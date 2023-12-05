Шоу, полное света

В конце сезона, кульминацией которого стала гонка «24 часа Ле-Мана», на заводе в Маранелло было организовано фантастическое световое шоу, посвященное, как говорит президент Джон Элканн, «женщинам и мужчинам Ferrari, которые делают невероятное возможным, а также целому семейству Ferrari по всему миру, которое делает нашу компанию уникальной».

По словам президента, речь идёт о «путешествии в сопровождении света, звука и изображений, которое отражает суть нашей компании, прославляет наши успехи и ведёт нас в ещё более светлое будущее». Самые знаковые объекты станут фоном для световых проекций, которые расскажут об уникальности предприятия, насчитывающего более 5000 сотрудников.

Территорию шоу протяженностью более километра будут освещать 400 элементов, включающих передвижные оптические головки, проекторы и светодиодные панели. Световое шоу будет повторяться ежедневно до конца новогодних праздников.