль качества, который ищет решения с привлечением всех необходимых подразделений. Осознание того, что вы не знаете всего, — это возможность непрерывного обучения. В компании Ferrari каждый чувствует ответственность за достижение совершенства в любом аспекте наших продуктов и услуг, точно так же, как мы прекрасно знаем, что в соревнованиях одна единственная деталь может решить исход гонки. Если мы хотим заострить внимание на ролях, то не случайно очень способные люди переходят из отделов планирования и экспериментирования в отдел контроля качества».

Есть ли что-то, что всегда нужно учитывать при выборе командной работы?

«Я считаю, что фундаментальный принцип заключается в следующем: будьте готовы выслушать других. А чтобы понять, чем вы занимаетесь, не бойтесь задавать вопросы себе и тем, кто с вами работает, и старайтесь лучше узнать их, чтобы понять, как они могут нам помочь. Часто мы выполняем задание по той простой причине, что кто-то из вышестоящих нас об этом попросил, хотя, возможно, мы не очень уверены в том, что это правильно. Напротив, выражение сомнения помогает со всех точек зрения, как личных, так и коллективных, потому что мы развиваемся, а это способствует конечному результату. Точно так же важна способность адаптироваться, готовность противостоять ситуациям, которые могут меняться каждую минуту, без потери энергии и энтузиазма».