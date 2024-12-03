Вкус в стиле «Cavallino»

А теперь, в преддверии праздничного сезона 2024 года, вы можете подарить неповторимый вкус ресторана «Cavallino» своим близким и друзьям. Новая линейка продуктов «Cavallino» создана для того, чтобы дарить их в качестве подарков, или чтобы просто побаловать себя. В новом ассортименте представлены шоколадные конфеты ручной работы Peyrano, печенье ручной работы, эксклюзивная посуда Cavallino, а также традиционный панеттоне.

Классический панеттоне, изготовленный в самом сердце Модены, готовится на натуральной закваске и подвергается двойной расстойке более 48 часов. Элегантно упакованный в оригинальную жестяную банку, он обладает нежной текстурой и ярко выраженным вкусом, который дополняется лучшими цукатами. Для праздничного вкуса от ресторана «Cavallino» не может быть ничего лучше.