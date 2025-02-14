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Автомобили

Братья по крови

Создание суперкаров Ferrari специальных серий, от Ferrari GTO 1984 года до нового F80, определяет передача технологий из автоспорта. Мы прослеживаем связь между гоночной трассой и дорогой
Текст: Бен Барри

Синергия между Ferrari F80 и победителем Ле-Мана 499P очевидна, особенно если речь идет об усовершенствованной гибридной силовой установке V6. Но, несмотря на то, что в автомобиле F80 используются самые современные технологии автоспорта, он просто следует шаблону, установленному моделями Ferrari GTO, Ferrari F40, Ferrari F50, Ferrari Enzo и Ferrari LaFerrari. Читайте дальше, чтобы узнать их истории...

1984: Автомобиль 126 CK Формулы-1 стал вдохновением для турбированного Ferrari GTO

Ferrari GTO стал первым в линейке изысканных суперкаров, которую продолжает современный Ferrari F80. Он был создан в соответствии с новыми правилами гонок группы B, предписывающими выпуск не менее 200 дорожных и гоночных автомобилей, но в основу его турбированного силового агрегата V8 легли технологии Формулы-1.
Обладая 2,8-литровым двигателем с двойным турбонаддувом, Ferrari GTO, который поклонники неофициально называют Ferrari GTO, развивает внушительную мощность в 400 л.с. с крутящим моментом 496 Нм.
Он был запущен в производство в 1984 году, в том же году, когда Микеле Альборето и Рене Арну участвовали в гонках Формулы-1 на Ferrari 126 C4 мощностью 660 л. с. Но основы как для Ferrari GTO, так и для болида 126 C4 были заложены тремя годами ранее с появлением Ferrari 126 CK. Оснащенный 1,5-литровым двигателем V6, это был первый в истории болид Ferrari Формулы-1 с турбонаддувом.

GTO начинает родословную с 2,8-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом. Он выдает 400 л. с. и заимствует технику из Формулы-1, включая 126 CK (первый турбо-автомобиль Ferrari Формулы-1) и 126 C4 (сбоку), участвовавший в гонках 1984 года

1987: От гоночного F1-87 до дорожного автомобиля Ferrari F40, развивающего скорость 324 км/ч

Ferrari F40 был создан не для гонок, но благодаря своим бескомпромиссным характеристикам и лаконичному салону в нём чувствуется гоночный дух. Появившийся сразу же после Ferrari GTO, его необыкновенно аэродинамичный кузов радикально отличается от предшественника, хотя двигатель был создан на базе Ferrari GTO. Объем двигателя V8 с двойным турбонаддувом увеличился до 2,9 литра, а мощность и момент силы возросли до 478 л. с. и 577 Нм крутящего момента — достаточных для заявленной скорости в 324 км/ч.

Его современником на гоночной трассе был автомобиль F1-87, на котором выступали Микеле Альборето и Герхард Бергер. Как и у болидов Ferrari Формулы-1 предыдущих шести сезонов, в основе автомобиля лежал двигатель V6 с двойным турбонаддувом, но это был новый V-образный двигатель с углом развала цилиндров 90° вместо прежнего 120° и новым чугунным блоком цилиндров, выдерживающим при испытаниях мощность до 1000 л. с.

Объем двигателя V8 с двойным турбонаддувом у F40 увеличился до 2,9 литра, а мощность возросла до 478 л. с., что почти на 20 процентов больше, чем у GTO; Современником F40 на гоночной трассе Формулы-1 был автомобиль F1-87

1995: Двигатель V12 Ferrari F50 обеспечивает самую тесную на сегодняшний день связь с Формулой-1

Когда в 1989 году вступили в силу новые правила Формулы-1 по атмосферным двигателям объемом 3,5 литра, Ferrari вернулась к 12-цилиндровому двигателю F1-89, который включал инновационную конструкцию с пятью клапанами на цилиндр.

Именно этот двигатель был установлен под композитным кузовом нового Ferrari F50. Увеличенный до 4,7 литра и модернизированный с учетом особенностей дорожного движения, он развивал мощность 520 л.с. при крутящем моменте в 471 Нм. Он также стал идеальным дополнением к болиду 412 T2, на котором соревновались Жан Алези и Герхард Бергер, когда F50 дебютировал в 1995 году. Двигатель V12 гоночного автомобиля развивал мощность 690 л. с.

Хотя Ferrari GTO и Ferrari F40 явно переняли технологию двигателей Формулы-1, связь между Ferrari F50 и Ferrari 412 T2 была еще сильнее. Пружинная подвеска Ferrari F50 и монокок из углеродного волокна еще раз подчеркивают передачу технологий.

