Представьте себе идеальный день вашей жизни. На рассвете вы проезжаете по прохладным сосновым лесам южной Калифорнии, а затем спускаетесь по серпантину на Ferrari Roma. Дальше в полуденную жару вы летите по пустынным дорогам за рулем могучего 1000cv Ferrari SF90 Stradale.
Когда солнце садится над Тихим океаном, вы отправляетесь в клуб, петляя между высотками центра Лос-Анджелеса на винтажном Ferrari 512 BB. Вы танцуете всю ночь напролет, направляясь домой на рассвете, в особняк на холмах. Отсюда открывается вид на город ангелов, мерцающий внизу, как драгоценный камень, во всем своем величии...
Загляните за кулисы захватывающего фильма, посвященного сотрудничеству брендов Richard Mille и Ferrari, результатом которого стали часы Ferrari RM UP-01
Звучит как сон, не правда ли? На самом деле, это сюжетная линия нового фильма Ричарда Милля для Ferrari, который посвящён первому грандиозному сотрудничеству между этими двумя культовыми брендами. Результатом этого сотрудничества стали часы RM UP-01 Ferrari – самые тонкие часы, когда-либо выпущенные брендом Richard Mille. Истинное проявление преданности обоих брендов дизайну, инженерии и мастерству.
«Вы носите на запястье Richard Mille не для того, чтобы следить за временем, а потому, что вы контролируете свою судьбу, — говорит Гийом Милль, режиссер фильма и сын Ричарда Милля. — Это ровно то же самое, когда вы водите Ferrari. Вы не просто пытаетесь добраться из пункта А в пункт Б. Вы подключаетесь к новой волне ощущений, о которых большинство людей даже не подозревают. Мощность, производительность и контроль – чистое возбуждение во всех его самых захватывающих формах. Вот, что мы решили показать в этом фильме: жизнь, проживаемая на полную катушку».
Часы являются результатом многолетней работы, десятков прототипов и около 6000 часов разработки и тестирования в лабораториях
Звучит просто, но чтобы запечатлеть все это на пленку, требуется огромная подготовка и логистика. В Париже, Лондоне, Маранелло и Лос-Анджелесе команды месяцами разрабатывали креативную концепцию, подбирали локации, искали съемочную группу и таланты, нанимали специализированное съемочное оборудование и получали разрешения на закрытие дорог и съемки.
«RM UP-01 Ferrari — это первые часы, которые мы сделали с Ferrari, так что это действительно важно, — объясняет Гийом. — Они отражают гоночные характеристики, но вы можете носить их каждый день. Что безумно в этих часах, так это то, что они очень тонкие, почти как Blu-ray диск, но в то же время суперпрочные».
Самые тонкие часы из когда-либо созданных, Ferrari RM UP-01 имеют корпус из титана и будут работать в течение 45 часов, несмотря на толщину всего в несколько миллиметров
Еще одной ключевой особенностью фильма является скорость. Автомобили Ferrari славятся своими характеристиками, и фильм отражает это во всей своей неподдельной красе. Здесь не было использовано никакого обмана, и чтобы точно показать скорость на камеру, автомобили были сняты на полном газу. Это не только требовало использования определённых дорог, где достоинства машин можно было выставить напоказ в безопасности, но и означало, что съемочные машины также не должны были отставать. Кроме того, был задействован профессиональный пилот, который разгонял автомобили до предела и одновременно играл свою роль.
«Это была работа, которую я запомню на всю оставшуюся жизнь», — сказал Гонсало Гомес, выступая в конце съемок. Бывшему португальскому автогонщику доверили сесть за руль и играть перед камерой.
Команда, работавшая над видео, использовала три разные модели Ferrari в четырех разных местах, а профессиональные водители получали от автомобилей максимальную производительность
Корпус часов RM UP-01 Ferrari, изготовленный из титана класса 5 с лазерной гравировкой логотипа «Гарцующего жеребца», имеет толщину всего в несколько миллиметров. Запас хода составляет 45 часов и они могут выдерживать удары до 5000 G. Это буквальная метафора стремления к максимальной производительности. Это как будто вождение лучших в мире суперкаров под калифорнийским солнцем. Вам даже не нужно ущипнуть себя. Это не сон, это реальность!