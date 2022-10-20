Прошло уже 45 лет с момента финального заезда печально известной гонки по Сицилии «Targa Florio», которая с 1906 года проходила ежегодно. Однако это не стало концом любви Ferrari к этому мероприятию.

В течение нескольких десятилетий мощные гоночные автомобили с открытым верхом, такие как Ferrari 166 S с двигателем V12, преодолевали трассы в три круга длиной 446 км, которые часто быстро перескакивали с уровня моря на тысячи футов вверх, что приводило к регулярным изменениям погоды и требовало беспрецедентного уровня мастерства вождения.