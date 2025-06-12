Автомобили
Невероятная поездка Майи
Добро пожаловать в Лацизе на восточном берегу озера Гарда. Интересно, сколько Ferrari V12 приезжало сюда за почти восемь десятилетий с тех пор, как Энцо Феррари создал первую модель в 1947 году?
В этом типичном прекрасном уголке природы царит неповторимое ощущение истории, но в компании Ferrari всегда понимали, что история создается благодаря постоянным инновациям. И вот спайдер 12Cilindri смело пишет новую главу.
Остановившись на одной из самых красивых площадей города, он выглядит поразительно футуристично и вместе с тем неподвластно времени. Благодаря верху, который открывается всего за 14 секунд, он сохраняет характерный профиль купе за счёт широких задних боковин. Новая цветовая гамма Verde Toscana и Terra Antica повторяет потрясающие оттенки холмов над озером Гарда.
Самое главное, спайдер 12Cilindri выглядит готовым к выступлению. А управлять им будет Майя Вег, одна из звезд Академии пилотов Скудерии Феррари. В 2021 году в возрасте 16 лет она вошла в историю, став первой женщиной-пилотом, поступившей в академию, и после доказала свою состоятельность на трассе. В 2024 году она выступала в полной ливрее Скудерии Феррари HP, выиграв свою последнюю в том году гонку и заняв третье место в чемпионате Академии Формулы-1.
Майя выезжает из города по дороге, ведущей вдоль озера. Это идеальные условия для того, чтобы оценить лёгкость управления спайдера 12Cilindri в качестве гранд-турера, благодаря специально откалиброванной подвеске, которая делает езду плавной и комфортной.
Но холмы и крутые повороты манят. Теперь Майя начинает проверять потенциал производительности этого необычного 6,5-литрового двигателя с естественным всасыванием. Каково это - ощущать мощь 12 цилиндров и 830 HP?
«Ускорение - невероятное, - говорит Майя. - Ему просто нет конца. Сумасшедшее ощущение на этих дорогах, когда обороты поднимаются до 9500 об/мин, и кажется, что с опущенным верхом он едет гораздо быстрее! Но в то же время вы чувствуете себя в безопасности... вы чувствуете, что полностью контролируете ситуацию. Это одна из самых удивительных характеристик этого автомобиля».
Даже на низких оборотах двигателя мощный крутящий момент в 678 Нм, который достигает 80 процентов уже при 2500 об/мин, обеспечивает легкую тягу. Дополнительную гибкость придает система Aspirated Torque Shaping, значительно повышающая крутящий момент на выбранных передачах.
Ferrari также добилась огромных успехов в настройке звукового сопровождения этого культового двигателя V12, используя выхлопные каналы одинаковой длины и коллекторы шесть-в-одном для каждого блока цилиндров, обеспечивающие насыщенный звук. «Звук двигателя V12 - это то, что так редко можно услышать в наши дни, и это удивительно, насколько хорошо вы себя чувствуете», - утверждает Майя.
Не менее восхитительна и восьмиступенчатая коробка передач спайдера 12Cilindri, который резко переключается на пониженную передачу, отлетая от скал, когда ландшафт повышается и дорога начинает извиваться. Передаточные числа на низших передачах становятся короче и заметно быстрее.
Благодаря укороченной на 20 мм колесной базе по сравнению с предшественником, распределение веса между передней и задней частями автомобиля сбалансировано: 47,8 процента против 52,2. Особенно поразило Майю независимое рулевое управление задними колесами. «В поворотах вы чувствуете, что он точен, как гоночный автомобиль. В скоростных поворотах вы чувствуете полную связь с тем, что делает машина».
Майя также прокомментировала тормозную систему спайдера, оснащённую ABS Evo. «Очень легко тормозить в поворотах, не блокируя шины. Даже после многократных поездок по этим дорогам не ощущается ни затухания, ни перегрева, ни изменений в поведении. Это так важно для дорожного автомобиля».
Что она думает о сдвоенных активных аэродинамических закрылках в задней части, которые открываются по сигналу датчиков скорости и ускорения? «Вы действительно чувствуете дополнительную прижимную силу, - говорит Майя. - Это обеспечивает гораздо большую устойчивость на поворотах, гораздо большее сцепление с дорогой, помогает при торможении и сбросе мощности».
Наблюдая за закатом солнца над озером Гарда, Майя вспоминает свой день за рулем спайдера 12Cilindri. «Я снова чувствую себя маленьким ребенком», - просияла она. Что она думает о сдвоенных активных аэродинамических закрылках в задней части, которые открываются по сигналу датчиков скорости и ускорения? «Вы действительно чувствуете дополнительную прижимную силу, - говорит Майя. - Это обеспечивает гораздо большую устойчивость на поворотах, гораздо большее сцепление с дорогой, помогает при торможении и сбросе мощности. У этой машины так много мощности, но так же много и контроля. Я могла довести её до предела и чувствовать себя в безопасности, полностью контролируя ситуацию. Я получила удовольствие!»
Ее широкая улыбка говорит сама за себя.