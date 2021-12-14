Звездой обложки ежегодника стала последняя модель серии Icona — Ferrari Daytona SP3, и для коллекционеров обложка была традиционно оформлена в двух вариантах: красного и белого цвета.

В издании также представлены запуски других автомобилей, состоявшиеся в 2021 году. Новая гибридная модель Ferrari 296 GTB с двигателем V6 проходит испытание горами Пьемонта в Италии, 812 Competizione выпущена на волю в парке автоспорта Palmer Motorsports Park в Массачусетсе в Северной Америке, а 812 Competizione A доказывает свой ранг хищника высшего порядка среди автомобилей с крышей типа тарга.