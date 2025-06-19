F80 Удивляет Шарля и Льюиса

Предполагалось, что это будет день вдали от разгара соревнований. Никакой телеметрии, никаких наград и уж точно никакого времени прохождения круга — просто два напарника по команде Формулы-1, которые отлично проводят время на трассе. Но когда Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон прибыли в Фьорано, дух соперничества вырвался наружу. Не в последнюю очередь потому, что они тестировали новый F80 — полноприводный гибридный суперкар, вдохновленный победившим в Ле-Мане Ferrari 499P.

Первым садится за руль Леклер и заезжает в пит-лейн, чтобы поприветствовать своего английского товарища по команде. «Иди ко мне вторым пилотом, — улыбается Шарль в своей фирменной игривой манере. — Я ещё не старался. Ждал тебя». Заинтригованный, Льюис с едва заметным волнением пристегивается в кабине с конфигурацией 1+.