Однако, это клиент Ferrari, который владеет более чем 60 автомобилями марки и «очень хорошо знает Ferrari, произведенные за последние два десятилетия, в частности среднемоторные автомобили, начиная с модели 360».

Так что на первой встрече он мог с некоторым авторитетом поговорить об этих моделях и о том, чего он хотел от своих собственных. «Хотя, возможно, я и давал указания относительно того, что мне было нужно, а что нет, на самой первой встрече я прямо сказал команде что-то вроде: «Ребята, вы - эксперты. Вы работаете в лучшей команде дизайнеров в мире и в величайшей в мире автомобильной компании. Я знаю, что у каждого из вас в ящике стола есть эскиз автомобиля, который вы построили бы, если могли. Я хочу видеть именно эти эскизы! Мне нужно ваше творчество, а не мое».







Эта просьба привела к тому, что клиенту, сидящему рядом с директором по дизайну Ferrari Флавио Манцони, была представлена для просмотра серия эскизов, обозначенных от «A» до «K». Только после того, как дошли до варианта конструкции «H», он увидел то, что искал. С этого момента процесс превратился в процесс разработки и развития для достижения конечной цели, большая часть которого осуществлялась во время пандемии Covid, что означало личные сеансы обратной связи через iPad.