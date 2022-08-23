Основанная в округе Лос-Анджелес в 1954 году, компания Bell начинала как небольшой магазин автозапчастей. Под руководством Роя Рихтера предприятие превратилось в производителя оборудования для обеспечения безопасности автогонок, езды на мотоциклах и велосипедах. Помимо других ключевых инноваций компания заявляет, что первой в мире создала шлем для автоспорта, а также стала изобретателем открытого шлема (за которым следует полнолицевой шлем) и производителем первого шлема, полностью изготовленного из углеродного волокна.
Излишки материала удаляются до того, как будут просверлены отверстия для крепления козырька
За эти годы компания Bell открыла различные производственные предприятия по всему миру, но впоследствии решила объединить их большую часть в одно предприятие, чтобы повысить эффективность и расширить исследования и разработки. Где? Выбранным местом стал Бахрейн с его отличной логистикой и Бахрейнским международным автодромом — превосходным полигоном для испытаний — всего в трех минутах езды от завода. Этой весной официальный журнал Ferrari провел эксклюзивную экскурсию по производственному предприятию Bell вместе с Оливером Бирманом, 17-летним пилотом Академии пилотов Ferrari.
Как и все посетители завода, Оливер первым делом посмотрел выставку шлемов пилотов и чемпионов, которые, как и он, использовали шлемы Bell. В их число входит около половины действующих пилотов Формулы-1, а также асы прошлых лет, такие как Айртон Сенна, Йохен Риндт, Ники Лауда, Ален Прост и Джеки Стюарт.
Пена шлема и ткань соединяются вместе в специальной оболочке, после извлечения из формы материал ламинируется, а затем ламинированные структуры затвердевают при высоких давлениях и температурах
Один из шлемов особенно привлек внимание Бирмана: он был сильно повреждён. Это был тот самый шлем, который был надет на швейцарско-французском гонщике Ромене Грожане «Хааса», который чудом выжил в ужасной аварии с пожаром на Гран-при Бахрейна 2020 года. Тот факт, что повреждённый шлем оказался конструктивно прочным, вызывает большую гордость у Белла.
«Приятно сознавать, что мы можем положиться на такое эффективное оборудование, когда участвуем в гонках, — говорит Бирман. — Сегодня автоспорт достиг невероятного уровня безопасности».
На предприятии Bell работает около 330 сотрудников из 32 разных стран. В здании есть несколько больших залов, каждое из которых посвящено определенному этапу проектирования и изготовления шлема. Сложный производственный процесс начинается на заводе по производству пенопласта и в центре литья пластмасс под давлением, где создается форма для внутренних частей шлема.
Пилоты Ferrari F1 Карлос Сайнс и Шарль Леклер оба в защитном шлеме Bell
Здесь гранулы пенополистирола, специально изготовленные для Bell, расширяются, сжимаются и принимают форму. После чего на участке композиционных материалов приступают к работе по резке предварительно пропитанных композитных тканей из углеродного волокна, которые хранятся при температуре 21 градуса Цельсия ниже нуля. Затем ткань обрезают, и она готова к формированию внешней оболочки шлема.
Как только формы изготовлены, начинается практическая работа, так как шлемы разделяются на охватываемую и охватывающую части, прежде чем вокруг них вручную оборачивается несколько слоев углеродного волокна, чтобы укрепить несущий каркас. Этот процесс занимает около часа для каждого шлема.
Следующая зона — это цех для отделки, сверления, шлифования и грунтовки, где квалифицированные рабочие делают именно то, что написано на дверной табличке. Это очень большой объект, разделенный на секции, окруженный стеллажами и стойками с частично обработанными шлемами — впечатляющая демонстрация средств для защиты головы.
Последний цех — это место, где голые каркасы превращаются в полностью работоспособные шлемы. После нанесения краски в зоне окончательной сборки, на шлемы устанавливаются задние стабилизаторы, козырьки, радиоприемники, зажимы и ремни. Только после этого их можно будет отправлять клиентам.
Во время своего посещения Бирман также смог увидеть, где был окрашен его собственный шлем, несмотря на то, что рабочие уже разошлись по домам. «Я хотел встретиться с человеком, который окрасил его, но рабочий день уже закончился. Тем не менее, я увидел много шлемов знакомых мне людей, таких как Лиам Лоусон и Ландо Норрис», а также те, которые Фернандо Алонсо и Эстебан Окон использовали в гонках на этих выходных. «Я также видел много копий шлемов известных гонщиков, — сказал он с энтузиазмом. — И мне очень интересно, добьюсь ли я когда-нибудь такого успеха, чтобы были сделаны копии моего шлема...»