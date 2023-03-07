Хорошо прожитая жизнь

Когда Джоди Шектер открывает двустворчатые гаражные ворота в задней части двора, дневной свет заливает 11 легендарных гоночных автомобилей, которые Джоди Шектер хранит недалеко от Лаверсток-Парк в графстве Хэмпшир — знаменитой биодинамической фермы, основанной бывшим чемпионом Формулы-1 два десятилетия назад.
Каждая машина является ключевой главой карьеры южноафриканца, начиная с модели Merlyn MK11a Formula Ford, на которой он участвовал в гонке поддержки «Гонки чемпионов» 1971 года. «Я доставил его на трассу Брэндс-Хэтч, стартовал со второго ряда, автомобиль вошёл в занос и его развернуло, затем я проехал через поле и финишировал вторым», — рассказывает 72-летний спортсмен.
Посмотрите, как Джоди Шектер демонстрирует свой 44-летний чемпионский титул Ferrari 312 T4, который все еще красуется в его доме в Великобритании
Рядом стоит еще один Merlyn, на этот раз Mk21 Формулы-3, восстановленный после тяжелой аварии на трассе Кристал Пэлас, а Trojan T101 Шектера одержал три из четырех побед в грозных соревнованиях Formula 5000, завоевав чемпионский титул 1973 года.
Но почетное место занимает его Ferrari 312 T4 — гоночный автомобиль с широкой носовой частью, который помог Шектеру выиграть чемпионат Формулы-1 1979 года и который был куплен у швейцарского коллекционера. Вместе с товарищем по команде Жилем Вильневом, который занял второе место в 1979 году, Шектер в том же году провел в Маранелло шестой чемпионат конструкторов Формулы-1.
«12-цилиндровый двигатель, граунд-эффект, шины Michelin — это была лучшая машина, на которой я когда-либо ездил, — говорит Шектер, проводя рукой по заднему спойлеру 312 T4. — Кто-то снял оригинальное сиденье, но в остальном эта машина такая же, как и раньше».
Шектер и другой пилот Ferrari Жиль Вильнев сражаются друг с другом в сезоне F1 1979 года
Хотя история внесла Шектера в пантеон великих гонщиков Формулы-1, он был довольно рискованным парнем до того, как Энцо Феррари нанял его на работу в 1979 году. Вскоре после дебюта в Формуле-1 в Уоткинс-Глене в 1972 году он заработал репутацию довольно импульсивного гонщика.
В процессе Шектер повзрослел, заняв третье место в общем зачете в сезонах Формулы-1 1974-го и 76-го годов и часто завоевывая уважение за превосходящие по техническим характеристикам машины, в частности за шестиколесный автомобиль Tyrrell P34 (также в коллекции), на котором он одержал единственную победу на Гран-при Швеции 1976 года: «Я мог объезжать проблемы там, где другие парни больше внимания уделяли настройке машины», — рассуждает южноафриканец.
А потом позвонил Феррари.
«Энцо Феррари был умным, очень волевым человеком, и все вокруг его боялись, — объясняет Шектер. — Помню темный офис со светлой мебелью и вопрос: «Сколько денег вы хотите?». Я сказал, что я слишком молод, чтобы думать о деньгах, и думаю, Энцо проверял, какая у меня мотивация. Когда я пришёл, Карлос Ройтеман ушел в отставку».
Победа в чемпионате Формулы-1 1979 года стала чем-то вроде искупления для Шектера, которого в начале карьеры называли вспыльчивым и опасным
Фактически, аргентинский гонщик подписал контракт с командой Lotus, действующими чемпионами и фаворитами 1979 года, в то время как Ferrari была далеко сзади, выставив автомобили 312 T3 предыдущего года в первых двух турах в Аргентине и Бразилии.
После дебюта T4 на трассе «Кьялами» результаты улучшились, но если Вильнев вначале возглавил возрождение Ferrari, то Шектер одержал победы в Бельгии и Монако и прибыл в Монцу с отрывом в восемь очков от Лаффита и десять от Вильнева.
Когда Лаффит выбыл из гонки из-за отказа двигателя, 28-летний южноафриканец привёл своего канадского товарища по команде домой со счетом 1:2. Так Шектер завершил чемпионат победой в двух гонках на глазах у восторженных болельщиков. Впервые, спустя сорок лет после этой победы, он вернулся, на Гран-при Монцы 2019, проехав демонстрационные круги на своем 312 T4. «Думаю, мне это понравилось больше, чем в 79 году!» - сказал он болельщикам.
Шектер с удовольствием посмотрел на более свежие автомобили Скудерии, когда несколько лет назад посетил Маранелло
Это было гораздо приятнее, чем в 1980 году, когда после безуспешной защиты титула Шектер ушел в отставку.
«Каждый год умирали один или два гонщика, я выиграл чемпионат, и магия исчезла», — говорит он как ни в чём не бывало.
Сегодня Лаверсток также хорошо известен своим экологически чистым игристым вином, мороженым и буйволиным сыром, как и его знаменитый владелец, но среди фанатов Джоди Шектер навсегда останется синонимом победы Ferrari в чемпионате пилотов 1979 года, несмотря ни на что.