Новый виток жизни

Когда вы представляете себе образ классической Ferrari, первыми приходят на ум такие непревзойдённые шедевры, как Ferrari 250 GTO, 365 GTB4 Daytona или Ferrari Dino 246 GT. Эти образцы занимают особое место на автомобильном небосклоне, находясь практически на недосягаемой высоте.
Каждый может оценить значение и ценность «жемчужин» Маранелло, таких как Ferrari 250 GTO, но подразделение Ferrari Classiche, созданное в 2006 году для защиты наследия марки, предоставляя услуги по техническому обслуживанию, реставрации, технической помощи и сертификации, относится к каждому Ferrari как к сокровищу, придерживаясь такого же подхода и такого же отношения.
Это также касается и недавно выпущенных моделей. Несомненно, в будущем современные модели Ferrari сами станут классикой, частью динамичного процесса, в ходе которого коллекционеры постепенно приобретают новые модели, такие как, например, Ferrari Testarossa «monospecchio» 1980-х годов.
На самом деле, не существует минимального возрастного барьера для автомобилей, которым программа Ferrari Classiche уделяет упорное пристальное и скрупулёзное внимание. Но им должно быть не менее двадцати лет, чтобы получить заветный сертификат подлинности. Подразделение открыто для современной классики, такой как представленная здесь Ferrari 550 Barchetta Pininfarina. Великолепный автомобиль, который недавно подвергся важным реставрационным работам в Маранелло.
Оригинальность - это ключ к успеху. Крайне важно поддерживать автомобили не только в идеальном состоянии, но и в точном соответствии с техническими характеристиками, с которыми они покидают завод. Служба сертификации «Ferrari Classiche» гарантирует, что автомобили соответствуют их оригинальной омологации и находятся в подлинном состоянии. Почему это так важно? Потому что каждая модель имеет особую конструкцию, чтобы работать определенным образом соответственно тому времени, когда она была разработана. Изменение чего-либо по сути означает, что это уже не тот автомобиль.
Спустя некоторое время автомобили иногда модифицируют или оснащают деталями, не произведенными на заводе, что делает их не оригинальными. Одной из важнейших задач подразделения Ferrari Classiche является гарантировать подлинность автомобилей, оставляя их такими, какими они были сделаны в свое время. Это вопрос сохранения культуры.
В то время как «обычные» автомобили могут быть спроектированы как полезные товары с ограниченным сроком службы, в Ferrari это определенно не так. Клиенты фактически являются «хранителями» автомобилей, у которых может быть более одного владельца. Миссия программы Ferrari Classiche заключается в том, чтобы автомобили служили как можно дольше, чтобы ими могли наслаждаться будущие поколения. Кроме того, стоимость остаётся высокой, если автомобили сохраняют свое первоначальное состояние.
Прекрасная модель Ferrari 550 Barchetta Pininfarina только что подверглась тщательному ремонту по программе Ferrari Classiche и является идеальным примером современного классического автомобиля Ferrari. Это была специальная модель, выпущенная в 2000 году ограниченным тиражом всего 448 экземпляров.
Этот конкретный экземпляр - праворульный автомобиль, предназначенный для Сингапура, был поставлен в июле 2001 года. Примечательно, что он прибыл в подразделение Ferrari Classiche с пробегом всего 165 миль на одометре. Таким образом, это также подходящий пример капитального ремонта, в котором нуждается «молодая» классика, если она использовалась очень мало. Возможно, это удивительно, но автомобиль, которым редко пользуются, обычно вызывает больше проблем, чем тот, на котором ездят регулярно.
Пришлось заменить тканевый верх, зеркала и ветровое стекло, а также капитально отремонтировать колесные диски. Черный салон с гоночными сиденьями был в хорошем состоянии, но мягкая краска салона того периода с течением времени становится «липкой», поэтому подразделение Ferrari Classiche перекрасило поверхности и позаботилось о том, чтобы все кнопки работали безотказно.
Двигатель прошёл полное техническое обслуживание механической части, были заменены все ремни и жидкости. Была проверена подвеска, отремонтированы амортизаторы, заменены шины и дворники, прочищен топливный бак. Что касается электрооборудования, были заменены аккумулятор, разъемы ABS и топливные насосы, а система сигнализации была капитально отремонтирована.
Модель Ferrari 550 Barchetta Pininfarina была удостоена сертификата подлинности «Красная книга», доступного только для автомобилей, выпущенных более двух десятилетий назад. Это помогает гарантировать исправную работу автомобилей в течение следующих 20 лет и дольше, а значит, современные модели Ferrari будут пользоваться спросом еще долгое время.