Раздвигая границы дозволенного

SF90 XX Stradale остается дорожным автомобилем, но со всей визуальной драматичностью и технологичностью гоночного болида. Помимо использования ноу-хау гонок Формулы-1 и GT, он также является продуктом давно зарекомендовавшей себя клиентской программы XX, ориентированной на гоночные трассы Ferrari. Это симфония воздухозаборников, воздуховодов, диффузоров и, пожалуй, больше всего крыльев.

Задняя часть крыла имеет новый профиль «длинный хвост» и характеризуется дизайном «тримаран». Его многослойная конфигурация подчеркивает ширину и положение автомобиля. За колесами расположены более внушительные задние вентиляционные отверстия и пара центральных выхлопных труб. Воздухозаборники для промежуточных охладителей также большего размера и обеспечивают еще более эффективную подачу воздуха.

Но деталь, которая вызывает миллион поисковых запросов в Интернете, — это огромное фиксированное заднее крыло, впервые появившееся на Ferrari для автодорожного вождения после культового Ferrari F50 1995 года выпуска. Вместо сдвоенных задних фонарей, как у SF90 Stradale, SF90 XX Stradale оснащен световой полосой. Также имеется «подвижный» спойлер, похожий на тот, что установлен на существующем автомобиле, который работает в тандеме с системой активной аэродинамики под названием Gurney shut-off.

На форму нового крыла повлияла необходимость управления так называемым полем давления, создаваемым в результате взаимодействия крыла с меньшим отсекающим крылом. Существует две конфигурации: LD (низкое лобовое сопротивление), которое минимизирует лобовое сопротивление для повышения производительности на прямых, и HD (высокая прижимная сила), которая создаёт прижимную силу в 315 кг на скорости 250 км/ч, обеспечивая непревзойденную скорость и устойчивость на поворотах.