Здесь нет различий между разными направлениями, отделами и должностями: мы все являемся частью этой великой компании, которая в следующем году отмечает свое 75-летие.

Вот почему мы решили привнести элемент неожиданности в фотографии ежегодника 2021 года. Мы выбрали несколько мест для съемок в разных частях компании и попросили наших коллег попозировать для нас за пределами привычной для них рабочей обстановки.

Так, мы видим инженеров в легко узнаваемых красных защитных комбинезонах в цехе окраски, торговый персонал — в цехе сборки двигателей в окружении великолепных V8, юристов, встречающихся у центра разработки и совершенствования продукции, сотрудников, которые обычно проводят время вне помещений на треке, — в цехе механической обработки и так далее.