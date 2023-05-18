Стремительный старт

Несмотря на то, что с момента последнего участия Ferrari в гонках на выносливость прошло уже 50 лет, то непосредственное влияние, которое гиперкар 499P оказал на Чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA в 2023 году, практически свело на нет эти годы.
Три последовательных финиша на подиуме для Ferrari - два для машины с удачным названием «номер 50» под управлением Антонио Фуоко, Мигеля Молины и Никласа Нильсена в Себринге и Портимане и один для автомобиля под номером 51 Джеймса Каладо, Антонио Джовинацци и Алессандро Пьер Гуиди в Спа-Франкоршам. Сезон показал, что болид 499P - это именно то, что нужно, когда дело касается производительности и технологичности, и Маранелло возлагает большие надежды на будущее.
Посмотрите эксклюзивное видео о старте Ferrari 499P на Чемпионате мира по гонкам на выносливость 2023 года
Антонелло Колетта, руководитель отдела «Attività Sportive GT», подтверждает это: «Наше возвращение в высший класс чемпионата мира по гонкам на выносливость с новым проектом и гиперкаром 499P принесло положительные результаты в первых трех гонках сезона».
Впервые 499P вышел на трассу в марте для участия в соревнованиях «1000 миль Себринга» в США, и автомобиль №50 сразу же произвел впечатление, квалифицировавшись на поул-позиции, а второй 499P Ferrari №51 начал гонку с четвертого места.
Действительно, именно Фуоко на автомобиле №50 вышел вперёд и задавал темп команде Ferrari-AF Corse, пока оба болида 499P не заехали в боксы для заправки. Затем команда сразилась в напряжённой гонке с командами Cadillac и Porsche, и в итоге Ferrari финишировала третьей и седьмой. Автомобиль №51 занял более низкое место, пострадав от контакта и последующего ремонта.
Команда Ferrari принимает участие во втором этапе Чемпионата мира по гонкам на выносливость в Портимане; Пилот Джеймс Каладо принимает квалификационные данные; лидирует машина под номером 50; более спокойный момент на трассе
Колетта говорит: «Во время своего дебюта в Себринге наш гиперкар завоевал историческую поул-позицию с Антонио Фуоко и завершил гонку с третьим и седьмым местом - результаты, которые превзошли все предыдущие ожидания».
Когда месяц спустя этап Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA переместился в Портиман и на международную трассу Алгарве, было удовлетворение от дебютного финиша 499P на подиуме и надежды на дальнейшие успехи. В результате квалификации два гиперкара Ferrari 499P заняли третье и четвертое места в гонке.
На самом деле, после начала соревнований Ferrari улучшила свои результаты по сравнению с открытием сезона: машина №50 заняла второе место, завоевав очередной подиум, а №51 заняла шестое место.
Впереди Спа-Франкоршам в Бельгии и мысли о третьем месте на подиуме подряд, а может быть, даже о первой победе гиперкара 499P. На глазах переполненных трибун, где собралось более 70 000 фанатов гонок, Ferrari вступила в тяжёлую, но захватывающую борьбу, и теперь 499P, по мнению многих, является самым быстрым автомобилем на трассе. Это привело № 51 к первому месту на подиуме.
В гонке Спа-Франкоршам модель 499P заняла третье место на подиуме. Вся команда на открытии сезона в Себринге с двумя гиперкарами
Колетта остался доволен обоими выступлениями, добавив: «На последующих этапах в Портимане и Спа-Франкоршам наше выступление продолжилось двумя подиумами, что стало доказательством, крайне важным в этой категории, того, что наши автомобили надежны и способны показывать хорошую скорость».
Итак, Ferrari начинает сокращать отставание от Toyota, и это создает предпосылки для того, что Ле-Ман в этом году может стать историческим по многим причинам. Может ли случиться так, что спустя 50 лет после своего последнего Ле-Мана Ferrari снова победит?
Колетта говорит: «Накануне «24 часов Ле-Мана», самого важного события сезона Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA 2023 года, а также столетнего юбилея самой известной гонки на выносливость в мире, мы осознаем, что нам предстоит ещё долгий путь и что всей команде придется продолжать совершенствоваться.
«Наши конкуренты сильны, и некоторые из них имеют больше опыта в этой категории, например, Toyota, которая в настоящее время является эталонной командой. Наша цель - сократить отставание от соперников, будучи уверенными в том, что каждый раз, когда Ferrari выходит на трассу для участия в соревнованиях, она делает это с перспективой победы».
Два автомобиля Ferrari 499P лидируют на открытии сезона Чемпионата мира по гонкам на выносливость в Себринге
Пилоты 499P несомненно разделяют мнение относительно прогресса и потенциала, как отметил пилот №50 Мигель Молина: «Лично для меня участие в этом проекте является большим поводом для гордости и выдающимся профессиональным достижением. Эмоции, которые мы испытали в Себринге, заовевав поул-позицию и третье место в гонке, навсегда останутся в моей памяти».
Испанец добавил: «В Портимане мы праздновали второе место, а в Спа-Франкоршам удача была не на нашей стороне, но наши товарищи по команде на болиде 499P под номером 51 позволили Ferrari завоевать выдающееся третье место.
«Давайте теперь подождём Ле-Ман: атмосфера с 300 000 зрителями будет волшебной, и наша цель - добиться еще одного отличного результата. Финишировать на подиуме - это было бы здорово».