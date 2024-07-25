Любящий дом

К июлю 49 года автомобиль обрёл своего первого владельца в Генуе, а затем второго - во Флоренции в 1951 году. Третьим обладателем стал Пьетро Барбетти, который, несмотря на нечётный серийный номер, участвовал на 007-S в гонке «Mille Miglia» 1952 года, заняв 20-е место в своем классе. В 1953 году Генри Бартекки, капитан армии США, дислоцированный в Италии, приобрел автомобиль 166, с которым у него были как успехи, так и неудачи, включая месяц пребывания в больнице после аварии при подъёме на холм. Ремонтные работы негативно сказались на кузове седан, произведенном компанией Carrozzeria Touring из Милана. Итак, когда 007-S пересек Атлантический океан в 1954 году, чтобы поселиться у Боба Маккинси, богатый американский юрист приказал отделить кузов от шасси для завершения ремонта. Но проект застопорился. Кузов безжалостно простоял в поле почти два года, пока в 1956 году не появился Томас Уиггинс. Уиггинс принял непростое решение отказаться от кузова Touring из-за его ужасного состояния.

Но прошло еще 15 лет, прежде чем Уиггинсу удалось найти подходящий кузов купе, который стал одним из пяти кузовов, изготовленных для Ferrari туринской кузовной компанией Stabilimenti Farina, основанной Джованни Фарина, чей брат Баттиста стал именно тем Баттиста, который впоследствии основал знаменитую компанию Pininfarina. Сам кузов Farina, снятый с шасси автомобиля 166, пережившего тяжелые времена в США, нуждался в тщательной реставрации. Масштабность затеи привела к тому, что проект снова застопорился. На целых 23 года. В 1994 году Уиггинс окончательно отказался от своей мечты о вождении этого автомобиля.