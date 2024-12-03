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Вкус в стиле «Cavallino»

Знаменитый ресторан компании Ferrari «Cavallino» предлагает новую серию кулинарных подарков
Текст: Люк Понсфорд
Легендарный ресторан «Cavallino» в Маранелло играет ключевую роль в истории компании Ferrari с момента ее основания в 1950 году. По сей день в нём царит атмосфера мечтаний и успехов, которые вдохновляли Энцо Феррари на дальновидные идеи. Его залы украшены коллекцией памятных вещей и гоночных раритетов из архивов компании, позволяя всем поклонникам, энтузиастам и гостям со всего мира заглянуть в легенду Ferrari.

Вверху, слева направо: панеттоне «Cavallino», шоколад, печенье и эксклюзивная посуда — идеальные праздничные подарки; уникальный, гостеприимный интерьер ресторана «Cavallino»

А теперь, в преддверии праздничного сезона 2024 года, вы можете подарить неповторимый вкус ресторана «Cavallino» своим близким и друзьям. Новая линейка продуктов «Cavallino» создана для того, чтобы дарить их в качестве подарков, или чтобы просто побаловать себя. В новом ассортименте представлены шоколадные конфеты ручной работы Peyrano, печенье ручной работы, эксклюзивная посуда Cavallino, а также традиционный панеттоне.

Классический панеттоне, изготовленный в самом сердце Модены, готовится на натуральной закваске и подвергается двойной расстойке более 48 часов. Элегантно упакованный в оригинальную жестяную банку, он обладает нежной текстурой и ярко выраженным вкусом, который дополняется лучшими цукатами. Для праздничного вкуса от ресторана «Cavallino» не может быть ничего лучше.