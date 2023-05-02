Легенда для легенды

Эта рекламная кампания носит выдающийся характер Паоло Роверси - бесспорного мастера модной фотографии. Креативный директор Ferrari Рокко Ианноне хотел, чтобы именно он снял первую важную историю о моде Ferrari.
Так и вышло: словно по волшебству, друзья и артисты воссоединились на съемочной площадке. Это была мгновенная связь. И как результат: три образа, которым дизайнер даёт три названия: «Притягательность», «Страсть», «Красота». Три качества, которые, безусловно, являются ценностями бренда из Маранелло. Роверси сразу же их распознал, потому что они являются частью его собственных эмилианских корней.
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«Я никогда раньше не работал с этим брендом, потому что проект стартовал несколько сезонов назад, - говорит Роверси о своем сотрудничестве с Маранелло. - Но мне нравится их работа, это отличная работа. И мне было приятно, что они обратились ко мне». Маэстро фотографии был явно польщен. Такое случается нечасто.
Ианноне поясняет: «Я решил заняться модой, потому что я мечтал об этом с детства. Ничего другого для меня больше не существовало. И Роверси был среди моих кумиров».
Нанятый компанией Ferrari на должность креативного директора по диверсификации бренда в 2019 году, Ианноне должен был вывести бренд в мир моды. «Поэтому, как только проект обрел форму и мы были готовы к крупной рекламной кампании, у меня не было никаких сомнений: Роверси был именно тем фотографом, которого я хотел. И Роверси им стал. Почти как если бы он был вписан в мою историю и в историю Ferrari».
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Кто знает, что именное всколыхнуло имя Ferrari в Роверси, который уже много лет живет в Париже, когда ему позвонили и предложили принять участие в первой крупной модной съемке в Маранелло? «Для нас, итальянцев, имя Ferrari - это легенда. А для меня, уроженца Равенны, которая находится в том же регионе, это даже больше, - объясняет фотограф. - Когда я попал туда в первый раз, я был молодым человеком. Нас было четыре друга, и Энцо Феррари, Дрейк, самолично принял нас в своем офисе. Это было великолепно. Он был легендарным человеком. Добрый, дружелюбный, элегантный». Спустя десятилетия из Маранелло снова поступил «звонок».
«Прошлым летом я получил приглашение и поехал туда с тремя из пяти своих детей, - говорит он. - И снова это было волнительно. Нас водили повсюду, по всем отделам. Я открыл для себя мир, который затем воспроизвёл на съёмочной площадке модной фотосессии. Когда мы выходили с завода, на улице было много детей, которые ждали, надеясь, что им удастся увидеть пилота или «Гарцующего жеребца», выезжающего за ворота. Я был поражен тем, каким завораживающим было это место. Я размышлял о том, что миф не меняется от поколения к поколению. Просто непостижимо».
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И как он интерпретировал «результат» Ferrari через свой объектив? «Мы использовали красивый красный фон, напоминающий легендарный цвет. Ни двигателя, ни топлива, ни рулевого колеса - ничего. Мы позволили цвету создать «вкус» Ferrari, - объясняет фотограф. - И вдруг появляются незаметные детали, которые возвращают вас в Маранелло». Например, настоящие перчатки Шарля Леклера и Карлоса Сайнса - еще одна идея Ианноне.
«И это оригинальные модели. Я буквально украл их у пилотов», - признается креативный директор марки.
Для того чтобы рассказать три истории о моде, необходимо «установить» и «перевести» одинаковое количество кадров: пошив одежды с перекрёстным влиянием униформы армейского зеленого цвета; кожа для комбинезона и платье, которое происходит от комбинезона; вечерние коктейльные наряды с одеждой, расшитой металлическими элементами.
«Притягательность, страсть и красота», - называет их Ианноне. Ценности Ferrari.