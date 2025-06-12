Добро пожаловать в Лацизе на восточном берегу озера Гарда. Интересно, сколько Ferrari V12 приезжало сюда за почти восемь десятилетий с тех пор, как Энцо Феррари создал первую модель в 1947 году?

В этом типичном прекрасном уголке природы царит неповторимое ощущение истории, но в компании Ferrari всегда понимали, что история создается благодаря постоянным инновациям. И вот спайдер 12Cilindri смело пишет новую главу.

Остановившись на одной из самых красивых площадей города, он выглядит поразительно футуристично и вместе с тем неподвластно времени. Благодаря верху, который открывается всего за 14 секунд, он сохраняет характерный профиль купе за счёт широких задних боковин. Новая цветовая гамма Verde Toscana и Terra Antica повторяет потрясающие оттенки холмов над озером Гарда.