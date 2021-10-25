Победителями ралли становились такие легендарные гонщики, как Тацио Нуволари, Стирлинг Мосс, Пьеро Таруффи и бесстрашный сицилийский пилот Нино Ваккарелла, который скончался в прошлом месяце в возрасте 88 лет. Автомобили Ferrari побеждали семь раз, причем в последний раз победу одержал Артуро Мерцарио в 1972 году за рулем 312PB.
Автопробег Ferrari Tribute to Targa Florio стал очень важным событием на улицах Сицилии
Эта гонка спортивных автомобилей, зародившаяся в 1906 году, была прекращена в 1977 году по соображениям безопасности. Тем не менее, водители спортивных автомобилей все еще могут испытать острые ощущения легендарного ралли Targa Florio.
Targa Florio Classica — это особое мероприятие для классических автомобилей выпуска до 1977 года. Автомобили Ferrari, произведенные после 1991 года, могут соревноваться в собственной отдельной категории, Ferrari Tribute. В этом году мероприятие прошло с 15 по 17 октября, стартовав и финишировав в главном городе Сицилии, Палермо. На автопробег записалось более 80 Ferrari, включая такие модели как SF90 Stradale, F8 Tributo, Roma, F8 Spider и Portofino M.
Прекрасная демонстрация моделей Ferrari в сочетании с прекрасной и часто непростой погодой
В отличие от оригинальной высокоскоростной гонки спортивных автомобилей, теперь участники могут остановиться, чтобы полюбоваться пейзажами и историческими памятниками или отведать изысканную кухню. Однако при этом не стоит забывать, что вождение по такой трассе требует максимальной бдительности.
Программа первого дня стартовала от исторического Университета Палермо. После 150-километрового пробега по внутренним дорогам острова участники остановились на обед на винодельне Cantine Florio в Марсале, на западном побережье Сицилии. Затем они отправились обратно в Палермо по 174-километровому маршруту вдоль живописного побережья через городок Кастелламмаре-дель-Гольфо, известный своей средневековой крепостью, которая и по сей день возвышается над гаванью.
На второй день участники пробега смогли прочувствовать настоящий вкус исторической гонки Targa Florio, поскольку их путь лежал сквозь труднопреодолимые горы Мадоние. Основная часть маршрута проходила по знаменитому 72-километровому малому гоночному кругу «Circuito Piccolo delle Madonie», соревнования на котором проводились в течение последних десятилетий (1951-77 гг.). Также гонщики проехали большую часть старой, более длинной 108-километровой средней трассы «Circuito Medio», использовавшейся для гонок в 1919-30 годах и содержащей безумное количество поворотов — 1400 на круг. Общая дистанция дня по особенно сложным в техническом плане дорогам составила 228 км.
Ferrari Tribute и Targa Florio Classica собирали толпу, куда бы они ни направлялись
После утомительного второго дня в последний день участникам посчастливилось проехать по живописной 38-километровой дороге, идущей из Палермо в Монреале и известной своим примечательным нормандским собором на склоне горы. В тот же вечер, после очередного незабываемого мероприятия в память об исторической гонке Targa Florio, участники окунулись в атмосферу пышной церемонии награждения.