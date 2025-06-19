Автомобили
F80 Удивляет Шарля и Льюиса
Предполагалось, что это будет день вдали от разгара соревнований. Никакой телеметрии, никаких наград и уж точно никакого времени прохождения круга — просто два напарника по команде Формулы-1, которые отлично проводят время на трассе. Но когда Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон прибыли в Фьорано, дух соперничества вырвался наружу. Не в последнюю очередь потому, что они тестировали новый F80 — полноприводный гибридный суперкар, вдохновленный победившим в Ле-Мане Ferrari 499P.
Первым садится за руль Леклер и заезжает в пит-лейн, чтобы поприветствовать своего английского товарища по команде. «Иди ко мне вторым пилотом, — улыбается Шарль в своей фирменной игривой манере. — Я ещё не старался. Ждал тебя». Заинтригованный, Льюис с едва заметным волнением пристегивается в кабине с конфигурацией 1+.
Когда Леклер резко разгоняется по прямой, оба явно удивлены невероятной производительностью F80. Посудите сами, благодаря мощности 900 HP от двигателя V6 с двойным турбонаддувом и 300 HP от электродвигателей, приводящих в движение переднюю ось F80, автомобиль разгоняется от 0 до 200 км/ч всего за 5,75 секунды.
«Это самый быстрый дорожный автомобиль, на котором я когда-либо ездил», — восклицает Льюис. «Такой быстрый!» — смеётся Шарль, соглашаясь.
Леклер постепенно набирает обороты, а с ними и уверенность в активной подвеске и аэродинамике. «[F80] — довольно большой автомобиль, но он кажется таким легким, рулевое управление потрясающее, такое прямое, и отличная устойчивость — вы увидите это, когда сядете за руль», — комментирует монегаск.
Когда Льюис, семикратный чемпион мира, садится за руль, то он сразу же атакует виражи Фьорано, как будто в Q3 остаются считанные секунды. «Это просто потрясающе, — сияет он, проскакивая скоростной поворот 11. — Вот это да!»
Особой похвалы заслуживают звук и ощущения от переключения передач с двойным сцеплением, а также тормоза CCM-R, которые заставляют Леклера вжиматься в ремни, и музыка 120-градусного турбогибридного двигателя V6. Первоначальный вердикт Хэмилтона, что «он звучит довольно хорошо», после нескольких заездов до заоблачных 9000 об/мин, быстро изменился на «на самом деле он звучит чертовски потрясающе».
Леклер затягивает ремни, прижимается к приборной панели и иногда даже закрывает глаза, как будто он на аттракционе, а не на гоночной трассе. «Мне нужно отдохнуть, — морщится он, когда Льюис наконец сбавляет темп. — Я пытался тебя поберечь и не выложился по полной!»
Леклер вскоре отыгрывается, проехав еще несколько ярких кругов, и когда пара наконец заезжает в пит-лейн, раздаётся смех. Инженерная команда собирается в ожидании отзывов. «Точное равновесие… очень впечатляет, — комментирует Шарль. — Кнопками очень легко управлять. Это особенный автомобиль».
Льюис тоже впечатлён. «Я никогда не водил ничего подобного, это безумие — центр тяжести очень низкий, и вы действительно можете почувствовать, как работают передние двигатели», — с энтузиазмом говорит он.
Для двух пилотов Формулы-1 это был день, когда они могли выпустить пар без секундомера. Для инженеров и пилотов-испытателей F80 это наилучшее признание от двух самых требовательных пилотов в мире.