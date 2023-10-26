Революция в клиентском опыте

Не самая простая операция, учитывая масштабы: 74 дилерских центра, около 80 выставочных залов, более 120 официальных центров обслуживания, которые все опираются на Маранелло при выборе стратегий и решений. Но это дало впечатляющие результаты, поскольку благодаря использованию разнообразных возможностей разных людей новые идеи и передовой опыт распространяются быстрее. Какие-то возникающие тенденции в Бельгии могут заинтересовать Турцию, скандинавская проблема может быть решена благодаря опыту ЮАР. Все это делается с осознанием того, что, когда кто-то обращается в FEA Hub, он, по сути, обращается ко всей Европе, находя способы реализовать намеченные планы, разработанные в Маранелло.

Объединение усилий помогает найти лучший путь продвижения на европейском рынке, который сам по себе весьма неоднороден: от «исторических» стран, таких как Италия, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария, до Польши и Чехии, имеющих более молодой профиль как с точки зрения возраста, так и с точки зрения рынка.