Представьте себе идеальный день вашей жизни. На рассвете вы проезжаете по прохладным сосновым лесам южной Калифорнии, а затем спускаетесь по серпантину на Ferrari Roma. Дальше в полуденную жару вы летите по пустынным дорогам за рулем могучего 1000cv Ferrari SF90 Stradale.

Когда солнце садится над Тихим океаном, вы отправляетесь в клуб, петляя между высотками центра Лос-Анджелеса на винтажном Ferrari 512 BB. Вы танцуете всю ночь напролет, направляясь домой на рассвете, в особняк на холмах. Отсюда открывается вид на город ангелов, мерцающий внизу, как драгоценный камень, во всем своем величии...