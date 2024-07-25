Любящий дом

Недавно, путешествуя по Новой Зеландии на нескольких автомобилях Ferrari, группа автомобильных корреспондентов случайно наткнулась на автомобильную жемчужину: Ferrari 166 Inter 1948 года. Запутанная история жизни этого экземпляра (серийный номер 007-S) была раскрыта только после детального исследования, проведенного нынешними хранителями автомобиля, Амандой и Филипом, супружеской парой пенсионеров из Новой Зеландии, которые приняли 166 в свою семью около 30 лет назад.
Модель 166, построенная на втором году существования завода, представляла собой усовершенствованную машину. Её цельносплавный двигатель V12 отличался высокими характеристиками для своего времени: 110 HP при 6500 об/мин при рабочем объеме цилиндра 2,0 л или 166 см3. Отсюда и название.
Автомобиль 007-S стал первым Ferrari 166, носившим название «Inter». В 1949 году он был представлен на Женевском автосалоне, а в мае этого года участвовал в Кубке Европы «Интер» в Монце. В ранних серийных номерах «нечетные» цифры предназначались для дорожных автомобилей, а «четные» — для гоночных, что сделало 007-S четвертым автомобилем Ferrari из когда-либо построенных дорожных автомобилей. К сожалению, модели 001-S и 003-S утеряны навсегда, а модель 005-S находится в Музее Энцо Феррари в Модене, что делает эту жемчужину сельской местности Новой Зеландии старейшим автомобильным Ferrari в мире.
К июлю 49 года автомобиль обрёл своего первого владельца в Генуе, а затем второго - во Флоренции в 1951 году. Третьим обладателем стал Пьетро Барбетти, который, несмотря на нечётный серийный номер, участвовал на 007-S в гонке «Mille Miglia» 1952 года, заняв 20-е место в своем классе. В 1953 году Генри Бартекки, капитан армии США, дислоцированный в Италии, приобрел автомобиль 166, с которым у него были как успехи, так и неудачи, включая месяц пребывания в больнице после аварии при подъёме на холм. Ремонтные работы негативно сказались на кузове седан, произведенном компанией Carrozzeria Touring из Милана. Итак, когда 007-S пересек Атлантический океан в 1954 году, чтобы поселиться у Боба Маккинси, богатый американский юрист приказал отделить кузов от шасси для завершения ремонта. Но проект застопорился. Кузов безжалостно простоял в поле почти два года, пока в 1956 году не появился Томас Уиггинс. Уиггинс принял непростое решение отказаться от кузова Touring из-за его ужасного состояния.
Но прошло еще 15 лет, прежде чем Уиггинсу удалось найти подходящий кузов купе, который стал одним из пяти кузовов, изготовленных для Ferrari туринской кузовной компанией Stabilimenti Farina, основанной Джованни Фарина, чей брат Баттиста стал именно тем Баттиста, который впоследствии основал знаменитую компанию Pininfarina. Сам кузов Farina, снятый с шасси автомобиля 166, пережившего тяжелые времена в США, нуждался в тщательной реставрации. Масштабность затеи привела к тому, что проект снова застопорился. На целых 23 года. В 1994 году Уиггинс окончательно отказался от своей мечты о вождении этого автомобиля.
Вот тут-то и появляется Аманда. Она и ее муж «Фипс» уже владели двумя моделями Ferrari 1966 года выпуска, 330 GT и 330 GTC, когда вскоре после переезда с Аляски в Новую Зеландию они наткнулись в журнале на рекламу Ferrari 166 Inter. После шести месяцев переговоров, наконец, появилось роллинг-шасси с двигателем и незакрепленным кузовом. Плюс пять деревянных ящиков, заполненных различными деталями.
Аманда и Фипс обратились в специализированную реставрационную мастерскую, которая подтвердила, что большинство оригинальных компонентов двигателя действительно все еще пригодны для использования. Когда в 1997 году реставрация, наконец, завершилась, супруги осуществили давнюю мечту - вернуть автомобиль к истокам. Авиакомпания спонсировала транспортировку Ferrari 166 в Рим, откуда Аманда и Фипс проделали путь до Эмилии-Романьи, где их автомобиль занял видное место на праздновании полувекового юбилея производителя из Маранелло.
С тех пор пара преодолела более 50 000 километров на своем любимом Ferrari 166 Inter и по сей день увлечена им также, как и много лет назад. «Нам не очень нравится перевозить машину, — говорит Аманда. — Мы никогда особо не беспокоились о том, чтобы показать её на мероприятиях. Нам нравится водить её, показывая её людям».
Ferrari 166 участвовал в соревнованиях по подъёму на холм по всей Новой Зеландии и даже в своём преклонном возрасте остается очень пригодным для использования. Этот великолепный полноприводной Ferrari 166 Inter, стоящий в большом деревянном гараже в аляскинском стиле посреди живописного зеленого ландшафта, является свидетельством преданности Аманды и Фипса, двух истинных поклонников Ferrari, чья любовь к 007-S сохранила кусочек незаменимой истории автомобилестроения, которой смогут наслаждаться и восхищаться будущие поколения.