Прошло уже 45 лет с момента финального заезда печально известной гонки по Сицилии «Targa Florio», которая с 1906 года проходила ежегодно. Однако это не стало концом любви Ferrari к этому мероприятию.
В течение нескольких десятилетий мощные гоночные автомобили с открытым верхом, такие как Ferrari 166 S с двигателем V12, преодолевали трассы в три круга длиной 446 км, которые часто быстро перескакивали с уровня моря на тысячи футов вверх, что приводило к регулярным изменениям погоды и требовало беспрецедентного уровня мастерства вождения.
Потрясающие Ferrari со всего мира собрались, чтобы почувствовать вкус давней и печально известной гонки «Targa Florio», вкус гонки на время и ее оригинальной трассы
Отважные гонщики преодолевали коварные горные дороги с крутыми поворотами на пугающих для того времени скоростях. К тому времени, когда гонка была окончательно отменена после того, как ее назвали «безумной», средняя скорость на трассе достигла более чем 120 км / ч.
В этом году в столице Сицилии Палермо снова состоялось мероприятие в дань уважения гонке Ferrari Targa, где на три дня собрались «Гарцующие жеребцы» со всего мира, чтобы отметить окончание торжеств.
Трехдневный маршрут преодолел трассу длиной более 500 км, проходя через горные перевалы и густые леса, начиная и заканчивая в столице Сицилии Палермо
На протяжении трех этапов гонщики наслаждались испытаниями на время и на среднюю скорость. Их общий маршрут начинался и заканчивался в Палермо, преодолевая общее расстояние 567 км по Сицилии. Экипаж каждого автомобиля включал пилота и штурмана.
В гонке приняли участие невероятное количество моделей Ferrari и пилотов со всего мира, блестящие примеры которых включают модели Monza SP2, SF90 Stradale, несколько автомобилей 812 Superfast и классический F355 GTS.
Некоторые из невероятных моделей самых разных цветов — F355, F12tdf, Monza SP2 и несколько SF90 Stradale
Хотя скорость автомобилей, возможно, не совсем соответствовала скорости Хуан Мануэля Фанхио, который принимал участие в «Targa Florio» в свое время, дух гонки, безусловно, жив.