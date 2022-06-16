Сегодня завершился День рынков капитала Ferrari, где инвесторам, СМИ и финансовым аналитикам был представлен стратегический план на 2022-2026 годы и действия, которые компания намерена предпринять, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями.
«Наш бренд подпитывает мечты миллионов», — говорит президент компании Ferrari Джон Элканн. «Он создавался в течение 75 лет волнующих неизгладимых впечатлений, благодаря успеху на трассе и чистому удовольствию от вождения на дороге. Он также сформировал инклюзивное и сплоченное сообщество, которое охватывает различных людей, страны и даже отрасли. Пока мы сохраняем его наследие и ценности, он будет закладывать прочную основу для реализации наших будущих стратегических планов».
Посмотрите, как 75 лет инноваций воплощаются в жизнь на Ferrari Capital Markets Day
Став первой итальянской компанией, получившей в 2020 году сертификат равной оплаты труда, Ferrari продолжает лидировать в расширении прав и возможностей сотрудников. Уделяя особое внимание опыту, окружающей среде, доходам и эмоциям, в сочетании с важностью более широкой электрификации и будущей роли двигателя, компания открывает новую и захватывающую главу своего путешествия и снова добьётся успеха, раздвинув границы возможностей своим собственным неповторимым способом Ferrari.
Президент компании Джон Элканн и Бенедетто Винья объясняют свое видение новой и захватывающей главы для Ferrari
Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья далее поясняет: «Со своей беззаветной преданностью компании и приверженностью к своему делу женщины и мужчины, работающие в Ferrari, полны решимости безупречно выполнить этот стратегический план и использовать все предстоящие возможности, следуя воле основателя компании: продолжить путь к прогрессу, предпринятый в прошлом. Мы по-прежнему будем использовать наши конкурентные преимущества: уникальность и технологическое лидерство, принимая меры по достижению углеродной нейтральности до 2030 года».