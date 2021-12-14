Звездой обложки ежегодника стала последняя модель серии Icona — Ferrari Daytona SP3, и для коллекционеров обложка была традиционно оформлена в двух вариантах: красного и белого цвета.
В издании также представлены запуски других автомобилей, состоявшиеся в 2021 году. Новая гибридная модель Ferrari 296 GTB с двигателем V6 проходит испытание горами Пьемонта в Италии, 812 Competizione выпущена на волю в парке автоспорта Palmer Motorsports Park в Массачусетсе в Северной Америке, а 812 Competizione A доказывает свой ранг хищника высшего порядка среди автомобилей с крышей типа тарга.
Конечно, Ferrari, не смогла бы достичь успеха без своих страстно увлеченных сотрудников, и в этом году каждый отдел завода представлен в серии фотографий, посвященных людям, из которых состоит одна большая команда.
В этом же году на гоночной трассе Фьорано открылась новая штаб-квартира Attività Sportive GT, собравшая под одной крышей всех людей и автомобили, благодаря которым Corse Clienti и Competizioni GT завоевали невероятный успех.
На этом события не заканчиваются: следует также упомянуть запуск модной коллекции Ferrari, триумфальный сезон Чемпионата мира по автогонкам на выносливость (FIA WEC), полное переосмысление концепции и открытие ресторана Cavallino и два эксклюзивных интервью, которые дали Шарль Леклер вместе с братом Артуром и Карлос Сайнс вместе с отцом Карлосом Сайнсом-старшим.
Наконец, заднюю сторону обложки украшают болиды «Формулы-1» SF21 и 488 GTE, отмечая завершение еще одного выдающегося года Ferrari.