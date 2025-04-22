Страсть
V12, достойный короля
Сенсация поп-музыки Джей Чоу, возможно, более известный как «король мандопопа», мастерски сочетает R&B, хип-хоп, рок и традиционную китайскую музыку, создавая уникальный и неповторимый музыкальный стиль. С момента своего прихода в индустрию в 2000 году и выпуска своего нового альбома «Greatest Works of Art» в 2022 году, он постоянно расширяет музыкальные границы.
Но музыкант, (не говоря уже об актере, писателе, режиссере и филантропе), родившийся в Тайбэе, также страстно любит и автомобили. Чоу сыграл главную роль в культовом фильме об уличных гонках «Initial D», выступал на Гран-при Сингапура Формулы-1 и даже стал владельцем автомобиля LaFerrari Aperta - суперкара специальной серии, созданного в честь 70-летия Ferrari.
Легенда музыки и друг семейства Ferrari, он недавно провел два дня в Маранелло, чтобы доработать дизайн своего нового приобретения после вдохновляющих бесед с Флавио Манцони о спайдере Ferrari 12Cilindri, который будет наделён своей собственной уникальной индивидуальностью благодаря программе Ferrari Tailor Made.
После двух концертов в Дубае, залы которых были заполнены до предела, Джей Чоу сразу же отправился в Маранелло. Он поделился своим опытом, сказав: «Я очень рад возможности проникнуться духом Ferrari благодаря программе Tailor Made. На протяжении всего процесса разработки я по-настоящему оценил непревзойденное мастерство бренда, превращающее автомобили в произведения искусства. Автомобиль, созданный совместными усилиями, также будет отражать мое собственное уникальное видение. Весь процесс изготовления займет около года».
После насыщенного творческого дня первый день завершился посещением аппаратной, где Чоу погрузился в процесс тонкой настройки характерного звучания двигателей Ferrari V6, V8 и V12. По его собственным словам, он нашел этот опыт «захватывающим».
Как музыкант, я уже использовал звук двигателей спортивных автомобилей в своей музыке, но я никогда не осознавал, с какой тщательностью Ferrari доводит его до совершенства. Это невероятно!» - восклицает он.
Второй день начался для Джея с первого эксклюзивного тестового заезда на автодроме Фьорано, где, прежде чем сесть за руль автомобиля 12Cilindri, Чоу пообщался с заводским пилотом гиперкара Ле-Мана Ифэй Йе.
Затем влиятельному музыканту устроили обзорную экскурсию по штаб-квартире в Маранелло, включающую посещение подразделения Classiche, музея Ferrari и линии сборки автомобилей. В сопровождении Йе он также осмотрел здание гоночного подразделения Competizioni GT, где сфотографировался с болидами Ferrari Формулы-1 прошлых лет, чтобы запечатлеть это событие. Наконец, он расслабился в ресторане Cavallino, потягивая вкусный кофе и наслаждаясь моментом, идеально завершив это восхитительное путешествие.
«Весь этот опыт оставил меня в полном восторге, - прокомментировал Чоу. - Теперь я в полной мере оценил, как Ferrari сочетает в себе технологии, скорость и необыкновенное мастерство! Неудивительно, что так много людей по всему миру одержимы Ferrari!»
Технические характеристики его спайдера 12Cilindri Tailor Made Ferrari пока не разглашаются, поскольку Джей Чоу предпочитает преподнести сюрприз позже.
«Если говорить о стиле, то в нём может присутствовать сдержанная роскошь с некоторыми элементами ретро и, возможно, нотками игривого веселья, - намекает он, - но подробности я пока держу в секрете. Я уверен, что готовый автомобиль станет приятной неожиданностью!»