Особый мир

На необыкновенной площади Пьяцца делла Либерта в городе Удине, построенном в эпоху Возрождения, во время перерыва на обед была организована выставка автомобилей, предоставив восхищенным местным жителям возможность прогуляться среди живых воплощений славной истории Ferrari, начиная с первых лет появления дорожных и гоночных инноваций (включая несколько моделей Ferrari 166 MM и редкий 6-рядный Ferrari 121 LM), вплоть до суперкаров, которые на протяжении десятилетий устанавливали технологические стандарты, такие как Ferrari GTO, Ferrari F40, Ferrari F50 и Enzo Ferrari.





Оттуда процессия двинулась в путь и с ревом понеслась вниз к морю через города Пальманова и Аквилея. Симфония культовых двигателей V12 и V8 объявила об их прибытии задолго до того, как они появились на горизонте.





Если первый день приключений позволил кавалькаде познакомиться с исторической архитектурой Италии, то второй и третий день дали возможность полюбоваться природным ландшафтом. Начав с поездки через границу со Словенией и вдоль реки Изонцо в город Идрия, внесенный в список наследия ЮНЕСКО, кавалькада в последний день отправилась через карстовый регион в Триест, на холме Опичина которого с начала прошлого века проводятся гонки по подъему на холм Albo d'Oro.

