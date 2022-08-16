Не каждый единичный экземпляр из Маранелло появляется на публике. Иногда единичные экземпляры вообще не появляются на публике и вместо этого обречены быть скрытыми от глаз в частных коллекциях.
Тем не менее, несмотря на то, что владелец модели SP48 Unica по понятным причинам желает остаться анонимным, он очень хочет поделиться своей историей с более широким миром. «Я не хочу, чтобы это был автомобиль, который люди не видят — это неправильно, — говорит он. — Я хочу поделиться своей страстью к бренду. Возможно, это вдохновит какого-нибудь ребенка или мультимиллионера».
Уникальная крыша SP48 Unica плавно перетекает в крышку двигателя, исключая заднее стекло
Автомобиль, который он хочет показать людям, основан на среднемоторном V8, F8 Tributo. «Я хотел среднемоторную машину. Это для работы на треке», — объясняет наш человек, который обычно посещает около 100 мероприятий в день трека ежегодно. «Когда проект только начинался, моим автомобилем был 488, — объясняет он, — но через две недели после нашей первой встречи на горизонте замаячила новая модель (F8 Tributo)».
С самого начала было выдвинуто требование, чтобы любые аэродинамические элементы были функциональными, а не просто визуально привлекательными. Затем была субъективная неприязнь клиента к форме воздухозаборников, которые доминируют в задней части Ferrari 488, хотя, как он открыто признает, «я не дизайнер, и не силён даже в искусстве».
Для моторного отсека были созданы уникальные трехмерные охлаждающие решетки, а каждое шестиугольное отверстие расположено под углом для обеспечения максимальной эффективности охлаждения
Однако, это клиент Ferrari, который владеет более чем 60 автомобилями марки и «очень хорошо знает Ferrari, произведенные за последние два десятилетия, в частности среднемоторные автомобили, начиная с модели 360».
Так что на первой встрече он мог с некоторым авторитетом поговорить об этих моделях и о том, чего он хотел от своих собственных. «Хотя, возможно, я и давал указания относительно того, что мне было нужно, а что нет, на самой первой встрече я прямо сказал команде что-то вроде: «Ребята, вы - эксперты. Вы работаете в лучшей команде дизайнеров в мире и в величайшей в мире автомобильной компании. Я знаю, что у каждого из вас в ящике стола есть эскиз автомобиля, который вы построили бы, если могли. Я хочу видеть именно эти эскизы! Мне нужно ваше творчество, а не мое».
Эта просьба привела к тому, что клиенту, сидящему рядом с директором по дизайну Ferrari Флавио Манцони, была представлена для просмотра серия эскизов, обозначенных от «A» до «K». Только после того, как дошли до варианта конструкции «H», он увидел то, что искал. С этого момента процесс превратился в процесс разработки и развития для достижения конечной цели, большая часть которого осуществлялась во время пандемии Covid, что означало личные сеансы обратной связи через iPad.
Матовое углеродное волокно с акцентами Grigio Canna di Fucile придает кабине технический вид
Лемерсье объясняет: «Этот процесс очень похож на серийные автомобили. Он очень линейный. Создание идеи начинается в 2D. Команда дизайнеров работает над визуальным брифом, а затем в 3D. Далее идет полноразмерная физическая модель, окрашенная и детализированная». Это эталонная модель, предназначенная для проверки, а не в качестве инструмента для определения формы в процессе проектирования. «Но это также шанс показать клиенту, что он покупает», — добавляет он с усмешкой.
Этот опыт понравился клиенту в той же степени, что и сам физический автомобиль. «Это был один из самых лучших опытов в моей жизни. Мне так повезло, что я могу это сделать. Теперь я знаю много людей на заводе. Когда я вернулся после Covid, меня ждали широкие улыбки и объятия. Словно пришла весна.
«Конечно, финансовый интерес здесь ни при чём, — говорит он. — Это дополнительные переживания, которые на самом деле являются частью всего этого. Были вовлечены все... Это был опыт за последние четыре года, который я никогда не забуду. Я недостаточно их поблагодарил». С этой целью он попросил, чтобы автомобиль SP48 Unica был показан всему персоналу Ferrari. «В противном случае сотрудники увидят его только в журнале. И это неправильно».