Хорошо прожитая жизнь

Рядом стоит еще один Merlyn, на этот раз Mk21 Формулы-3, восстановленный после тяжелой аварии на трассе Кристал Пэлас, а Trojan T101 Шектера одержал три из четырех побед в грозных соревнованиях Formula 5000, завоевав чемпионский титул 1973 года.

Но почетное место занимает его Ferrari 312 T4 — гоночный автомобиль с широкой носовой частью, который помог Шектеру выиграть чемпионат Формулы-1 1979 года и который был куплен у швейцарского коллекционера. Вместе с товарищем по команде Жилем Вильневом, который занял второе место в 1979 году, Шектер в том же году провел в Маранелло шестой чемпионат конструкторов Формулы-1.

«12-цилиндровый двигатель, граунд-эффект, шины Michelin — это была лучшая машина, на которой я когда-либо ездил, — говорит Шектер, проводя рукой по заднему спойлеру 312 T4. — Кто-то снял оригинальное сиденье, но в остальном эта машина такая же, как и раньше».