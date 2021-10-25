В отличие от оригинальной высокоскоростной гонки спортивных автомобилей, теперь участники могут остановиться, чтобы полюбоваться пейзажами и историческими памятниками или отведать изысканную кухню. Однако при этом не стоит забывать, что вождение по такой трассе требует максимальной бдительности.





Программа первого дня стартовала от исторического Университета Палермо. После 150-километрового пробега по внутренним дорогам острова участники остановились на обед на винодельне Cantine Florio в Марсале, на западном побережье Сицилии. Затем они отправились обратно в Палермо по 174-километровому маршруту вдоль живописного побережья через городок Кастелламмаре-дель-Гольфо, известный своей средневековой крепостью, которая и по сей день возвышается над гаванью.





На второй день участники пробега смогли прочувствовать настоящий вкус исторической гонки Targa Florio, поскольку их путь лежал сквозь труднопреодолимые горы Мадоние. Основная часть маршрута проходила по знаменитому 72-километровому малому гоночному кругу «Circuito Piccolo delle Madonie», соревнования на котором проводились в течение последних десятилетий (1951-77 гг.). Также гонщики проехали большую часть старой, более длинной 108-километровой средней трассы «Circuito Medio», использовавшейся для гонок в 1919-30 годах и содержащей безумное количество поворотов — 1400 на круг. Общая дистанция дня по особенно сложным в техническом плане дорогам составила 228 км.