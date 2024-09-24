Особый мир

Если бы вам нужно было выбрать место для испытания всех качеств автомобиля, от высоких горных подъемов до быстрых прибрежных дорог, то вы бы выбрали итальянский регион Фриули-Венеция-Джулия. В этой прекрасной провинции площадью 3 059 квадратных миль проживает чуть более миллиона человек. Здесь есть и заснеженные Альпы, по бокам которых почти на каждом шагу раскинулись виноградники, и береговая линия, которая, словно по мановению руки, превращается из длинных песчаных пляжей в невероятно высокие утёсы. Идеальное место для проведения в этом году Cavalcade Classiche - уникального туристического мероприятия, специально предназначенного для моделей Ferrari «Classiche», которые были построены двадцать и более лет назад.
Гонщики, как всегда, откликнулись на призыв со всех уголков земного шара, а «Гарцующие жеребцы» прибыли из таких далеких стран, как Южная Африка, Мексика и даже Австралия. К тому времени, когда наряды для коктейлей были распакованы для приветственного ужина в ресторане Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa, в отеле уже находилось более 60 исторических автомобилей Ferrari, демонстрирующих лучшие автомобильные инновации 20-го века. Начиная с самого первого Ferrari, Ferrari 125 S, заканчивая вершиной инженерной мысли, Ferrari F40, здесь были представлены самые лучшие автомобили, когда-либо выходившие из ворот Маранелло.
Отъезд первого дня сопровождался незабываемым зрелищем и звуком; красивая, изогнутая бухта приморской деревушки огласилась рёвом тонко настроенных шедевров, когда «Гарцующие жеребцы» отъезжали со скоростью два автомобиля в минуту.
Возглавляемая вице-председателем Ferrari Пьеро Феррари, сыном основателя компании Энцо Феррари, который вновь приехал со своим внуком, Энцо Маттиоли Феррари (пара была за рулем автомобилей Ferrari Enzo и Ferrari F40 соответственно), процессия направилась к холмам и виноградникам винодельческого региона Коллио, а затем спустилась вниз, чтобы начать тур по самым живописным деревням Италии.
На необыкновенной площади Пьяцца делла Либерта в городе Удине, построенном в эпоху Возрождения, во время перерыва на обед была организована выставка автомобилей, предоставив восхищенным местным жителям возможность прогуляться среди живых воплощений славной истории Ferrari, начиная с первых лет появления дорожных и гоночных инноваций (включая несколько моделей Ferrari 166 MM и редкий 6-рядный Ferrari 121 LM), вплоть до суперкаров, которые на протяжении десятилетий устанавливали технологические стандарты, такие как Ferrari GTO, Ferrari F40, Ferrari F50 и Enzo Ferrari.
Оттуда процессия двинулась в путь и с ревом понеслась вниз к морю через города Пальманова и Аквилея. Симфония культовых двигателей V12 и V8 объявила об их прибытии задолго до того, как они появились на горизонте.
Если первый день приключений позволил кавалькаде познакомиться с исторической архитектурой Италии, то второй и третий день дали возможность полюбоваться природным ландшафтом. Начав с поездки через границу со Словенией и вдоль реки Изонцо в город Идрия, внесенный в список наследия ЮНЕСКО, кавалькада в последний день отправилась через карстовый регион в Триест, на холме Опичина которого с начала прошлого века проводятся гонки по подъему на холм Albo d'Oro.
Эта седьмая гонка Classiche, несомненно, стала лучшей на сегодняшней день, но возникает вопрос, что делает Кавалькаду идеальной? Конечно, автомобили имеют огромное значение, но, вероятно, люди ещё важнее. Сообщество энергичных водителей со всего мира, которые собираются вместе на один уик-энд, чтобы получить удовольствие от езды по дорогам общего пользования. Потому что вечером, когда каждый Ferrari будет надежно укрыт, а шампанское отражает лучи заходящего солнца, именно уникальные истории об испытаниях, триумфе и дружбе делают Cavalcade Classiche одним из самых захватывающих, эксклюзивных и востребованных событий в автомобильном календаре.