F50 с атмосферным двигателем V12 напрямую взят из Формулы 1 и развивает ошеломляющие 520 л. с.; 412 T2 участвовал в гонках в год запуска автомобиля F50; F1-89 (здесь сверху) был первым Ferrari в новой эре V12 и имеет пять клапанов на цилиндр

2002: Эпоха доминирования Шумахера стала вдохновением для модели Ferrari Enzo с двигателем V12

Автомобиль Ferrari Enzo появился в середине золотой эры Скудерии Феррари во главе с Михаэлем Шумахером, который завоевал третий чемпионский титул из пяти, выступая за Ferrari на болиде F2002 в 2002 году. Действительно, передняя часть кузова Ferrari Enzo явно была вдохновлена гоночным автомобилем.

Однако параллели гораздо глубже, чем может показаться. В обоих автомобилях использовались монококовая конструкция из углеродного волокна, коробки передач с подрулевыми переключателями и карбон-керамические тормозные диски, а водители могли регулировать основные функции вождения с помощью кнопок на рулевом колесе.

Что особенно важно, в обеих моделях использовались мощные атмосферные двигатели: новый 6,0-литровый двигатель V12 мощностью 660 л. с. для Enzo и 3,0-литровый V10 мощностью 835 л. с. для F2002.

Шумахер принимал непосредственное участие в разработке Enzo и доминировал в F2002; Enzo с атмосферным двигателем V12 развивает впечатляющие 660 л. с. и является первым в линейке с трансмиссией с подрулевыми переключателями в стиле Формулы-1

2013: Ferrari LaFerrari переносит гибридную технологию KERS Формулы-1 на дорогу 

Ferrari была одной из первых команд Формулы-1, которая в 2009 году использовала потенциал гибридной системы KERS для увеличения мощности атмосферного двигателя V8 болида F60 — на тот момент эта новаторская система была ещё необязательной.

Представленный четыре года спустя, автомобиль Ferrari LaFerrari был вдохновлен этим технологическим прорывом, представив атмосферный двигатель V12, оснащённый системой HY-KERS, взятой из Формулы-1. В результате 963 л. с., произведенные этим дорожным автомобилем ограниченной серии, сделали его самым быстрым и мощным серийным Ferrari в истории.

Кроме того, он был второй по эффективности после болида F138, на котором в 2013 году выступали Фернандо Алонсо и Фелипе Масса, — последний из одноместных автомобилей с атмосферным двигателем V8 KERS до вступления в силу новых правил в 2014 году.

LaFerrari с двигателем V12 развивает мощность 963 л. с. благодаря гибридной системе; Ferrari первой внедряет технологию KERS на F60 в 2009 году; F138 (на фото сбоку) открывает эру атмосферных двигателей KERS в 2013 году

2025: Самые мощные каналы Ferrari посвящены победам в Ле-Мане и технологиям Формулы-1

Обладая общей мощностью 1200 л. с., Ferrari F80 является самым мощным дорожным автомобилем Ferrari в истории. Но этот невероятный проект никогда бы не состоялся без передачи технологий как из Формулы-1, так и в результате двукратной победы в Ле-Мане болида 499P.

Именно на болид 499P больше всего похож Ferrari F80. Как и гоночный автомобиль Ле-Мана, Ferrari F80 оснащен легким и компактным 3,0-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, приводящим в движение задние колеса, и передним электродвигателем для полного привода. Аккумуляторная батарея на 800 В, в свою очередь, создана на основе опыта использования технологии KERS в Формуле-1.

F80 — самый мощный дорожный автомобиль Ferrari в истории, с потрясающей мощностью в 1200 л.с., которую обеспечивает двигатель V6, позаимствованный у 499P,  и электродвигатель полного привода; аккумуляторная батарея на 800 В создана на основе технологии Формулы 1, включая SF-24

В отличие от предыдущих суперкаров, этот дорожный автомобиль на самом деле более мощный, чем гоночный автомобиль, ставший его прототипом. В то время как мощность автомобиля 499P была ограничена правилами FIA до 680 л.с., F80 получает 900 л.с. только от двигателя и еще 300 л.с., вырабатываемых электродвигателем.

В совокупности, поразительная мощность автомобиля F80 в 1200 л. с. на 500 л. с. превосходит мощность болида 499P, выигравшего Ле-Ман, и ровно в три раза больше мощности Ferrari GTO, который положил начало этой линейке в 1984 году.