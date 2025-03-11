Победители Ле-Мана Выжимают Максимальную Скорость на F80

Почти три года назад Никлас Нильсен сел за руль победившей в Ле-Мане модели 499P во время ее первой обкатки на испытательной трассе Фьорано. Сегодня датчанин возвращается вместе с другим официальным пилотом Алессандро Пьером Гвиди, чтобы протестировать следующую лучшую дорожную модель: новый суперкар Ferrari F80. Новый суперкар напрямую заимствован у модели 499P с её 3,0-литровым твин-турбо двигателем V6, гибридной системой мощностью до 800В и электромотором MGU-K, разработанным, протестированным и изготовленным исключительно компанией Ferrari.
Сказать, что победители Ле-Мана готовы к гонке - ничего не сказать. Оба пилота только что вернулись с исторической победой Ferrari 1-2-3 на стартовом этапе Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA в Катаре. Нильсен одержал победу на болиде 499P под номером 50, которую разделил с Антонио Фуоко и Мигелем Молиной, а Пьер Гвиди с партнерами по команде Джеймсом Каладо и Антонио Джовинацци завоевал подиум на болиде под номером 51.
Но сегодня эти гонщики сидят в одной машине. Пьер Гвиди первым садится за руль, а Нильсен перебирается через карбоновый порог F80 и пристегивается рядом с ним. Испытательный автодром Фьорано заливает дождем, когда пара отправляется испытывать 4WD-суперкар мощностью 1200 HP. Этот показатель делает F80 не только самым мощным дорожным автомобилем Ferrari в истории, но и на 520 HP мощнее, чем ограниченный правилами 499P.
Пьер Гвиди быстро набирает ритм. Благодаря потрясающему сцеплению с дорогой и огромному запасу мощности прямые отрезки трассы преодолеваются в мгновение ока, а активная подвеска и аэродинамика позволяют F80 сохранять равновесие на самых сложных поворотах трассы Фьорано. При резких остановках тормоза мгновенно снижают скорость.
И все же Пьер Гвиди продолжает усиленно крутить руль F80, чтобы устранить скольжение, когда он доводит автомобиль до предела возможностей. «О, мама!» - восклицает Нильсен на пассажирском сиденье.
Возвращаясь в пит-лейн Фьорано и распахивая дверь F80, Пьер Гвиди широко улыбается. «Это ракета, а не автомобиль, - восторгается итальянец. - Двигатель V6 просто великолепен, у него приятный звук, огромный крутящий момент и нет задержки турбонаддува, потому что электрический турбонаддув очень помогает».
«Ещё жив!» - шутит Нильсен с явным облегчением от того, что он поменялся ролями и занял место Пьера Гвиди за рулем. Спустя мгновение они снова мчатся по знаменитой испытательной трассе. Нильсен переключает передачи и суперкар F80 V6 с развалом 120 градусов снова разгоняется до впечатляющих 9000 об/мин.
Как и Пьер Гвиди, Нильсен едет так, словно он находится на квалификационном круге, и несмотря на не самые лучшие условия, часто и резко поворачивает руль, а F80 танцует и реагирует под ним.
«В этот раз он точно был на пределе», - восклицает с пассажирского кресла Пьер Гвиди, широко раскрыв глаза. Нильсен смеется и добавляет: «Нет, сам знаешь, не было ощущения, что это предел». Естественно, полный привод играет большую роль в такой устойчивости, но новая система контроля бокового скольжения SSC 9.0 также творит свою магию под капотом.
Несколько минут спустя, энергично обмениваясь замечаниями с инженерами Ferrari в пит-лейне, оба гонщика отмечают реактивность и в то же время надежность шасси F80, а мощность его двигателя V6 поражает воображение. Отзывы Нильсена особенно убедительны. «Это, безусловно, самая крутая машина, которую я когда-либо водил», - восторгается он, кивая на F80, пока тот гудит и пикает в пит-лейне.
Это высокая оценка от победителя Ле-Мана.