Шоу, полное света

В конце сезона, кульминацией которого стала гонка «24 часа Ле-Мана», на заводе в Маранелло было организовано фантастическое световое шоу, посвященное, как говорит президент Джон Элканн, «женщинам и мужчинам Ferrari, которые делают невероятное возможным, а также целому семейству Ferrari по всему миру, которое делает нашу компанию уникальной».
По словам президента, речь идёт о «путешествии в сопровождении света, звука и изображений, которое отражает суть нашей компании, прославляет наши успехи и ведёт нас в ещё более светлое будущее». Самые знаковые объекты станут фоном для световых проекций, которые расскажут об уникальности предприятия, насчитывающего более 5000 сотрудников.
Территорию шоу протяженностью более километра будут освещать 400 элементов, включающих передвижные оптические головки, проекторы и светодиодные панели. Световое шоу будет повторяться ежедневно до конца новогодних праздников.
На кирпичную арку, обрамляющую исторический вход, будут проецироваться видео разных моделей автомобилей, которые проехали через неё за эти годы: от Ferrari 125 S, дебют которого состоялся именно в этом месте в 1947 году, до двух гиперкаров 499P, которые триумфально победили на гонке «24 часа Ле-Мана» в июне.
Продолжая путь по переулку Viale Enzo Ferrari, освещённому красным светом, вы увидите бывшую покрасочную башню, преобразованную в огромный экран, показывающий ценности компании, которых всегда придерживался «Гарцующий жеребец»: человек и команда; традиции и инновации; страсть к своему делу и результат.
Построенные позже здания напоминают об основных событиях года, показывая лица многих работников, которые внесли свой вклад в развитие каждого подразделения компании: Racing, Sports Cars, Lifestyle.
Аэродинамическая труба, спроектированная Ренцо Пьяно, была выбрана символом технологической инновации, пронизывающей все сферы жизни предприятия. Цветные лучи воспроизведут на её поверхности аэродинамические потоки, которые создаются внутри трубы, давая заглянуть с помощью воображения в одно из самых недоступных сооружений кампуса.
Путь лежит к следующей главе истории Ferrari. Это находящееся в стадии строительства электронное сооружение, открытие которого состоится в июне следующего года. Оно освещается светом в центре новой территории площадью 100.000 кв.м.
Мероприятие было разработано с максимальным вниманием к вопросам устойчивого развития в соответствии с самыми высокими стандартами энергосбережения.