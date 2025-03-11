Победители Ле-Мана Выжимают Максимальную Скорость на F80

Почти три года назад Никлас Нильсен сел за руль победившей в Ле-Мане модели 499P во время ее первой обкатки на испытательной трассе Фьорано. Сегодня датчанин возвращается вместе с другим официальным пилотом Алессандро Пьером Гвиди, чтобы протестировать следующую лучшую дорожную модель: новый суперкар Ferrari F80. Новый суперкар напрямую заимствован у модели 499P с её 3,0-литровым твин-турбо двигателем V6, гибридной системой мощностью до 800В и электромотором MGU-K, разработанным, протестированным и изготовленным исключительно компанией Ferrari.

Сказать, что победители Ле-Мана готовы к гонке - ничего не сказать. Оба пилота только что вернулись с исторической победой Ferrari 1-2-3 на стартовом этапе Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA в Катаре. Нильсен одержал победу на болиде 499P под номером 50, которую разделил с Антонио Фуоко и Мигелем Молиной, а Пьер Гвиди с партнерами по команде Джеймсом Каладо и Антонио Джовинацци завоевал подиум на болиде под номером 51.