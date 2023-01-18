Особенный юбилей

Программа Ferrari Tailor Made представила одно из своих самых красивых творений на сегодняшний день в виде единственного в своем роде автомобиля Roma, в котором прослеживается влияние богатых традиций и мастерства Китая.

«Гарцующий жеребец» с 620-цилиндровым двигателем с турбонаддувом является результатом сотрудничества известного китайского дизайнера Цзян Цюн Эр и программы Ferrari Tailor Made, объединившей китайские эстетику и опыт с итальянской философией дизайна и шиком шинуазри.