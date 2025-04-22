V12, достойный короля

Сенсация поп-музыки Джей Чоу, возможно, более известный как «король мандопопа», мастерски сочетает R&B, хип-хоп, рок и традиционную китайскую музыку, создавая уникальный и неповторимый музыкальный стиль. С момента своего прихода в индустрию в 2000 году и выпуска своего нового альбома «Greatest Works of Art» в 2022 году, он постоянно расширяет музыкальные границы.

Но музыкант, (не говоря уже об актере, писателе, режиссере и филантропе), родившийся в Тайбэе, также страстно любит и автомобили. Чоу сыграл главную роль в культовом фильме об уличных гонках «Initial D», выступал на Гран-при Сингапура Формулы-1 и даже стал владельцем автомобиля LaFerrari Aperta - суперкара специальной серии, созданного в честь 70-летия Ferrari.

Легенда музыки и друг семейства Ferrari, он недавно провел два дня в Маранелло, чтобы доработать дизайн своего нового приобретения после вдохновляющих бесед с Флавио Манцони о спайдере Ferrari 12Cilindri, который будет наделён своей собственной уникальной индивидуальностью благодаря программе Ferrari Tailor Made.