Новый виток жизни

Это также касается и недавно выпущенных моделей. Несомненно, в будущем современные модели Ferrari сами станут классикой, частью динамичного процесса, в ходе которого коллекционеры постепенно приобретают новые модели, такие как, например, Ferrari Testarossa «monospecchio» 1980-х годов.

На самом деле, не существует минимального возрастного барьера для автомобилей, которым программа Ferrari Classiche уделяет упорное пристальное и скрупулёзное внимание. Но им должно быть не менее двадцати лет, чтобы получить заветный сертификат подлинности. Подразделение открыто для современной классики, такой как представленная здесь Ferrari 550 Barchetta Pininfarina. Великолепный автомобиль, который недавно подвергся важным реставрационным работам в Маранелло.

Оригинальность - это ключ к успеху. Крайне важно поддерживать автомобили не только в идеальном состоянии, но и в точном соответствии с техническими характеристиками, с которыми они покидают завод. Служба сертификации «Ferrari Classiche» гарантирует, что автомобили соответствуют их оригинальной омологации и находятся в подлинном состоянии. Почему это так важно? Потому что каждая модель имеет особую конструкцию, чтобы работать определенным образом соответственно тому времени, когда она была разработана. Изменение чего-либо по сути означает, что это уже не тот автомобиль.