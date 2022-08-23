Здесь гранулы пенополистирола, специально изготовленные для Bell, расширяются, сжимаются и принимают форму. После чего на участке композиционных материалов приступают к работе по резке предварительно пропитанных композитных тканей из углеродного волокна, которые хранятся при температуре 21 градуса Цельсия ниже нуля. Затем ткань обрезают, и она готова к формированию внешней оболочки шлема.





Как только формы изготовлены, начинается практическая работа, так как шлемы разделяются на охватываемую и охватывающую части, прежде чем вокруг них вручную оборачивается несколько слоев углеродного волокна, чтобы укрепить несущий каркас. Этот процесс занимает около часа для каждого шлема.

Следующая зона — это цех для отделки, сверления, шлифования и грунтовки, где квалифицированные рабочие делают именно то, что написано на дверной табличке. Это очень большой объект, разделенный на секции, окруженный стеллажами и стойками с частично обработанными шлемами — впечатляющая демонстрация средств для защиты головы.

Последний цех — это место, где голые каркасы превращаются в полностью работоспособные шлемы. После нанесения краски в зоне окончательной сборки, на шлемы устанавливаются задние стабилизаторы, козырьки, радиоприемники, зажимы и ремни. Только после этого их можно будет отправлять клиентам.

Во время своего посещения Бирман также смог увидеть, где был окрашен его собственный шлем, несмотря на то, что рабочие уже разошлись по домам. «Я хотел встретиться с человеком, который окрасил его, но рабочий день уже закончился. Тем не менее, я увидел много шлемов знакомых мне людей, таких как Лиам Лоусон и Ландо Норрис», а также те, которые Фернандо Алонсо и Эстебан Окон использовали в гонках на этих выходных. «Я также видел много копий шлемов известных гонщиков, — сказал он с энтузиазмом. — И мне очень интересно, добьюсь ли я когда-нибудь такого успеха, чтобы были сделаны копии моего шлема...»



