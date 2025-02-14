Братья по крови

Синергия между Ferrari F80 и победителем Ле-Мана 499P очевидна, особенно если речь идет об усовершенствованной гибридной силовой установке V6. Но, несмотря на то, что в автомобиле F80 используются самые современные технологии автоспорта, он просто следует шаблону, установленному моделями Ferrari GTO, Ferrari F40, Ferrari F50, Ferrari Enzo и Ferrari LaFerrari. Читайте дальше, чтобы узнать их истории...

1984: Автомобиль 126 CK Формулы-1 стал вдохновением для турбированного Ferrari GTO

Ferrari GTO стал первым в линейке изысканных суперкаров, которую продолжает современный Ferrari F80. Он был создан в соответствии с новыми правилами гонок группы B, предписывающими выпуск не менее 200 дорожных и гоночных автомобилей, но в основу его турбированного силового агрегата V8 легли технологии Формулы-1.

Обладая 2,8-литровым двигателем с двойным турбонаддувом, Ferrari GTO, который поклонники неофициально называют Ferrari GTO, развивает внушительную мощность в 400 л.с. с крутящим моментом 496 Нм.

Он был запущен в производство в 1984 году, в том же году, когда Микеле Альборето и Рене Арну участвовали в гонках Формулы-1 на Ferrari 126 C4 мощностью 660 л. с. Но основы как для Ferrari GTO, так и для болида 126 C4 были заложены тремя годами ранее с появлением Ferrari 126 CK. Оснащенный 1,5-литровым двигателем V6, это был первый в истории болид Ferrari Формулы-1 с турбонаддувом.