Сегодня завершился День рынков капитала Ferrari, где инвесторам, СМИ и финансовым аналитикам был представлен стратегический план на 2022-2026 годы и действия, которые компания намерена предпринять, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями.

«Наш бренд подпитывает мечты миллионов», — говорит президент компании Ferrari Джон Элканн. «Он создавался в течение 75 лет волнующих неизгладимых впечатлений, благодаря успеху на трассе и чистому удовольствию от вождения на дороге. Он также сформировал инклюзивное и сплоченное сообщество, которое охватывает различных людей, страны и даже отрасли. Пока мы сохраняем его наследие и ценности, он будет закладывать прочную основу для реализации наших будущих стратегических планов».