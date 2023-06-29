Раздвигая границы дозволенного

Одной из самых сильных сторон Ferrari является уникальная синергия, существующая между исследовательским центром компании Centro Stile и аэродинамикой. Объедините эту взаимосвязь, достигнутую большим трудом, с тем фактом, что в Маранелло все отделы разработки расположены всего в нескольких метрах друг от друга, и вы начнете понимать способность Ferrari создавать самые красивые автомобили в мире без каких-либо компромиссов, связанных с производительностью.
Две новинки «Гарцующего жеребца» — новый Ferrari SF90 XX Stradale и спайдер Ferrari SF90 XX доказывают, что это возможно. Они представляют собой самые экстремальные версии модели SF90 Stradale, которая уже сама по себе доводит производительность, динамику и аэродинамику до предела. Любой, кому посчастливилось управлять, особенно на трассе, таким автомобилем, может задаться вопросом, что еще из него можно извлечь. Ответ: массу чего. Больше мощности, больше аэродинамической прижимной силы, больше интерактивности для водителя, больше технологий.
Фиксированное заднее крыло SF90 XX Stradale — первое, что можно увидеть на дорожных автомобилях Ferrari после легендарной Ferrari F50 1995 года
SF90 XX Stradale остается дорожным автомобилем, но со всей визуальной драматичностью и технологичностью гоночного болида. Помимо использования ноу-хау гонок Формулы-1 и GT, он также является продуктом давно зарекомендовавшей себя клиентской программы XX, ориентированной на гоночные трассы Ferrari. Это симфония воздухозаборников, воздуховодов, диффузоров и, пожалуй, больше всего крыльев.
Задняя часть крыла имеет новый профиль «длинный хвост» и характеризуется дизайном «тримаран». Его многослойная конфигурация подчеркивает ширину и положение автомобиля. За колесами расположены более внушительные задние вентиляционные отверстия и пара центральных выхлопных труб. Воздухозаборники для промежуточных охладителей также большего размера и обеспечивают еще более эффективную подачу воздуха.
Но деталь, которая вызывает миллион поисковых запросов в Интернете, — это огромное фиксированное заднее крыло, впервые появившееся на Ferrari для автодорожного вождения после культового Ferrari F50 1995 года выпуска. Вместо сдвоенных задних фонарей, как у SF90 Stradale, SF90 XX Stradale оснащен световой полосой. Также имеется «подвижный» спойлер, похожий на тот, что установлен на существующем автомобиле, который работает в тандеме с системой активной аэродинамики под названием Gurney shut-off.
На форму нового крыла повлияла необходимость управления так называемым полем давления, создаваемым в результате взаимодействия крыла с меньшим отсекающим крылом. Существует две конфигурации: LD (низкое лобовое сопротивление), которое минимизирует лобовое сопротивление для повышения производительности на прямых, и HD (высокая прижимная сила), которая создаёт прижимную силу в 315 кг на скорости 250 км/ч, обеспечивая непревзойденную скорость и устойчивость на поворотах.
Элементы стиля SF90 XX Stradale призваны подчеркнуть его чистокровные рабочие характеристики, сохраняя при этом чистые линии и формы своего предшественника
Переднее антикрыло сохраняет форму стрелы, но два новых вертикальных профиля крыла придают автомобилю еще более геометрический вид. Появились новые нижние крылья, которые, кажется, парят в воздухозаборниках. Нижняя часть нового автомобиля отличается повышенным использованием углеродного волокна, что подчеркивает его высокотехнологичный характер. Также появился новый передний сплиттер, больше, чем у SF90 Stradale, который создает очень мощный поток воздуха под автомобилем. Нижняя часть основания кузова SF90 XX Stradale, имеющая решающее значение для аэродинамических характеристик, также была существенно переработана. По понятным причинам это нелегко увидеть, более заметны новые S-образные воздуховоды по обе стороны вентиляционных отверстий капота и прорези на передней колесной арке, которые минимизируют турбулентность воздушного потока и увеличивают прижимную силу на передние колеса.
Все это звучит очень научно, но в конечном счете речь идет о гармонии и согласованности реакции человека, сидящего за рулем. Эти два принципа также применимы к переработанной гибридной трансмиссии автомобиля SF90 XX Stradale. 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом развивает мощность 797 л.с. при 7900 об/мин, но, как и прежде, он оснащен тремя электродвигателями, два из которых установлены на передней оси, а третий расположен между двигателем и коробкой передач сзади. Это добавляет еще 233 л.с. Максимальная выходная мощность теперь составляет 1030 л.с., что на 30 больше, чем у SF90 Stradale. Увеличение достигнуто за счет оптимизации выхлопной системы и механической обработки камеры сгорания.
SF90 XX Spider сочетает в себе все характеристики SF90 XX Stradale, но сочетает их с острыми ощущениями от вождения под открытым небом, а убирающаяся жесткая крыша может раскладываться за 14 секунд
Мастерство программного обеспечения Ferrari и плавность рекуперативного торможения SF90 Stradale, а также переключения между электрической передней осью, восьмиступенчатой коробкой передач с двойным переключением, задним электродвигателем и двигателем внутреннего сгорания V8 достигают нового пика в автомобиле SF90 XX Stradale. Система Ferrari Dynamic Enhancer 2.0 и контроллер ABS EVO дебютируют в новом автомобиле, повышая его устойчивость при торможении на высокой скорости и на поворотах, а векторизация крутящего момента и контроль бокового скольжения 1.0 гарантируют, что даже при своей мощности 1030 л.с. SF90 XX Stradale остается доступным и простым в управлении на пределе.
Новая запатентованная логика управления в «квалификационном режиме» на eManettino, дополнительный импульс, обеспечивает дополнительный прирост мощности на 0,25 секунды на круге вокруг Фьорано. Фрикционная тормозная система также была модернизирована за счет увеличенных задних тормозных дисков и переработанных колодок. Всегда осознавая потребность в звуковых ощущениях, инженеры Ferrari использовали новые материалы и переработали двигатель, чтобы максимально увеличить гармоники V8, особенно в среднем диапазоне. И, конечно же, именно здесь вступает в свои права спайдер SF90 X с убирающимся жестким верхом, способным разворачиваться на скорости 45 км/ч, выпуская на волю весь оркестр двигателя V8.
Эффектный SF90 XX Spider оснащен легендарной аркой-контрфорсом Ferrari и дугами безопасности из углеродного волокна, которые органично соединяются с конструкцией крыши
Изменения в интерьере и новые материалы подчеркивают почетное место SF90 XX Stradale и спайдера SF90 XX в линейке более хардкорных суперкаров Ferrari, которые следуют за такими моделями, как Ferrari 488 Pista и 812 Competizione. Это автомобиль ограниченной серии, который доступен всего в 799 экземплярах. SF90 XX Stradales и всего в 599 экземплярах спайдера.
Модель SF90 XX Stradale находится на стыке искусства, техники и технологий. Но в то же время она более, чем когда-либо, обладает свободным духом.