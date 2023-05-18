Стремительный старт

Несмотря на то, что с момента последнего участия Ferrari в гонках на выносливость прошло уже 50 лет, то непосредственное влияние, которое гиперкар 499P оказал на Чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA в 2023 году, практически свело на нет эти годы.

Три последовательных финиша на подиуме для Ferrari - два для машины с удачным названием «номер 50» под управлением Антонио Фуоко, Мигеля Молины и Никласа Нильсена в Себринге и Портимане и один для автомобиля под номером 51 Джеймса Каладо, Антонио Джовинацци и Алессандро Пьер Гуиди в Спа-Франкоршам. Сезон показал, что болид 499P - это именно то, что нужно, когда дело касается производительности и технологичности, и Маранелло возлагает большие надежды на будущее.