Время, которое родители и дети проводят вместе, всегда бесценно. В эти моменты устанавливается и крепнет связь между ними. Но когда общее времяпрепровождение заставляет почувствовать сильный дух товарищества и неотъемлемую опасность, которые являются фундаментальной частью автогонок, воспоминания становятся неизгладимыми.
Спросите об этом 51-летнего Дэйва Мьюзайла-старшего и его 22-летнего сына Дэйва-младшего. В течение последних шести лет дуэт отца и сына из Чикаго был постоянным участником чемпионата Ferrari Challenge, настойчиво поднимаясь на подиум.
В течение последних шести лет дуэт отца и сына был постоянным участником чемпионата Ferrari Challenge
«Полагаю, все началось с общей страсти к автомобилям, которые он, возможно, любит даже больше, чем я, — со смехом говорит Дэйв-старший. — Но, честно говоря, участвовать вместе в гонках на трассе и всё время шутить - это здорово».
Дэйв-младший также без колебаний говорит о разделяемой радости. «Нам очень весело вместе на трассе и вне ее, — говорит он. — Конечно, есть чему поучиться. Когда мы делаем круг одновременно, я стараюсь следовать его линии, чтобы увидеть, делает ли он что-то особенное и лучше меня. Но в основном это развлечение».
Дэйв-старший готов к гонке Trofeo Pirelli; 488 Challenge Evo; на подиуме за третье место в Trofeo Pirelli Am2
Главный тренер Ferrari Challenge Дидье Тейс подтверждает это впечатление: «Чаще всего они самые веселые в паддоке». Но в то время как отец и сын Мьюзайл показывают своё стремление к тому, чтобы хорошо провести время в качестве участников соревнования, они также сфокусированы на результатах.
Оба Мьюзайла начали свой гоночный опыт на Ferrari в 2016 году в программе Corso Pilota, которая проходила на месте проведения Гран-при США, Circuit of the Americas, в Остине, штат Техас. Именно там знакомство с рядом гонщиков и дорожных моделей из Маранелло привело к тому, что они увлеклись как гонками Ferrari, так и коллекционированием автомобилей Ferrari.
Дэйв-младший сосредотачивается на старте; на трассе у озера Элкхарт; празднование второго места в Coppa Shell Am
Дэйв-старший, который в молодости был опытным гонщиком картинга, прежде чем сосредоточиться на своем быстро развивающемся бизнесе в сфере отопления и кондиционирования воздуха, первым достиг уровня гонки Coppa Shell и быстро поднялся вверх. В 2020 году он выиграл этап гонки Ferrari Challenge North America - Trofeo Pirelli Am на автомобиле 488 Challenge Evo.
К 2019 году Дэйв-младший, наконец, стал достаточно взрослым, чтобы начать свое гоночное путешествие в чемпионате Coppa Shell, и быстро обнаружил, что унаследовал способности к гонкам. Уже в следующем году, когда Дэйв-старший получил титул Trofeo Pirelli Am, Дэйв-младший впервые финишировал в топ-10, заняв пятое место в Дайтоне.
В 2021 году сценарий изменился. На этот раз Дэйв-младший одержал общую победу, заняв первое место в чемпионате Coppa Shell North America на своем 488 Challenge Evo. Его отец занял третье место в североамериканском Trofeo Pirelli Am2. В итоге: оба Мьюзайла перейдут в 2022 году в Trofeo Pirelli, старший — в Trofeo Pirelli, а младший — в Trofeo Pirelli AM.
Драгоценные моменты: отец и сын обмениваются поздравительными объятиями
Перспектива заставляет их обоих улыбаться. «Теперь мы будем часто находиться на трассе в одно и то же время, и это прекрасно, — говорит Дэйв-старший. — Там мы будем бороться друг против друга за место на финише. Ну, держись!»
В межсезонье, если погода на среднем западе США позволяет, Мьюзайлы наслаждаются неторопливыми путешествиями на автомобилях из своей растущей коллекции Ferrari. В их коллекцию теперь входят LaFerrari, SF90, F12 и Monza SP2. (Любимый автомобиль старшего: Монца; младшего: ЛаФеррари). Их машины из Маранелло пробуждают страсть и восхищение, заставляющие их снова выступить на гоночной трассе, что для Дэйва-старшего означает шанс продолжить эту уникальную деятельность, основанную на любви к Ferrari, вместе со своим сыном.
«Мы все знаем, что часто существует разрыв между поколениями родителей и детей, но каждый раз, когда вы можете разделить что-то общее, что нравится вам обоим, это устраняет этот разрыв, — говорит он, добавляя. — Если вы общаетесь на уровне любви к своему увлечению, это делает время, проведённое вместе, наиболее особенным».