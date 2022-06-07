Время, которое родители и дети проводят вместе, всегда бесценно. В эти моменты устанавливается и крепнет связь между ними. Но когда общее времяпрепровождение заставляет почувствовать сильный дух товарищества и неотъемлемую опасность, которые являются фундаментальной частью автогонок, воспоминания становятся неизгладимыми.

Спросите об этом 51-летнего Дэйва Мьюзайла-старшего и его 22-летнего сына Дэйва-младшего. В течение последних шести лет дуэт отца и сына из Чикаго был постоянным участником чемпионата Ferrari Challenge, настойчиво поднимаясь на подиум.