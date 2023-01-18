Особенный юбилей

Программа Ferrari Tailor Made представила одно из своих самых красивых творений на сегодняшний день в виде единственного в своем роде автомобиля Roma, в котором прослеживается влияние богатых традиций и мастерства Китая.
«Гарцующий жеребец» с 620-цилиндровым двигателем с турбонаддувом является результатом сотрудничества известного китайского дизайнера Цзян Цюн Эр и программы Ferrari Tailor Made, объединившей китайские эстетику и опыт с итальянской философией дизайна и шиком шинуазри.
Познакомьтесь с прекрасным автомобилем Tailor Made Roma, созданным в честь 30-летия Ferrari в Китае
Контрастная цветовая гамма, выполненная в матовом серебристом цвете «Sanusilver» и «Rosso Magma Glossy», идеально подходит для шасси модели Roma, а несколько деталей внутри автомобиля, заимствованных из китайской культуры, делают салон поистине уникальным.
В то время как экстерьер украшен полосами вдоль кузова, вдохновленными мебелью династии Мин, интерьер отделан фирменными порогами Tailor Made из углеродного волокна и золотой именной табличкой, на которой китайскими иероглифами выгравировано число 30, инкрустированное нефритом, символизирующим порядочность и благородство.
Ferrari Roma представлен с красивыми аксессуарами как часть лайфстайл-пакета, в том числе чайным сервизом из плетеного бамбука и хрустальными аромадиффузорами. Другие детали включают золотую именную табличку на центральной консоли, на которой китайскими иероглифами выгравировано число 30
Но не только цветовая гамма внутри и снаружи автомобиля делает его особенным. Автомобиль поставляется с эксклюзивным пакетом «lifestyle», разработанным для того, чтобы усилить ощущения от вождения, в то же время воплощая в себе многое из того, что делает Китай таким запоминающимся.
Четыре аромадиффузора из черного дерева и хрусталя позволяют подобрать аромат для каждого сезона, а чайный сервиз из плетеного бамбука сопровождается чайными принадлежностями с пятнистым красно- золотым узором. Здесь также есть коробка для сигар из черного дерева, пепельница из чернильного камня, бумажный змей, кашемировые одеяла и набор китайских шашек, изготовленный из агата и кожи.
Ведущий китайский дизайнер Цзян Цюн Эр привнесла в проект все свои навыки и культурные знания и добилась ошеломляющих результатов
Концепция автомобиля - это одновременно и почтительный поклон прошлому, и волнующий взгляд в будущее. Прошло три десятилетия с момента появления первого Ferrari в Китае, когда в 1992 году один пекинский клиент заказал Ferrari 348 TS.
Сегодняшний уникальный Roma в полной мере воплощает неустанное стремление марки к инновациям и совершенству и одновре��енно знаменует начало новой и захватывающей главы Ferrari в Китае.