Здесь нет различий между разными направлениями, отделами и должностями: мы все являемся частью этой великой компании, которая в следующем году отмечает свое 75-летие.
Вот почему мы решили привнести элемент неожиданности в фотографии ежегодника 2021 года. Мы выбрали несколько мест для съемок в разных частях компании и попросили наших коллег попозировать для нас за пределами привычной для них рабочей обстановки.
Так, мы видим инженеров в легко узнаваемых красных защитных комбинезонах в цехе окраски, торговый персонал — в цехе сборки двигателей в окружении великолепных V8, юристов, встречающихся у центра разработки и совершенствования продукции, сотрудников, которые обычно проводят время вне помещений на треке, — в цехе механической обработки и так далее.
В центре логистики GES слева направо: Лука Паскуалини, Флориан Брис Алетти, Джулия Вичентини, Лука Педрини, Мигель Анхель Джовинго, Паула Мудака, Энес Тас
Они не рабочие или руководители, не женщины или мужчины и не представители разных национальностей.
Они просто люди.
Ведь Ferrari — это одна большая команда.
Эта тема особенно важна для нашего генерального директора Бенедетто Винья, который присоединился к нам в сентябре. Для этой статьи он собрал своих коллег в месте, которое многие считают сердцем Ferrari: станция 19 сборочной линии 8-цилиндровых двигателей. Она известна как «свадебная станция», поскольку именно здесь двигатель устанавливается в шасси.
«Я пришел в Маранелло после 26 лет работы в компании высоких технологий, — говорит Винья. — На протяжении всей своей профессиональной карьеры я слышал, как слово "страсть" снова и снова используется в отношении самых разных сфер деятельности.
При входе в сборочный цех; Терраса на крыше сборочной линии V12; В цехе окраски; За пределами центра логистики GES; В цехе механической обработки
И это правда: есть много мест, где люди работают усердно, без устали, с полной верой в то, что они делают. Однако я не уверен, что страстную увлеченность сотрудников Ferrari можно сравнить с чьей-либо еще в мире.
Именно это больше всего поразило меня, когда я впервые оказался здесь. Это еще более глубокая и искренняя страсть, объединяющая всех сотрудников на каждом уровне. Люди здесь искренне влюблены в бренд, и вы испытываете особенное чувство принадлежности. Благодаря этому мы постоянно и успешно стремимся к инновациям и совершенствованию.
При правильной мотивации каждый может стать еще более любознательным и внимательным, неутомимым в стремлении к совершенству».
Сборочный цех, слева направо: Вероника Веррузо, Давиде Торре, Вирджиния Эрколанезе, Франческо Спина, Стефания Валерия Ринальди, Роберто Скьявелло
Сам Энцо Феррари любил подчеркнуть, что, помимо зданий и машин, его компания — это в первую очередь люди. Со временем эта концепция была воплощена в жизнь благодаря инициативам, которые теперь стали неотъемлемой частью традиций Ferrari: от открытия дверей для семей сотрудников во время праздника «Natale Bimbi» на Рождество, посещения врачей и ежегодных медицинских осмотров в рамках программы «Formula Benessere» в сотрудничестве с компанией Med-Ex до нашей ориентации на устойчивое развитие и получения в этом году сертификата равной оплаты труда. Кроме того, следует помнить о средствах, которые мы вкладываем в постоянное профессиональное развитие наших сотрудников посредством обучения в Scuola dei Mestieri и программы MBA для руководителей в Bologna Business School.
Все это помогло превратить Ferrari в нечто большее, чем просто команда.
«Даже понятие "семья" рискует стать предметом злоупотребления, — продолжает Винья. — Опять-таки я не думаю, что описывать Ferrari таким образом является преувеличением. И я имею в виду не только наших сотрудников. Я убедился в этом лично, когда приехал в Таормину на празднование 10-летия Кавалькады в сентябре этого года. Я стал свидетелем того, как наши клиенты по праву чувствуют себя частью большой семьи Ferrari.
Мы всегда должны помнить о том, что каждый из нас является не просто отдельной личностью, а еще и частью огромной сети — не только внутри компании, но и с точки зрения людей во всем мире, которые любят и поддерживают нас: наших клиентов, наших "тифози" и самых разных поклонников «Гарцующего жеребца». Это целая вселенная, которая должна продолжать расширяться».