Легенда для легенды

«Я никогда раньше не работал с этим брендом, потому что проект стартовал несколько сезонов назад, - говорит Роверси о своем сотрудничестве с Маранелло. - Но мне нравится их работа, это отличная работа. И мне было приятно, что они обратились ко мне». Маэстро фотографии был явно польщен. Такое случается нечасто.

Ианноне поясняет: «Я решил заняться модой, потому что я мечтал об этом с детства. Ничего другого для меня больше не существовало. И Роверси был среди моих кумиров».





Нанятый компанией Ferrari на должность креативного директора по диверсификации бренда в 2019 году, Ианноне должен был вывести бренд в мир моды. «Поэтому, как только проект обрел форму и мы были готовы к крупной рекламной кампании, у меня не было никаких сомнений: Роверси был именно тем фотографом, которого я хотел. И Роверси им стал. Почти как если бы он был вписан в мою историю и в историю Ferrari».



