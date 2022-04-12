Потребовалась всего одна гонка, первый этап чемпионата мира Формулы-1 сезона 2022, проходивший в пустыне Бахрейна, чтобы Ferrari F1-75 показала себя как автомобиль, претендующий на подиум.
Этот одноместный суперкар имеет столь же особенное название, как и его характеристики. «75» — это прямая отсылка к юбилею 125 S, первого настоящего Ferrari, который покинул ворота Маранелло 12 марта 1947 года.
SF90 Stradale и 812 Competizione теперь доступны в новом цвете Rosso Ferrari F1-75
Разумеется, тот автомобиль был окрашен в тёмно-бордовый цвет, который был официальным цветом всех итальянских гоночных автомобилей с начала 20-го века. Модель 125 F1, которая три года спустя участвовала в Гран-при Монако, была такого же цвета, и с тех пор красный цвет неразрывно связан с Ferrari. Как говорил сам Энцо: «Попросите ребенка нарисовать машину, и он непременно нарисует ее красной».
В начале 1990-х годов почти 85% автомобилей Ferrari были окрашены в красный цвет, причем самым известным (и популярным) был цвет Rosso Corsa, который, как правило, считается характерным цветом Ferrari.
Цвет Rosso Ferrari F1-75 теперь доступен для всех моделей «Гарцующего жеребца»
Сегодня, после 75 лет непрерывных инноваций, цветовая палитра Ferrari включает в себя все оттенки: от ярко-желтого Giallo Modena до темно-синего Blu Pozzi с большим выбором красных цветов, включая Rosso Imola, Rosso Scuderia, Rosso Dino и, конечно же, новинку, Rosso Ferrari F1-75.
Являясь частью программы «Специальное оборудование», новый цвет предназначен для того, чтобы дать взыскательным владельцам Ferrari возможность подчеркнуть отличительный характер своего автомобиля, учитывая, что он доступен для каждой модели линейки «Гарцующего жеребца».