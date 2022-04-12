Потребовалась всего одна гонка, первый этап чемпионата мира Формулы-1 сезона 2022, проходивший в пустыне Бахрейна, чтобы Ferrari F1-75 показала себя как автомобиль, претендующий на подиум.

Этот одноместный суперкар имеет столь же особенное название, как и его характеристики. «75» — это прямая отсылка к юбилею 125 S, первого настоящего Ferrari, который покинул ворота Маранелло 12 марта 1947 года.